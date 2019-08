Hauptversammlung von Zoomlion unterstreicht Rekordwachstum für 2018

Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (000157.SZ), ein führender chinesischer Hersteller technischer Ausrüstung, schloss im Rahmen seiner Hauptversammlung 2018 am 21. Juni in Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan ein Jahr des ausgezeichneten Wachstums ab.

Dank der Branchenerholung konnte Zoomlion 2018 durch schlankere Abläufe, einen verschärften Wettbewerbsvorteil sowie eine verstärkte Führungsposition ein erstklassiges Wachstum sichern, verkündete Vorstandssekretär Yang Duzhi.

Der Reingewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 51,65 Prozent auf 2,02 Milliarden Yuan an, während die Einnahmen mit einem Ergebnis von 28,69 Milliarden Yuan um 23,3 Prozent zunahmen. Auch die Bruttomarge steigerte sich um beinahe sechs Prozentpunkte auf 27,08 Prozent. Zur Finanzstärke trug außerdem ein Anstieg des operativen Cashflows des Unternehmens um 77,62 Prozent auf bahnbrechende 5,064 Milliarden Yuan bei.

Zoomlion hat zusätzlich für das Jahr 2018 eine ausgezeichnete Betriebseffizienz vorzuweisen, was sich insbesondere durch kürzere Umschlagzeiten für Forderungs- und Vorratsbestände zeigte, heißt es laut Unternehmen.

Dank des erstklassigen Wachstums kann Zoomlion seine Aktionäre mit kontinuierlicher Barausschüttung belohnen. Gemäß dem Gewinnallokationsplan des Unternehmens für 2018 erhalten Aktionäre für zehn gehaltene Aktien jeweils eine Barausschüttung von 2,5 Yuan, sodass sich die Gesamtbelohnungen auf 1,957 Milliarden Yuan belaufen.

Dies ist für Zoomlion das 19. Jahr in Folge mit Barausschüttungen, was das Engagement des Unternehmens gegenüber einer Aktionärsvergütung widerspiegelt. Außerdem zeigt dies Zoomlions Vertrauen in seine eigene Stärke und zukünftiges Wachstum.

Zoomlions Hauptgeschäft zeichnete sich 2018 durch kontinuierliche Verbesserung aus. Der Vertrieb von Baumaschinen erfuhr einen sprunghaften Anstieg von 49,12 Prozent auf 26,72 Milliarden Yuan. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen, seinen führenden Marktanteil in den Segmenten für Baukranmaschinerie und Betonpumpenwagen zu halten.

Im vergangenen Jahr setzte Zoomlion weiterhin auf 4.0 Versionen seiner Produkte, die zuverlässiger, intelligenter, funktionaler und umweltfreundlicher sind. Zudem wurde ein integriertes Netz für die nächste Generation der G-Serie von Erdbaumaschinen eingeführt und in den Sektor für Hubarbeitsbühnen integriert.

Im Segment für landwirtschaftliche Maschinen verfolgte Zoomlion 2018 eine Strategie, die die Entwicklung von Mid- bis High-End-Produkten vorsah, während gleichzeitig durch eine strategische Kooperation mit Landing AI, ein Anbieter intelligenter Lösungen, verstärkter Fokus auf künstliche Intelligenz (KI) gelegt wurde.

Auf internationaler Ebene beschleunigte Zoomlion weiterhin die Entwicklung von Produktionsstandorten im Ausland. Im Zuge seiner Auslandsaktivitäten rüstete Zoomlion das in Italien ansässige regionale Unternehmen CIFA in ein globales Unternehmen um und förderte die Niederlassung von m-tec in China, um im Land die hochwertigen deutschen Produktions- und Servicestandards einzuführen. Zoomlion beschleunigte außerdem die Umsetzung des Bauprojekts für den China-Weißrussland-Industriepark.

Was die Nachfrage der Aktionäre bezüglich des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens angeht, erklärte die Geschäftsleitung bei der Hauptversammlung, dass die Pläne, 2,5 bis 5 Prozent der unternehmenseigenen Aktien zu erwerben, den Optimismus der Geschäftsführung hinsichtlich Zoomlions Wachstumsaussichten unterstreiche.

Weitere Informationen finden Sie auf http://en.zoomlion.com/.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ) ist ein Hersteller hochwertiger Maschinen, in dem technische Maschinen, Agrarwirtschaftsmaschinen und finanzielle Dienstleistungen zusammenkommen. Die Firma verkauft fast 460 hochmoderne Produkte aus 55 Produktreihen in zehn Hauptkategorien.

