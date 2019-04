Zoomlion

Zoomlion gibt nach wirtschaftlicher Erholung und Effizienzsteigerung 52%ige Gewinnsteigerung für 2018 bekannt

Changsha, China (ots/PRNewswire)

- Der Gewinn von Zoomlion stieg 2018 um 51,65 Prozent - Die Verkäufe stiegen um 23,3 Prozent auf 28,697 Milliarden Yuan - Es wird erwartet, dass die Branche auch 2019 von den Investitionen der Regierung profitiert

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, (SZSE:000157), ein führender chinesischer Hersteller von technischer Ausrüstung, gab für das Jahr 2018 eine 51,65%ige Erhöhung des Gewinns bekannt. Begründet wurde der Sprung damit, dass durch Fokussierung auf intelligente und strenge Kostenkontrolle die Profitabilität und finanzielle Stärke gesteigert wurde.

"Zoomlion hat neue Ansätze eingeführt und neue Entwicklungskräfte freigesetzt. Dadurch konnte der Tiefpunkt einer U-förmigen Wachstumskurve überwunden werden und wir sind in eine neue Phase mit qualitätsgesteuertem Kapazitätswachstum eingetreten", so der Vorsitzende Chunxin Zhan im Jahresbericht, der am 29. März veröffentlicht wurde.

Das auf die Aktionäre entfallende Nettoeinkommen von Zoomlion erhöhte sich 2018 um 51,65 Prozent auf 2,02 Milliarden Yuan, während die Verkäufe um 23,3 Prozent auf 28,697 Milliarden Yuan stiegen. Dank der Kosteneinsparungen in den Bereichen Finanzwesen, Management und Marketing stiegen die Bruttomargen um fast sechs Prozentpunkte auf 27,09 Prozent. Der Cashflow des Unternehmens stieg um 77,63 Prozent auf einen Rekordwert von 5,064 Milliarden Yuan und ebnet den Weg für ein gesundes, nachhaltiges Wachstum.

Die chinesische Baumaschinenindustrie profitierte 2018 von einem ökonomisch stabilen heimischen Markt und erhöhter Nachfrage nach neuer Ausrüstung infolge der gestiegenen Investitionen der Regierung in Peking in den Bereichen Umwelt und Infrastruktur. Zoomlion nutzte die günstigen Bedingungen und führte sein Kerngeschäft, die Produktion, mit einer neuen Digitalisierungsstrategie zusammen. Dadurch beschleunigte sich die Entwicklung zu einem "intelligenten Hersteller" mit "intelligenten Produkten".

Im Bausektor vergrößerte das Unternehmen seinen Marktanteil in den bestehenden Segmenten kontinuierlich, trat in neue Märkte ein und verbesserte sowohl die Größenordnung als auch die Qualität seiner führenden Produktlinie.

Zoomlion konnte seinen Marktanteil im Bereich Baukranmaschinen und Langarm-Betonpumpenfahrzeuge aufrecht erhalten, schuf ein integriertes Netzwerk für die nächste Generation von Erdbewegungsmaschinen der G-Serie und trat mit der Einführung von acht modernen intelligenten Modellen in drei Kategorien in den Bereich der Hubarbeitsbühnen ein.

Zoomlion betrat auch das Feld des industriellen Internets und gründete das Unternehmen Zvalley, mit dem das Unternehmen sich als Hersteller von AI-Ausrüstung etablieren konnte.

Global beschleunigt Zoomlion weiterhin die Entwicklung seiner Übersee-Produktionsstätten und baut entlang der Route der "One Belt One Road"-Initiative lokale Herstellungscluster auf. Durch die Expansion in verschiedene Länder hat das Unternehmen:

- die in Italien ansässige CIFA von einem regionalen Unternehmen zu einer globalen Firma entwickelt; - die Einführung von m-tec in China unterstützt, den modernen deutschen Herstellungs- und Servicestandards; - beständig den Bau des chinesisch-weißrussischen Industriepark-Projekts beschleunigt.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Zoomlion sein Management und seine technischen Kapazitäten weiter stärken und ist bereit für die Zukunft des technologisch integrierten Maschinenbaus.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.zoomlion.com/

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (SZSE:000157), das 1992 gegründet wurde, ist ein Fertigungsunternehmen für technische High-End-Ausrüstung, das Maschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verkauft nun fast 460 hochmoderne Produkte aus 55 Produktlinien in zehn Hauptkategorien.

