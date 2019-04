Zoomlion

Zoomlion stellt Vielfalt, Vielseitigkeit und Innovation unter Beweis - begeistert auf der bauma 2019 mit neuen Hubarbeitsbühnen und Gabelstaplern

München (ots/PRNewswire)

Zoomlion nutzt seine weltweit führenden intelligenten Produktionslinien dafür, Hubarbeitsbühnen und Gabelstapler zu bauen, die mit akribischer Handarbeit, verbunden mit innovativen und nachhaltigen Technologien entwickelt wurden.

Zoomlion setzt sich dafür ein, Kunden weltweit mit vielfältigen und innovativen Produkten zu unterstützen. Durch das Erforschen der Möglichkeiten sich neu herausbildender Geschäftsfelder und das Entwickeln von Produkten bietet Zoomlion nun nicht nur fortschrittliche und zuverlässige, sondern auch nachhaltige und umweltfreundliche Produkte an.

Hubarbeitsbühnen: elektrisch, effizient und intelligent

Zoomlion stellt auf der bauma 2019 vier elektrische Scherenhebebühnen vor, die Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und hohe Effizienz betonen: die Modelle "ZS1212DC", "ZS1012DC", "ZS0808DC" und "ZS0608DC", die allesamt die strengen Qualitätsstandards Chinas, Europas und der USA erfüllen, um eine sichere, effiziente und komfortable Bedienung zu gewährleisten.

Die vier Modelle decken Höhen von 6 bis 12 Metern ab - bei einer maximalen Arbeitslast von 380 kg. Sie können bei einer Vielzahl von Bau- und Industriewerkstatt-Konstruktionsprojekten sowie zur Dekoration und Instandhaltung von Häusern eingesetzt werden. Im Vergleich zu einem hydraulischen Antrieb hat ein Elektromotor die doppelte Bewegungseffizienz. Als zusätzliche Vorteile kommen der niedrige Schwerpunkt, der stabile Betrieb, die hohe Tragfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit an schlechte Arbeitsbedingungen hinzu.

Zoomlion hat zudem eine spezielle Lithium-Ionen-Batterie für die Hubarbeitsbühne entwickelt. Diese ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wartungsfrei. Gleichzeitig wurden die Batterieleistung um 30 Prozent verbessert und die Batterielebensdauer herkömmlicher Blei-Säure-Batterien verdreifacht, um den Bedürfnissen des Mietmarktes gerecht zu werden.

Gabelstapler: CE-zertifiziert und garantierte Sicherheit

Zoomlion geht bei Industriefahrzeugen durch wettbewerbsfähigere Produkte und Dienstleistungen ständig neue Wege. Auf der bauma 2019 stellt das Unternehmen vier seiner führenden Gabelstaplerprodukte vor: die Modelle "FD30H", "FB20H", "FE18H" und "DB16W". Der Batterie-Gabelstapler "FE18H" (Drei-Punkte-Aufhängung, ausbalanciertes Gewicht) ist ein verbessertes Produkt mit dynamischem Design und hoher Manövrierfähigkeit: Dem Bediener ist es möglich, das Fahrzeug über dessen neuen Bediengriff mit einer Hand zu bedienen.

Der Verbrennungsmotor-Gabelstapler mit Gegengewicht "FD30H" ist mit LED-Leuchten und einem leistungsstarken Abgassystem ausgestattet, das Lärm und Umweltverschmutzung reduziert.

Alle vier Modelle wurden entwickelt, um den Bedürfnissen internationaler Kunden gerecht zu werden. Sie haben die Sicherheitsnormen der Europäischen Union vollständig erfüllt und die CE-Zertifizierung erhalten.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"), das 1992 gegründet wurde, ist ein Fertigungsunternehmen für High-End-Ausrüstung, das Maschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verkauft nun fast 800 hochmoderne Produkte aus 49 Produktlinien in neun Hauptkategorien. Zoomlion ist Chinas erstes Baumaschinenunternehmen, das an den Börsen von sowohl Shenzhen als auch Hongkong notiert wird.

Pressekontakt:

http://en.zoomlion.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/870915/Zoomlion_bauma_2019.jpg

Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell