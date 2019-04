Zoomlion

Auf der bauma 2019 schärft Zoomlion seinen Wettbewerbsvorteil mit lokalisierter Strategie und intelligenten Produkten

München (ots/PRNewswire)

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) begrüßte am 8. April in München Besucher an seinem Stand auf der bauma 2019. Zoomlion präsentiert 43 Flaggschiff-Produkte aus sechs großen Kategorien auf der weltgrößten Baumesse.

Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8524451-bauma-zoomlion-intelligent-products/

Auf der bauma 2019 präsentiert Zoomlion bahnbrechende Technologien und nachhaltige Produkte, darunter Zementmaschinen, Hebevorrichtungen, Turmkräne, Trockenmörtelgeräte, Hubarbeitsbühnen und Gabelstapler, für mehr als 600.000 Berufsvertreter aus 195 Ländern und Regionen.

Kurz nach der Eröffnung der Messe hat Zoomlion eine Unterzeichnungszeremonie veranstaltet. Zoomlions Hightech-Unternehmen ZValley Industrial Internet Company (ZValley) hat einen Vertrag mit dem malaysischen Händler Trans Elite Group über eine zukünftige Kooperation in den Bereichen Gerätezustandsanalyse, Gerätesicherheitsbetrieb, Big-Data-Analyse des Markts und Geräteverleihmanagement unterzeichnet.

Lokal entwickelt, intelligent und vernetzt

Von den 43 Produkten, die Zoomlion auf der bauma 2019 ausstellt, wurden 70 Prozent vor Ort in Europa entwickelt und hergestellt, um die Anforderungen von europäischen Kunden sowie ihre Vorlieben im Hinblick auf Funktionalität, technische Innovation und Aussehen zu erfüllen.

Das Tochterunternehmen von Zoomlion in Europa führte gleichfalls neue Produkte auf der bauma 2019 ein - der grüne Hybrid-Fahrmischer aus der Energya-Serie von Zoomlion CIFA, Duo-Mix-Connect-Technologie, die für 3D-Betondruck entwickelt wurde, sowie ein Kran ohne Turmspitze, WT260. Darüber hinaus hat Zoomlion intelligente Kräne der Generation 4.0 und eine neue Hubarbeitsbühne auf der bauma 2019 eingeführt und damit den Vorsprung des Unternehmens bei intelligenter Herstellung sowie der Fernüberwachung und Fernsteuerung von Geräten demonstriert.

Weltweit führt Zoomlion Verkaufs- und Servicebetriebe in mehr als 120 Ländern und hat Topmarken wie Powermole, CIFA, Ladurner, M-TEC, Raxtar und Wilbert erworben, um lokalisierte Produktentwicklung in Übersee zu fördern.

Lokalisierung ist der Schlüssel zur Erschließung des globalen Markts. Zoomlion hat Überseeproduktionsstätten in Europa, Asien und Nordamerika eingerichtet, um alle Ressourcen für Forschung und Entwicklung, Marketing und Aftersales-Services zu integrieren. Mit Hilfe eines aufgerüsteten, lokalisierten Betriebs ist Zoomlion in der Lage, auf dem internationalen Markt Fuß zu fassen und stetig zu expandieren.

Über Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) ist ein hochmodernes Fertigungsunternehmen, das verfahrenstechnische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt jetzt fast 460 innovative Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn große Kategorien abdecken.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte http://en.zoomlion.com/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/848036/Zoomlion.jpg

Video: https://mma.prnewswire.com/media/848037/Zoomlion.mp4

