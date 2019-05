Jubilant Biosys Ltd

Jubilant Biosys wählt CDD Vault zur Übermittlung von Forschungsdaten an Kunden für die nächsten fünf Jahre

Noida, Indien, und Burlingame, Kalifornien (ots/PRNewswire)

CDD Vault soll die vernetzte Forschung von Jubilant unterstützen, um die Kooperationserfahrung mit Kunden zu fördern

Jubilant Biosys und Collaborative Drug Discovery (CDD) meldeten heute, dass sich Jubilant nach eingehender Bewertung dazu entschieden hat, die nächsten fünf Jahre CDD Vault als Informatikplattform für die Wirkstoffforschung zu nutzen. Jubilant wird CDD Vault als Informatikplattform nutzen, um die transparente Verteilung von Forschungsdaten und -informationen zu unterstützen und zu fördern. CDD Vault verwaltet biologische Assay-Daten, zugehörige chemische Strukturen, Reaktionen und Verbundeigenschaften in einem kohäsiven Umfeld.

"CDD Vault wird an sämtlichen Forschungsstandorten von Jubilant eingesetzt werden, um experimentelle Informationen, strukturierte sowie unstrukturierte, zentral zu bündeln, um sie dann Kunden zu übermitteln", erklärte Marcel Velterop, President of Drug Discovery Services & CDMO bei Jubilant Biosys Limited. "Wissenschaftler werden in der Lage sein, ihre chemischen und biologischen Daten in Echtzeit zu untersuchen, was eine schnelle Entscheidungsfindung für Wirkstoffforschungsprogramme mit CDD Vault ermöglicht."

"Jubilant ist ein weltweit führender Kooperationspartner für Pharma- und Biotech-Unternehmen und wir freuen uns, die erstklassigen präklinischen F&E-Dienstleistungen des Unternehmens der Life Science-Branche zugänglich machen zu können", so Dr. Mariana Vaschetto, General Manager von CDD Global Business. "CDD Vault wurde für die sichere und leichte Forschungszusammenarbeit zwischen bzw. innerhalb von Organisationen konzipiert. Wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Jubilant und darauf, das Unternehmen dabei unterstützen zu dürfen, den Forschungserfolg seiner Kunden zu gewährleisten."

Informationen zu Collaborative Drug Discovery

'CDD Vault®', das Flaggschiffprodukt von CDD (www.collaborativedrug.com) wird zum Verwalten der Chemikalienbewertung, Struktur-Wirkungs-Beziehung (Structure-Activity Relationship, SAR) und sicherer groß angelegter Kooperationen verwendet. CDD Vault® ist eine gehostete Datenbank-Lösung für die sichere Verwaltung und den sicheren Austausch biologischer und chemischer Daten. Chemische Strukturen und biologische Studiendaten lassen sich intuitiv organisieren, während gleichzeitig die Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern über eine benutzerfreundliche Webschnittstelle ermöglicht wird. Die verfügbaren Module umschließen Activity & Registration, Visualization, Inventory und ELN.

Informationen zu Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Life Sciences Ltd., ist ein integriertes globales Pharma- und Life Sciences-Unternehmen mit Niederlassungen in Bengaluru und Noida in Indien. Jubilant Biosys ist für seine Fachkenntnisse in verschiedenen therapeutischen Bereichen bekannt, wie u.a. Onkologie, Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen und Entzündungen und ZNS. Das Geschäftsmodell umfasst sowohl funktionale als auch integrierte Dienstleistungen zur Wirkstoffforschung bis hin zu Prüfpräparaten, einschließlich GLP- sowie Phase-1/2-GMP-Dienste, die für kooperative Forschung zur Verfügung stehen.

