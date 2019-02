Jubilant Biosys Ltd

Jubilant Biosys erweitert Zusammenarbeit mit Sanofi für den Behandlungsbereich ZNS

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Die Kollaboration dient der Entdeckung niedermolekularer Inhibitoren für neurologische Erkrankungen

Jubilant Biosys, eine sich in Bengaluru befindliche Tochtergesellschaft von Jubilant Life Sciences, informierte heute über eine neue integrierte Zusammenarbeit mit Sanofi zur Wirkstoffentdeckung für den Behandlungsbereich ZNS. Die erste Partnerschaft mit Sanofi startete 2016 und war der Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Inhibitoren für multiple Testziele des Therapiegebiets Stoffwechselerkrankungen gewidmet.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg )

Die neue Forschungszusammenarbeit konzentriert sich auf die Entdeckung therapeutischer Kleinmoleküle für bisher unerfüllte Bedürfnisse auf dem Gebiet neurologischer Störungen. Jubilant Biosys wird Sanofi unter Nutzung seiner integrierten Arnzeimittelentdeckungs-Plattform zur Bestimmung von Leitkandidaten mit Dienstleistungen zur Wirkstoffentdeckung zur Seite stehen.

Marcel Velterop, Präsident von Jubilant Drug Discovery Services und CDMO, erklärte: "Wir sind hocherfreut und führen uns geehrt, von einem Pharmaunternehmen der Größe Sanofis für die innovative Unterstützung des Klinikbereichs ausgewählt worden zu sein. Dieser Erfolg beweist die hohe Wissenschaftsqualität und Leistungsfähigkeit, die Jubilant während des letzten Jahrzehnts erworben hat. Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie haben wir uns dazu verpflichtet, unsere Stärken auf dem Gebiet der Entdeckung neuer integrierter Medikamente der Spitzenklasse weiterhin auszubauen."

Rita Balice-Gordon, Global Head des Therapiebereiches Rare and Neurologic Diseases, fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Jubilant. Diese neue Partnerschaft unterstreicht Sanofis Einsatz bei der Entdeckung neuer Arzneimittel für neurologische Störungen, für die weltweit bisher keine adequaten Therapeutika existieren."

Informationen zu Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys Ltd. ist eine Tochterfirma von Jubilant Life Sciences Ltd., einem integrierten globalen Pharma- und Life Science-Unternehmen mit Standorten in Bengaluru und Noida in Indien. Jubilant Biosys hat sein Know-how in verschiedenen Therapiegebieten unter Beweis gestellt, unter anderem in den Bereichen Onkologie, Stoffwechselstörungen, Schmerzen und Entzündungen sowie ZNS. Das Geschäftsmodell umfasst sowohl funktionale als auch integrierte Dienstleistungen zur Wirkstoffforschung bis hin zu Prüfpräparaten einschließlich GLP- und GMP-Dienste sowie urheberrechtlich geschützte firmeneigene Innovationen und strategische Investitionen, die für kooperative Forschung, Partnerschaften und Auslizenzierungen zur Verfügung stehen.

Pressekontakt:

Remy Hoffmann

Senior Director

Business Development

remy.hoffmann@jchemsys.com

Original-Content von: Jubilant Biosys Ltd, übermittelt durch news aktuell