Artprice.com

Auf der außerplanmäßigen Hauptversammlung am 30. September 2019 wird Artprice.com seinen Namen in Artmarket.com umändern, um die globale Referenz im Kunstmarkt zu werden

Paris (ots/PRNewswire)

Artprice.com ändert mit einer satzungsmäßigen Anpassung und einer Erweiterung des Unternehmenszwecks seinen Namen auf artmarket.com: Die außerplanmäßige Hauptversammlung am 30.09.2019 erscheint wie ein Börsengang. Tatsächlich wird Artmarket.com dazu beitragen, den Kunstmarkt in seiner Gesamtheit zu entfachen.

Am 8. August 2019 genehmigte der Verwaltungsrat von Artprice den Plan für die außerordentliche Hauptversammlung am 30. September 2019 um 17.00 Uhr, bei der die endgültige Zustimmung zur gesamten Art-Market-Strategie erfolgen soll.

Im Hinblick auf unsere zukünftige Börsennotierung an der Euronext werden die Aktionäre von Artprice.com nach ihrer Zustimmung automatisch Aktionäre von Artmarket.com, ohne Einfluss auf die Anzahl der gehaltenen Aktien und die damit verbundenen Rechte. Ebenso wird der mnemonische Code für China beibehalten, um Unannehmlichkeiten für unsere Aktionäre, den Markt und die Banken zu vermeiden.

Darüber hinaus bleibt die seit mehr als 20 Jahren weltweit bekannte Marke "Artprice" das Referenzlogo von Artmarket.com für unseren hochprofitablen Service, der Kunstpreise und Kunstindizes aus unseren Datenbanken liefert.

Angesichts des systematischen und technologischen Fortschritts ist es völlig logisch, dass wir die offiziellen Aktivitäten des Unternehmens auf die Analyse und Verarbeitung von Metadaten des Kunstmarktes ausdehnen, entweder für die eigene Nutzung oder für die Nutzung durch Dritte.

thierry Ehrmann: "Artprice feierte kürzlich sein 20-jähriges Bestehen. Es hat 20 Jahre gedauert, Artprice als den weltweit führenden Anbieter von Kunstmarktinformationen zu etablieren, was in seinem Wertpapierprospekt zum Börsengang von 1999 aufgezeigt wurde."

Heute wird Artprice einstimmig von Presseagenturen, den (gedruckten und audiovisuellen) Medien, dem Finanzsektor, Kunstmarktprofis, Museen und Staaten auf der ganzen Welt als die wichtigste globale Referenz für Kunstmarktinformationen anerkannt.

Aber seine Entwicklungsreise geht momentan in eine neue Richtung: Artprice wird zu Artmarket.com, um seine Position als Global Player zu Beginn eines Jahrzehnts zu optimieren, in dem die digitale Revolution die gesamte Welt in einen vollständigen und radikalen Paradigmenwechsel führen wird.

Diese historische Namensänderung spiegelt eine Erweiterung unserer Rolle in Bezug auf alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kunstmarkt wider und nicht nur auf Fragen im Zusammenhang mit "Kunstpreisen", einem Teilbereich des Kunstmarktes.

Dies ist derselbe Ansatz, der von Google mit seiner Umfirmierung zu Alphabet erfolgreich umgesetzt wurde, um nicht einzig und allein mit Suchmaschinen in Verbindung gebracht zu werden.

Damit bleibt die seit über 20 Jahren weltweit bekannte Marke Artprice die Referenzmarke für Artmarket.com in ihrer hochprofitablen Tätigkeit als Kunstpreis-/Indexdatenbank.

thierry Ehrmann: "Der Name Artmarket.com wird unser Know-how, unsere Inhalte und unsere Marken vorantreiben, wie es keine andere auf dem Kunstmarkt tätige Organisation tun kann, insbesondere dank der natürlichen Indexierung aller Inhalte im Zusammenhang mit dem Begriff "Art Market" durch globale Suchmaschinen - weil Englisch die am häufigsten verwendete Sprache auf dem weltweiten Kunstmarkt ist."

"Für Artprice - jetzt Artmarket - bedeutet dies einen sehr wichtigen finanziellen und wirtschaftlichen Schritt nach vorne."

"Artprice hat die Domain-Namen artmarket.com.net und.org vor langer Zeit erworben und hält damit über den Oberbegriff "Art Market" auf Google.com oder einer anderen Suchmaschine einen absolut legalen Schlüssel für Millionen von Suchen pro Monat.

"Bei der Suche nach dem Begriff "Art Market" auf Google.com ist Artmarket.com das Top-Ergebnis aus 3,6 Milliarden Ergebnissen (Judicial Officer's Report, SCP Pons-Mergui). Im Vergleich dazu liefert eine Suche mit "Artprice" auf Google.com 2,5 Millionen Ergebnisse, wobei artprice.com natürlich an erster Stelle auftaucht.

Artmarket.com .net .org sind daher die wichtigsten Internet-Schlüssel zum globalen Kunstmarkt.

Unser Domain-Name artmarket.com stellt einen einzigartigen immateriellen Vermögenswert dar und könnte laut der untenstehenden Pressemitteilung rund 120 Mio. US-Dollar wert sein.

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/25/addendum-artmarket_com-l_actif-incorporel-unique-du-nom-de-domaine-artmarket_com-pourrait-etre-estime-autour-de-120-millions-de

Darüber hinaus ist der Begriff "Art Market" der Begriff, der seit der Nachkriegszeit von allen künstlerischen, wirtschaftlichen und finanziellen Publikationen, darunter The Wall Street Journal, The Financial Times, The New York Times, Bloomberg, Reuters, The Art Newspaper, The Guardian, The BBC, CNN, Euronews, AFP, Yahoo! Finance, Cision (PR Newswire), usw. allgemein verwendet wird.

"Artmarket.com" öffnet die Türen für eine Zukunft, die erst jetzt, da der Kunstmarkt bereits massiv in den Bereich des mobilen Internets eingegliedert ist (4,5 Milliarden Smartphones im Umlauf und 5G in einigen Ländern bereits in Betrieb), zu 100 % digital sein kann. Artmarket.com ist ein perfektes Spiegelbild dieses digitalen Elektroschocks, sowohl wissenschaftlich als auch wirtschaftlich, und hat sich dank jahrelanger Forschung und Entwicklung seine Führungsposition in diesem Markt erarbeitet.

Der generische und universelle Name Artmarket.com wird als starker Vektor für eine Veränderung des wirtschaftlichen Umfangs, für Kapitaltransaktionen und möglicherweise für einen Börsengang an einer anderen Börse (ohne Kapitalerhöhung) fungieren.

thierry Ehrmann: "Diese hoch signifikante Änderung unseres Firmennamens spiegelt vor allem einen Neuanfang in unserer einzigartigen Geschichte wider. Sie unterstreicht unseren Wunsch, ein echter Global Player im Kunstmarkt mit einer Vielzahl von Projekten zu werden. Es wäre sehr anmaßend von uns gewesen, solche Ambitionen im Jahr 1997 - zu Beginn unserer Reise - zu äußern.

Ich möchte allen unseren Mitarbeitern für ihre harte Arbeit und Ausdauer sowie unseren Aktionären für ihr Vertrauen im Laufe der Jahre danken - und ich glaube, wir können uns jetzt alle darauf freuen, an der Krönung unseres Projekts als Global Player im Kunstmarkt teilzunehmen, was sich in unserem neuen Namen Artmarket.com widerspiegelt."

Diese Namensänderung hat natürlich keine Auswirkungen auf unsere Kunden, deren Zugang zu unseren Dienstleistungen und Daten völlig unverändert bleibt.

Vor dem Hintergrund von Sotheby's spektakulärem Börsenrückzug ist die Namensänderung von Artprice und die Erweiterung der Statuten ein logischer Schritt, da Artmarket.com nach der Übernahme des renommierten schweizerischen Technologieunternehmens Xylogic, das das Portfolio der großen Auktionshäuser besaß, nun über Auftragsbestätigungen für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren verfügt.

Für Artprice, das zu Artmarket.com wird, bedeutet die von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigte Übernahme von Sotheby's und sein Börsenrückzug eine Bestätigung seiner Rolle als Global Player im Kunstmarkt. Artmarket.com wird nun - über seine Online-Technologielösungen - die Dematerialisierung der 6.300 Auktionshäuser auf der ganzen Welt unterstützen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die bereits Partner von Artprice sind und bereits mit unserem Artmarket.com-Intranet verbunden sind.

thierry Ehrmann: "Patrick Drahis Erwerb von Sotheby's mit einer Prämie von 61 % bestätigt den Eintritt des Kunstmarktes in das digitale Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Artprice hat stets betont, dass der Kunstmarkt - mit einem Volumen von etwa 90 Mrd. US-Dollar pro Jahr (öffentlich und privat) - in Bezug auf digitale Kultur und Internet mehrere Jahrzehnte zurückliegt.

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/06/17/artprice-new-york-thierry-ehrmann-patrick-drahi_s-acquisition-of-sotheby_s-confirms-the-art-market_s-entry-into-the-digital-era

Drahis Schritt stellt eine bedeutende finanzielle und wirtschaftliche Schockwelle dar, denn nach Sotheby's Rückzug aus der öffentlichen Kontrolle wird Artmarket weltweit das einzige Kunstmarktunternehmen sein, das an einer regulierten Börse notiert ist."

Copyright ©1987-2019 thierry Ehrmann - www.artprice.com - www.artmarket.com

Informationen zu Artprice:

Artprice ist Eurolist by Euronext Paris, SRD long only und Euroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Gründer: Thierry Ehrmann (siehe Who's Who - zertifizierte Biographie) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf).

Entdecken Sie Artprice im folgenden Video: https://www.artprice.com/video

Artprice ist der weltweit führende Anbieter von Datenbanken über Notierungen und Indizes. Es verfügt über mehr als 30 Millionen Indizes und Verkaufsergebnisse, die mehr als 700.000 Künstler abdecken. Artprice Images® bietet uneingeschränkten Zugang zur weltweit größten Datensammlung des Kunstmarktes, einer Bibliothek mit 126 Millionen Abbildungen oder Stichen von Kunstwerken von 1700 bis heute, versehen mit Kommentaren der hauseigenen Kunsthistoriker.

Artprice erweitert seine Datenbanken von 6.300 Verkaufshäusern kontinuierlich und veröffentlicht durchgängig Kunstmarkttrends für die wichtigsten Presseagenturen und 7.200 Pressetitel weltweit.

Artprice gibt seinen 4,5 Millionen Mitgliedern Zugang zum weltweit führenden Standardmarkt für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken. Artprice entwickelt sein Blockchain-Projekt auf dem Kunstmarkt. Es ist BPI-zertifiziert (nationales wissenschaftliches Gütezeichen Frankreichs); der im März 2019 von Artprice veröffentlichte Jahresbericht des Weltkunstmarktes 2018: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2018

Artprice ist Partner von Artron Group, dem chinesischen Marktführer im Kunsthandel, seiner soliden Partnerinstitution.

Jahresbericht 2018 für zeitgenössische Kunst von Artprice - kostenloser Zugriff unter:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2018

Pressemitteilungen von Artprice:

http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Neues von den Kunstmärkten:

https://twitter.com/artpricedotcom u. https://twitter.com/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4,4 Millionen Abonnenten

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Entdecken Sie die zauberhafte Welt von Artprice unter http://web.artprice.com/video; Firmensitz im berühmten Museum für Zeitgenössische Kunst, The Abode of Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Das Museum für zeitgenössische Kunst The Abode of Chaos

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 3,9 Millionen Abonnenten

Pressekontakt:

Thierry Ehrmann

ir@artprice.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg

Original-Content von: Artprice.com, übermittelt durch news aktuell