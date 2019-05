Artprice: Groß ist schön

Artprice.com

Eine der sechs Spinnen-Skulpturen von Louise Bourgeois, die einen Durchmesser von mehr als 7 m und eine Höhe von 3 m aufweist, wird am 15. Mai 2019 bei Christies's in New York versteigert werden. Das Kunstwerk Nummer 3/6 aus der Serie erzielte bereits 2015 einen Kaufpreis von 28,2 Millionen Dollar; seither sind die Preise von Louise Bourgeois stabil.

Es könnte sich zum teuersten Kunstwerk entwickeln, das je von einer Künstlerin bei einer Auktion verkauft wurde.

"Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Größe ist bei Kunst ein äußerst wichtiges Element. Gigantische Kunstwerke faszinieren uns, weil Sie unsere eigene Größe überragen. Wer ist nicht von einem Gemälde wie Guernica von Pablo Picasso (im Reina Sofía Museum in Madrid) oder von Veroneses Les Noces de Cana (im Louvre Museum in Paris) beeindruckt?", sagt Thierry Ehrmann, der Gründer und Geschäftsführer von Artprice.

Es gilt als allgemein bekannt, dass die größten Formate eines Künstlers am häufigsten nachgefragt werden. Bei gleicher Qualität sind die größeren Formate fast immer mehr wert als kleinere Kunstwerke.

Diese Woche stellt Artprice eine Auswahl an 10 imposanten Kunstwerken vor, die im Jahr 2018 in den wichtigsten Kunstkategorien versteigert wurden.

MALEREI

Zao Wou-Ki - Juin-Octobre 1985 10 x 2,8 m Am 30. September 2018 war die erneute Versteigerung bei Sotheby's des Gemäldes Zao Wou-Ki's Juin-Octobre 1985 (ein Tryptichon) - sein größtes immer noch im Umlauf befindliche Werk - ein aufsehenerregendes Ereignis. Im Mai 2005 versteigerte Christie's dasselbe Werk in Hong Kong um 2,3 Millionen Dollar. Dreizehneinhalb Jahre später erreichte es einen Verkaufspreis von über 65 Millionen, 28 Mal seinen vorherigen Wert.

Mark Bradford - Helter Skelter I (2007) 10 x 3,65 m Für den amerikanische Maler Mark Bradford war 2018 ein besonders gutes Jahr. Im Jahr 2017 vertrat er die Vereinigten Staaten bei der Biennale von Venedig. Doch erst in der ersten Hälfte des darauffolgenden Jahres stiegen seine Preise rasch an und erreichten drei neue Auktionsrekorde.

Am 8. März 2018 erreichte sein Gemälde Helter Skelter I (2007) bei Phillips in London einen Kaufpreis von fast 12 Millionen Dollar. Das riesige Kunstwerk war ein Hauptwerk der Ausstellung Collage: The Unmonumental Picture, die im Jahr 2008 vom New York Museum in New York organisiert wurde.

Osgemeos - It is Supposed to be Raining But... 2008 2,5 x 2,5 Meter Dieses Kunstwerk auf großformatiger Leinwand ermöglichte es dem brasilianischen Grafik-Duo ihre Kunst in einem meisterhaften Stil zum Ausdruck zu bringen. Die beiden an Großformate gewöhnten Straßenkünstler erstellten eine Vielzahl an Werken in vernünftiger Größe für den Markt. Es sind jedoch ihre großformatigen Leinwand-Arbeiten, in denen die Anziehungskraft ihrer Straßenkunst am besten zum Ausdruck kommt. Das Werk erzielte am 26. Juni 2018 bei Phillips in London einen Kaufpreis von 132 000 Dollar.

ZEICHNUNGEN

Takashi Murakami - Dragon in Clouds-Red Mutation (2010) 18 x 3,6 Meter Die Phantasie von Takashi Murakami entspricht einer Mischung aus der Manga Kultur und der chinesisch-japanischen Mythologie. Im April 2018 versteigerte das Auktionshaus Council eine von 3 Interpretationen des Künstlers zum beliebtesten Fabeltier der asiatischen Mythologie, dem Drachen. Seine kolossale Zeichnung - rote Tinte auf Papier - mit dem Titel Dragon in Clouds-Red Mutation wurde von chinesischen Sammlern aus Shanghai für einen Preis von mehr als 8,8 Millionen Dollar gekauft.

Giuseppe Bezzuloli - Folly driving the chariot of Love 481 x 344 cm. Giuseppe Bezzuloli wurde im Jahre 1848 mit der Deckenmalerei des Palazzo Gerini in Florenz beauftragt und malte die Kunstreihe zum Thema Liebe und Wahnsinn. Das letzte Fresko ziert noch immer die Decke des berühmten Palastes in der Toskana.

Die Zeichnung, die auf einen Wert von 50 000 bis 80 000 Dollar geschätzt worden war, wurde am 30. Januar bei Christie's in New York für 275 000 ersteigert. Heute sind historische Kunstwerke im Großformat eine Seltenheit auf dem Markt und diese Post-Renaissance Zeichnung - die immer noch über ihre volle Ausstrahlung verfügt - war eine großartige Akquisition.

Bildhauerei

KAWS - Clean Slate (2014) 5,5 x 5,5 x 7,5 m Kaws ist gegenwärtig der En Vogue Künstler par excellence... von New York bis Hongkong. Der amerikanische Straßenkünstler hat mit seinen farbenprächtigen Gemälden, seinen großen Figuren und seinen grandiosen Skulpturen den Kunstmarkt erobert. Die Skulptur Clean Slate (2014) reiste zu Ausstellungen rund um den Globus (Shanghai, Ibiza, Hong Kong und Fort Worth) ehe sie bei Phillips in New York für fast 2 Millionen Dollar versteigert wurde.

Philippe de Buyster (Attrib.) - Vierge de pitié (c.1650-60) 1,6 x 0,5 x 1,3 m Diese Pietà aus dem 17. Jahrhundert war eines der wenigen Großformate eines alten Meisters, das letztes Jahr verkauft wurde. Die Terracotta-Skulptur kam aus der Kapelle des Château d'Autricourt in Burgund (Frankreich). Das Kunstwerk wurde am 19. Juni 2018 bei Christie's für 58 000 Dollar (inkl. Kosten) in Paris versteigert.

Joana Vasconcelos - Betty Boop (2010) 4,1 x 1,5 m Der riesige Stöckelschuh aus Edelstahltöpfen und Beton ist ein perfektes Beispiel für die Liebe von Joana Vasconcelos für Großformate. Die französisch-portugiesische Künstlerin hat sich nie davor gescheut, große Räume zu nutzen, z. B. das Kaufhaus Bon Marché in Paris oder das Schloss von Versailles wo Betty Boop (2010) im Jahr 2012 im Spiegelsaal ausgestellt war.

FOTOGRAFIE

Gilbert & George - Thirty-Five Locations (2003) 422 x 361 cm Das britische Duo Gilbert & George ist auf dem Sekundärmarkt zwar nicht mehr so erfolgreich wie im Jahr 2008, doch seine einzigartigen Fotos im Großformat erreichen immer noch sehr gute Preise. Das aus 24 Rechtecken bestehende Kunstwerk Thirty-Five Locations erinnert an ein riesiges, farbiges Glasfenster in Schwarz, Weiß und Rot. Es war das größte Kunstwerk der Fotografie, das im Jahr 2018 verkauft wurde; es erzielte am 17. Mai bei Sotheby's in New York einen Kaufpreis von 150 000 Dollar.

MISCHTECHNIKEN

Tracey Emin - Dark Dark Dark (2007) 3,6 x 1,6 x 1,5 m Im Jahr 2007 beauftragte Artwise Tracey Emin damit, vier Fiat 500 (jeder einzigartig) für einen Wohltätigkeitsverkauf zu illustrieren. Am 5. Dezember 2018 erreichte einer von ihnen beim New Now Sale bei Phillips einen Kaufpreis von 8 000 Dollar. Der Katalog von Phillips enthielt den folgenden Hinweis: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dieses Los als Kunstwerk, nicht als Fahrzeug versteigert wird...

Die Nutzung eines Fahrzeugs als künstlerisches Medium mag seltsam anmuten, doch in der Vergangenheit haben sich bereits mehrere bedeutende Künstler dazu bereit erklärt. Das Art Car Projekt von BMW zum Beispiel bot Andy Warhol, David Hockney und Jeff Koons Gelegenheit, das Äußere des Autos vollständig zu verändern.

