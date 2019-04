Artprice.com

Artprice: Die 10 teuersten Kunstwerke, die nach der Finanzkrise von 2008 geschaffen wurden

Das Jahr 2008 war ein Wendepunkt für den Kunstmarkt und die Weltwirtschaft insgesamt. Rückblickend hat der Verkauf von Beautiful Inside My Head Forever von Sotheby's am 15. September 2008 - gewidmet der Kunst von Damien Hirst - nur Stunden vor dem Kollaps der Lehman Brothers Bank und den Auswirkungen auf den weltweiten Kunstmarkt den Anschein eines Abgesangs aus einer anderen Zeit.

thierry Ehrmann, Gründer/CEO von Artprice, erläutert aber: "Das künstlerische Schaffen war von den Auswirkungen der Finanzkrise ausgenommen; die großen Veränderungen, die wir seit 2008 beobachtet haben, gehen im Wesentlichen auf Veränderungen in der internen Struktur des Kunstmarktes zurück."

"Natürlich ist die wichtigste Entwicklung das Wachstum des chinesischen Markts; aber Kunst als Finanzanlage wird ebenfalls immer beliebter. Negative oder minimale Zinssätze machen das Sparbuch unattraktiv, und mehr und mehr Kapital fließt in alternative Anlageinstrumente. Der Kunstmarkt liefert äußerst attraktive Renditen. Die Vielzahl von Kunstwerken, die in den vergangenen zehn Jahren geschaffen und bereits bei öffentlichen Auktionen verkauft wurden, sind Beweis dafür, dass die zeitgenössische Kunst ein sensationeller Markt ist."

Auktionserlös auf dem internationalen Markt für bildende Künste

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/04/auction-turnover.png]

Artprice stellt 10 Künstler vor, von denen nach der Finanzkrise von 2008 entstanden Werke bereits auf dem Sekundärmarkt verkauft wurden.

1. Cui Ruzhuo (geb. 1944): The Grand Snowing Mountains (2013)

39.577.000 $ - 4. April 2016, Poly Auction, Hong Kong

Der chinesische Maler Cui Ruzhuo ist einer der erfolgreichsten lebenden Künstler des Kunstmarkts, auf einer Stufe mit Gerhard Richter und David Hockney. Im Gegensatz zu Richter und Hockney sind seine besten Arbeiten (mit der höchsten Nachfrage) aber seine letzten. Der Verkaufserlös für ein Gebirgspanorama, das mehr als 8 Meter breit und 3 Meter hoch misst - The Grand Snowing Mountains (2013) - unterstreicht den enormen Erfolg dieses neuen Giganten der chinesischen Malerei, der im Westen immer noch viel zu unbekannt ist.

2. Jeff Koons (geb. 1955): Popeye (2009/11)

28.165.000 $ - 14. Mai 2014, Sotheby's, New York

Einen Monat vor dem Beginn seiner Retrospektive am Whitney Museum (27. Juni - 19. Oktober 2014) erlebte der König des Kitsch Jeff Koons, wie seine Skulptur Popeye (2009/11) bei einer Abendauktion von Sotheby's New York zum Gegenstand eines atemberaubenden Bieterspektakels wurde. Die Skulptur (die erste in einer Dreierserie) sollte eines der Highlights der Jeff Koons-Ausstellung am Whitney Museum werden und war bereits im Pariser Centre Pompidou und im Bilbao Guggenheim zu sehen.

3. Mark Grotjahn (geb. 1968): Untitled (S III Released to France Face 43.14) (2011)

16.767.500 $ - 17. Mai 2017, Christie's, New York

Die Werke des seit 2008 von der Gagosian Gallery repräsentierten amerikanischen Malers Mark Grothjahn stiegen bis 2017 kontinuierlich. Dann kletterte sein Preisindex in nur zwölf Monaten um 75 % - und fiel im Folgejahr wieder zurück. 2018 brachte ein weiteres seiner großformatigen Gemälde - Untitled (Black over Red Orange "Mean as a Snake" Face 842) (2010) - 7.073.000 $ ein.

4. Gerhard Richter (geb. 1932): Abstraktes Bild (2009)

9.093.300 $ - 5. März 2019, Sotheby's, London

Große abstrakte Bilder von Gerhard Richter gehören zu den teuersten Kunstwerken der Welt. Im Februar 2015 brachte Abstraktes bild (1986) mehr als 46 Mio. $ ein, ein spektakulärer Rekord für den erfolgreichsten deutschen Künstler. Der Verkauf von Abstraktes Bild (2009) ist Beweis dafür, dass seine jüngeren Werke bei Sammlern immer beliebter werden. Auf lange Sicht könnten sie im Wert mit seinen früheren Arbeiten (1965-1990) konkurrieren.

5. Rudolf Stingel (geb. 1956): Untitled (2012)

7.939.000 $ - 8. März 2018, Phillips London

Rudolf Stingel wird ebenfalls von Larry Gagosian repräsentiert und hat auch vom internationalen Einfluss und Ruf des Händlers profitiert. 2015 brachte Gagosian die Arbeit von Stingel zum ersten Mal nach Asien. Die Bilderserie Untitled (2012) reproduzierte Mauerfragmente seiner Doppelausstellung am Chicago Museum of Contemporary Art und Whitney Museum in New York in 2007. Bei diesen Ausstellungen konnten die Besucher auf die Mauern der zwei renommierten Museen alle Arten von Inschriften schreiben. Stingel reproduzierte bestimmte Details durch Kupfergalvanoplastik, die anschließend mit Gold beschichtet wurde.

6. Jin Shangyi (geb. 1934): Peony Pavilion (2013)

7.829.400 $ - 31. Mai 2014, China Guardian, Canton

Der chinesische Maler Jin Shangyi schafft Meisterwerke aus Öl. Er ist bekannt für seine Portraits (darunter weibliche Akte in den späten 1980er Jahren) und einer der ursprünglichsten chinesischen Künstler seiner Generation. 2013 waren seine Arbeiten hochgefragt, wie am Wert seines Leinwandgemäldes Monk Painter Kun Can (????) aus dem Jahr 1999 zu sehen ist:

- 2.088.500 $, 13. Mai 2007 - China Guardian, Peking

- 6.326.500 $, 1. Juni 2013 - Poly Auction, Peking

- 4.436.500 $, 16. Juni 2018 - China Guardian, Peking

7. Yayoi Kusama (geb. 1929): Pumpkin (TWPOT) (2010)

6.937.500 $ - 1. April 2019, Sotheby's, Hong Kong

Die erfolgreichste Künstlerin auf dem internationalen Kunstmarkt quer durch alle Schaffensperioden. Die 707 Arbeiten von Yayoi Kusama, die 2018 rund um die Welt unter den Hammer kamen, brachten einen Erlös von 103 Mio. $. Sie erstreckten sich auf eine Schaffensperiode von sechzig Jahren - von den frühen 1950er Jahren bis zu Leinwandgemälden, die in den vergangenen 5 Jahren entstanden sind und sich bereits im Weiterverkauf befinden.

8. Adrian Ghenie (geb. 1977): Boogeyman (2010)

6.354.000 $ - 5. Oktober 2018, Sotheby's, London

Der rumänische Maler Adrian Ghenie ist der jüngste Künstler in diesem Ranking und die Galionsfigur des neuen europäischen Expressionismus. Seit 2013 kooperiert er mit der Pace Gallery, und seine Werke wurden bereits von einigen der weltweit angesehensten Museen für zeitgenössische Kunst erworben, darunter das Centre Georges Pompidou. Zugleich dunkel und farbenfroh, machen seine Gemälde keinen Hehl daraus, dass sie von Van Gogh und Francis Bacon inspiriert sind - teilweise mit recht direkten Anleihen.

9. George Condo (geb. 1957): Nude and forms (2014)

6.162.500 $ - 17. Mai 2018, Christie's, New York

2018 eroberte George Condo die Welt. Mit einem Erlös von über 55 Mio. $ zwischen New York (56 %), London (30 %) und Hongkong (12 %) ist Condo einer der 50 erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. Seine Arbeiten werden heute mehr gehandelt als die von Jasper Johns oder Frank Stella.

10. Mark Tansey (geb. 1949): Hedge (2011)

5.653.000 $ - 14. Mai 2015, Phillips, New York

Mark Tanseys Werke sind selten auf Auktionen zu sehen (insgesamt nur 103 Lose in den letzten 30 Jahren), jedoch ist die Nachfrage nach dem Künstler auf einem Allzeithoch. Heute teilt sich sein Markt komplett zwischen New York (90 %) und London (10 %) auf, wobei seine Arbeiten wohl auch bald in Asien verkauft werden.

