Artprice (Paris): Spendenaufruf für Notre-Dame von Paris - ein Meisterwerk genialer menschlicher Kreativität und von weltweiter kultureller Bedeutung - durch Großbrand weitgehend zerstört

Thierry Ehrmann, Gründer/Geschäftsführer von Artprice: "Zu oft schätzen wir den wahren Wert und die echte Bedeutung der Dinge erst, wenn sie verloren gegangen oder vom Verlust bedroht sind. Gestern Abend ging in der Feuersbrunst von Notre-Dame von Paris ein Schatz von unschätzbarem Wert für die Menschheit in Rauch auf."

Das französische Innenministerium erklärte "die Wände und mindestens 30% der Kunstwerke wurden gerettet", doch die gesamte Holzstruktur, die Kirchturmspitze und nahezu 70% der Kunstwerke sind für immer verloren. Ein neun Stunden lang wütendes Feuer und Löschwasser zerstörten nicht nur eine große Zahl christlicher Reliquien, sondern auch viele absolute Meisterwerke, z. B. die wunderschöne Orgel, die einzigartigen Glocken, die schönen Kirchenfenster, zahlreiche Statuen und Ölgemälde, darunter Visitation (1716) von Jean Jouvenet, Saint Thomas d'Aquin (1648) von Antoine Nicolas und die großartigen "Mays" (jährliche Geschenke an Notre-Dame im 17. Jahrhundert):

La Descente du Saint-Esprit von Jacques Blanchard - 1634 Saint Pierre guérissant des malades de son ombre von Laurent de la Hyre - 1635 La Conversion de saint Paul von Laurent de la Hyre - 1637 Le Centenier Corneille aux pieds de saint Pierre von Aubin Vouet - 1639 La Prédication de saint Pierre à Jérusalem von Charles Poerson - 1642 Le Crucifiement de saint Pierre von Sébastien Bourdon - 1643 Le Crucifiement de saint André von Charles Le Brun - 1647 Saint Paul rend aveugle le faux prophète Barjesu et convertit le proconsul Sergius von Nicolas Loir - 1650 La Lapidation de saint Étienne von Charles Le Brun - 1651 La Flagellation de saint Paul Silas von Louis Testelin - 1655 Saint André tressaille de joie à la vue de son supplice von Gabriel Blanchard - 1670 Le Prophète Agabus prédisant à saint Paul ses souffrances à Jérusalem von Louis Chéron - 1687 Les fils de Sceva battus par le démon von Mathieu Elyas - 1702

Allein die einzigartige internationale Vielfalt der Besucherschlangen, die sich tagtäglich vor der Kathedrale Notre-Dame von Paris bilden, zeugt davon, dass es sich hier um ein "Juwel der Menschheit" handelt. Notre-Dame von Paris ist mit jährlich 12 Millionen Besuchern das meist besichtigte Bauwerk der Welt, vor der Chinesischen Mauer oder den Pyramiden von Gizeh (das letzte der sieben Weltwunder, das noch erhalten ist).

Notre-Dame von Paris ist nicht nur in religiöser Hinsicht und wegen ihrer prachtvollen Fenster-Rosette bedeutend, sie ist auch eines der symbolträchtigsten Bauwerke für Frankreich und ein bedeutendes Symbol im Rahmen des Weltkulturerbes. Heute beklagt die ganze Welt die Zerstörung des berühmtesten Beispiels gotischer Baukunst und eines absoluten Meisterwerks des "Maurerhandwerks".

Zahlreiche Staatschefs brachten angesichts des Brandes, der ein so bedeutendes Baudenkmal weitgehend zerstört hat, ihre Trauer zum Ausdruck und die wichtigsten Mäzene Frankreichs haben bereits ihre finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau angeboten, z. B. Vinci Group, die Familie Arnault und LVMH Group (200 Millionen Euro), die Familie Pinault und Artemis Holding (100 Millionen Euro) sowie die Stadt Paris (50 Millionen Euro). Auch die Familie Ehrmann, Server Group und Artprice haben sich den großzügigen Gebern angeschlossen.

Eine Online Plattform zum Sammeln von Spenden aus aller Welt wurde bereits eingerichtet; jede Spende, auch die bescheidenste zählt; sie bringen den weltweiten Wunsch zum Ausdruck, die Bischofskirche so schnell wie möglich wieder aufzubauen (ein Projekt, das Jahrzehnte dauern könnte);

https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/~mon-don

https://frenchheritagesociety.org/event/notre-dame-fire-restoration-fund/

Notre-Dame von Paris hat bereits einige Zerreißproben überlebt, doch das Ausmaß dieser Zerstörung ist unvergleichlich groß. Das Bauwerk überlebte den Hundertjährigen Krieg im Mittelalter und zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert. 1793, während der Französischen Revolution, wurde seine "Königsgalerie" als Symbol des Königtums zerstört, und die Köpfe der Statuen wurden erst 1977 wieder gefunden. Sie befinden sich gegenwärtig im Pariser Museum Cluny.

