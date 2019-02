Artprice: Auktionsumsatz 2018 - die 20 besten Fotografen

Artprice.com

In unserer Serie über Kunstmarkt-Rankings, die einige der wichtigsten Trends hervorheben sollen, wirft artprice diese Woche einen Blick auf den Markt für Fotografie im Rahmen einer Auktion.

thierry Ehrmann: "Der Fotomarkt macht nur 1,7% des weltweiten Auktionsumsatzes von Fine Art und 3% der insgesamt verkauften Fine Art Lose aus. Aber er weist sehr interessante Besonderheiten auf, die ihn von anderen Fine Art-Segmenten unterscheiden, angefangen bei der Tatsache, dass er stark von der zeitgenössischen Kunst dominiert wird. Etwas ungewöhnlich ist die Galionsfigur dieses Marktes, auch in diesem Jahr wieder eine Frau, eine Künstler auf dem Höhepunkt ihres Schaffens... nämlich Cindy Sherman".

1. Cindy Sherman (1954) - Vereinigte Staaten

$6,737,871

Mit 18 Losen, die bereits über die 1-Million-Dollar-Schwelle hinaus versteigert wurden, ist Cindy Sherman eine der drei unverzichtbaren Künstlerinnen auf dem heutigen Fotomarkt. Die Preise für ihre Fotografien steigen seit 2012 kontinuierlich an und ihr Markt ist besonders umsatzstark mit mehr als 60 versteigerten Fotos pro Jahr und einer Quote unverkaufter Werke von nur 20%.

2. Richard Prince (1949) - USA

$6,504,718

3. Andreas Gursky (1955) - Deutschland

$5,147,708

4. Wolfgang Tillmans (1968) - Deutschland

$4,947,645

Die Single-Edition-Fotografien aus Tillmans' Serien Freischwimmer, Einzelgänger und Greifber waren in den letzten zwei Jahren in Auktionssälen sehr erfolgreich und erzielen mittlerweile über 600.000 Dollar. Doch mehr als 60% seiner Fotos werden immer noch für unter 50.000 Dollar versteigert. Wolfgang Tillmans wurde im Jahr 2000 nach dem Gewinn des Turner-Preises von der Öffentlichkeit entdeckt. Im Jahr 2017 wurde ihm eine Retrospektive in der Fondation Beyeler in Basel angeboten.

5. Irving Penn (1917-2009) - Vereinigte Staaten

$3,940,908

6. Robert Mapplethorpe (1946-1989) - Vereinigte Staaten

$3,433,837

7. Hiroshi Sugimoto (1948) - Japan

$3,277,496

Während die Vereinigten Staaten den Fotografie-Markt weitgehend dominieren, sind Deutschland, Japan und Frankreich nach wie vor sehr an diesem Medium interessiert. Hiroshi Sugimoto ist seit 15 Jahren der erfolgreichste japanische Fotograf auf dem Sekundärmarkt. Seine Meereshorizonte - fotografiert auf der ganzen Welt - gehören zu seinen Meisterwerken und werden von Sammlern am meisten geschätzt. Seine wichtigsten Fotografien, in fünf Auflagen, erzielen heute über 300.000 Dollar.

8. Richard Avedon (1923-2004) - Vereinigte Staaten

$2,533,905

9. Ansel Easton Adams (1902-1984) - Vereinigte Staaten

$2,424,772

10. Diane Arbus (1923-1971) - Vereinigte Staaten

$2,380,129

11. Helmut Newton (1920-2004) - Deutschland

$2,266,289

Newton ist einer der wenigen großen Fotografen, der 2018 einen Auktionsrekord aufgestellt hat. Der einzige bekannte Druck von Panoramic Nude with Gun, Villa d'Este Como (1989), übertraf Phillips' Schätzungen vom 18. Mai in London bei weitem und erzielte fast eine Million Dollar.

12. Peter Beard (1938) - Vereinigte Staaten

$2,260,378

13. Thomas Ruff (1958) - Deutschland

$1,517,803

14. Barbara Kruger (1945) - Vereinigte Staaten

$1,507,283

15. Gerhard Richter (1932) - Deutschland

$1,507,119

16. Gustave Le Gray (1820-1884) - Frankreich

$1,448,561

Im Jahr 2018 wurden nicht weniger als 77 Fotografien von Gustave Le Gray versteigert, mit einem Höchstpreis von 225.000 Dollar. Diese Leistung macht Le Gray zum erfolgreichsten Fotografen des 19. Jahrhunderts - oder anders ausgedrückt - zu einer führenden historischen Ikone des Fotomarktes. Allerdings scheinen die Preise seiner Werke zu sinken. Sein Werk Boats leaving the port of Le Havre (1856-57), das am 18. Juni 2011 in Rouillac (Frankreich) einen Rekord von 1.264.000 $ aufgestellt hatte, wurde am 17. Februar 2016 bei Christie's in New York für 965.000 $ erneut verkauft.

17. Man Ray (1890-1976) - Vereinigte Staaten

$1,376,050

Das Jahr 2017 verhalf der Vermarktung von Man Ray zu einem erheblichen Schub, insbesondere durch zwei aufeinanderfolgende Rekordpreise für seine Fotos. Gemeint sind erstens das Portrait of a tearful woman (1936) am 17. Mai 2017 in New York und zweitens Black and White (1926) am 9. November 2017 in Paris, erworben für 2,2 bzw. 3,1 Millionen Dollar. Obwohl seine besten Arbeiten 2018 viel seltener waren, bleibt Man Ray eine Legende des Fotomarktes.

18. Edward Henry Weston (1886-1958) - Vereinigte Staaten

$1,353,158

19. László Moholy-Nagy (1895-1946) - Ungarn

$1,332,653

20. Robert Frank (1924) - Schweiz

$1,316,356

Nach einem starken Preisanstieg kurz vor der Krise 2008 hat sich der Wert der Werke von Robert Franck langsam stabilisiert. Der Preis seiner Fotos ist im Durchschnitt noch immer 2,5-mal höher als vor 20 Jahren, mit Preisen, die regelmäßig über 100.000 Dollar liegen.

