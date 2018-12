Artprice: In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld +4,3 % für den Artprice100©, die "Bluechip" Künstler auf dem Kunstmarkt

Paris (ots/PRNewswire) - Seit Beginn des Jahres schwankt der S&P500 Index unentschlossen, ohne wirklich wieder auf Wachstumskurs zurückzufinden. Über die ersten 11 Monate wies der amerikanische Leit-Börsenindex lediglich ein Plus von 2,4 % aus. Heute scheint er auf ziemlich schwachen Beinen zu stehen, was sich in den nächsten Tagen noch weiter bestätigen könnte.

Laut Artprice-Gründer Thierry Ehrmann "stellt der Kunstmarkt angesichts dieser Situation eine immer attraktivere Alternative für Investoren dar. Der Artprice 100© Index verzeichnet seit dem 1. Januar einen Anstieg von 4,3 %. Es ist nicht überraschend, dass er deutlich besser abschneidet, als der Kunstmarkt insgesamt, der zwar langfristig eine zuverlässige Anlage bleibt, über das Jahr 2018 aber um 1,9 % nachgegeben hat. Die Käufer zeigen sich bei ihren Kunstankäufen anspruchsvoller denn je. Sie sind durchaus bereit, für außergewöhnliche Werke und einwandfreie Qualität und Herkunft tief in die Tasche zu greifen. Anderenfalls machen sie auch eher mal einen Bogen um ein Objekt. Von diesem neuen Verhalten profitieren die bekannten Namen, auf die sich das Angebot immer mehr konzentriert".

Das Prinzip

Das Sammeln von Werken der umsatzstärksten Künstler des Kunstmarkts stellt eine einfache und systematische Investmentstrategie dar, die darauf abzielt, von den Erträgen des Top Segments zu profitieren, ohne unkalkulierbare Risiken einzugehen. Hierauf aufbauend wurde der Artprice100© wie ein Portfolio mit den Bluechips des Kunstmarkts konzipiert, oder anders gesagt, als ein Portfolio mit den wichtigsten Künstlern, deren Werke gut verkäuflich sind. Dieses Portfolio kann sich zwar in der Praxis als schwierig realisierbar erweisen, hat aber aus theoretischer Perspektive Vorteile, die auf der Hand liegen. Der Artprice100© ist als ein Instrument vergleichbar den Leitindizes der Börsen gedacht: S&P500, FTSE100, CAC 40, DAX, NIKKEI 225, usw.

Die Zusammensetzung des Artprice100© wird am 1. Januar jedes Jahres festgelegt, um die Entwicklung des Kunstmarkts abzubilden. Er nimmt die einhundert Künstler auf, deren Auktionen im Verlauf der vorangegangenen fünf Jahre die stärksten Umsätze erzielten und die darüber hinaus ein ganz wesentliche Angebotskriterium erfüllen: jedes Jahr müssen mindestens zehn gleichartige Werke verkauft werden. Somit ist Leonardo da Vinci nicht Teil des Portfolios 2018. Die Verkaufsumsätze im vergangenen Jahr belaufen sich zwar auf 450 Mio $, aber es gibt zu wenige seiner Werke in Privatbesitz. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Angebotskriterium das Gewicht der ausgewählten Künstler schmälert. Diese einhundert Künstler allein, die den Artprice100© ausmachen, stehen für 73 % der weltweiten Auktionserlöse von 2018.

Artprice100© erfreut sich einer Partnerschaft mit seinem starken chinesischen Partner Artron, wodurch der chinesische Markt hervorragend repräsentiert ist.

Zusammensetzung

Im Vergleich zu 2018 erfolgen sechs Änderungen, was zwei mehr sind, als vor einem Jahr. Dieser relativ starke Umlauf (6 % der Zusammensetzung) spiegelt die schnellen Anpassungsbewegungen auf dem Kunstmarkt heutzutage wieder. Die Seltenheit schöner Stücke bei manchen Künstlern kann einen Teil der Zu- und Abgänge erklären, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass auch die langfristige Entwicklung der Vorlieben der Sammler ihren Anteil daran hat. Die wachsende Beliebtheit von Tsuguharu Foujita und Günther Uecker bei den Sammlern weltweit erlaubt die Prognose, dass diesen beiden Namen auf längere Dauer ein Platz in der Zusammensetzung des Artprice100© sicher sein wird.

Zugang Austritt Joseph Albers Francis Bacon Max Beckmann Lu Yanshao Giorgio De Chirico Agnes Martin Tsuguharu Foujita Piet Mondrian Paul Klee Pan Tianshou Gunther Uecker Yu Fei'an

Drei chinesische Künstler (alle drei arbeiteten während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) verlassen dieses Jahr das Portfolio. Sie stellen 2018 allerdings immer noch 17 von den 100 umsatzstärksten Künstlern des Marktes. Ebenso nimmt das Gewicht von Zao Wou-Ki (Platz drei in der provisorischen Rangliste 2018, alle Kunstepochen vereint) auf dem Kunstmarkt immer noch beständig zu.

Picasso ist unverändert das Schwergewicht der Zusammensetzung (7,4 %), gefolgt von Warhol (6,7%), Zhang Daqian (4,7%) und Qi Baishi (4,1%). Langfristig gesehen verschiebt sich die Zusammensetzung des Artprice100© beständig zugunsten der lebenden Künstler: In diesem Jahr 17, gegenüber 12 in 2000. Unter ihnen steht Gerhard Richter an erster Stelle (3,3%).

Besonders bemerkenswert ist der Preisanstieg bei den Werken von Georg Baselitz, nicht zuletzt bei seinen Zeichnungen, die dieses Jahr in London und New York in die prestigeträchtigen Tagesveranstaltungen aufgenommen wurden. Beispielsweise wurde Untitled (Lovers) (2001) am 9. März 2018 von Phillips in London für 112.500 $ verkauft. Das Werk war im November 2016 bei Veritas in Lissabon für nur 32.500 $ ersteigert worden. Der Wert dieser Zeichnung ist also in weniger als zwei Jahren auf mehr als sein Dreifaches geklettert, womit auch eine größere Sichtbarkeit verbunden ist.

Die Zusammensetzung von Artprice100© in 2018

Listenplatz - Künstler - Gewichtsanteil

1 - Pablo PICASSO - 7,4% 2 - Andy WARHOL - 6,7% 3 - ZHANG Daqian - 4,7% 4 - QI Baishi - 4,1% 5 - Claude MONET - 3,7% 6 - Jean-Michel BASQUIAT - 3,6% 7 - Gerhard RICHTER - 3,3% 8 - Alberto GIACOMETTI - 2,4% 9 - FU Baoshi - 2,3% 10 - Cy TWOMBLY - 2,3% 11 - Roy LICHTENSTEIN - 2,2% 12 - ZAO Wou-Ki - 2,1% 13 - Amedeo MODIGLIANI - 2,0% 14 - WU Guanzhong - 1,9% 15 - Lucio FONTANA - 1,7% 16 - LI Keran - 1,7% 17 - Marc CHAGALL - 1,6% 18 - HUANG Binhong - 1,6% 19 - XU Beihong - 1,6% 20 - Alexander CALDER - 1,6%

Die vollständige Liste der 100 "Bluechip" Künstler des Kunstmarkts für das Jahr 2018 finden Sie unter www.artprice.com

