Alexion Pharma Germany GmbH

"total zentral: Die Leber!": Gemeinsame Aktion rückt die Leber und ihre Erkrankungen ins Zentrum/ Deutscher Lebertag am 20. November 2022

Bild-Infos

Download

München (ots)

total zentral: Die Leber!" - das ist das Motto des 23. Deutschen Lebertags am 20. November 2022. Auch in diesem Jahr wird der Aktionstag von der Deutschen Leberhilfe e.V., der Deutschen Leberstiftung sowie der Gastro-Liga ausgerichtet und von Alexion unterstützt. Gemeinsam wollen sie die Aufmerksamkeit auf Erkrankungen der Leber richten und gleichzeitig über die zentralen Funktionen dieses lebenswichtigen Organs aufklären.

Lebergesundheit und Früherkennung

Die Leber ist eines der wichtigsten Organe für den menschlichen Stoffwechsel. Sie wandelt die Bestandteile der Nahrung in verwertbare Nährstoffe um, speichert sie und gibt sie bei Bedarf an die Zellen ab. Außerdem produziert sie selbst wichtige Eiweiße und Verdauungssäfte und reinigt den Körper von Giftstoffen. Kurz gesagt: Die Leber ist ein Multifunktionsorgan und viele lebensnotwendige Prozesse können ohne die Leber nicht ablaufen. Umso wichtiger ist es, Erkrankungen der Leber frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Viele Lebererkrankungen wie Hepatitis oder Leberzirrhose sind allgemein bekannt. Anlässlich des Lebertags möchte Alexion als Spezialist für die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen auch seltene Erkrankungen der Leber ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Morbus Wilson und Lysosomale saure Lipase-Defizienz (LAL-D) sind zwei seltene Erkrankungen der Leber, die schwerwiegende Folgen wie Leberzirrhose oder Leberversagen haben können.

Morbus Wilson ist eine genetische Störung des Kupferstoffwechsels, bei der überschüssiges Kupfer nicht ausreichend ausgeschieden wird. Die Folge sind toxische Einlagerungen des Kupfers in der Leber, im Gehirn und in anderen Organen. Die Symptome und der Verlauf der Erkrankung sind sehr unterschiedlich, was die Diagnose erschwert. Alexion forscht intensiv in diesem Bereich, um die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern.

ist eine genetische Störung des Kupferstoffwechsels, bei der überschüssiges Kupfer nicht ausreichend ausgeschieden wird. Die Folge sind toxische Einlagerungen des Kupfers in der Leber, im Gehirn und in anderen Organen. Die Symptome und der Verlauf der Erkrankung sind sehr unterschiedlich, was die Diagnose erschwert. Alexion forscht intensiv in diesem Bereich, um die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Bei LAL-D kommt es zu einer andauernden und unkontrollierten Ansammlung von Cholesterinestern und Triglyzeriden. Diese können multiple Organschäden nach sich ziehen. Die häufigsten mit LAL-D verbundenen Symptome betreffen die Leber. Aber auch das Herz-Kreislauf-System, die Milz und der Magen-Darm-Trakt können betroffen sein.

Informationen zu den beiden Erkrankungen in Form von Infoblättern, Infografiken und Erklärvideos bietet Alexion hier an: https://www.alexion.de/therapiegebiete/stoffwechselerkrankungen

Alexion unterstützt den Deutschen Lebertag, denn die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen sowie der Fokus auf Menschen mit seltenen Krankheiten sind seit der Gründung des Unternehmens vor 30 Jahren ein wichtiges Anliegen: "Im Vordergrund steht für uns immer der Nutzen für die Patient:innen. Zuhören, die Bedürfnisse verstehen und darauf eingehen - darauf legen wir großen Wert", sagt Thomas Berger, Ansprechpartner für Patientenorganisationen bei Alexion Pharma Germany.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alexion.de .

Über Alexion

Alexion, AstraZeneca Rare Disease, ist der Unternehmensbereich von AstraZeneca, der sich auf seltene Krankheiten konzentriert und 2021 durch die Übernahme von Alexion Pharmaceuticals, Inc. entstand. Alexion ist seit 30 Jahren führend auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten und konzentriert sich darauf, Patient:innen und Familien, die von schwerwiegenden seltenen Krankheiten betroffen sind, durch die Entdeckung, Entwicklung und Verbreitung von lebensverändernden Medikamenten zu helfen. Alexion konzentriert seine Forschungsaktivitäten auf neuartige Moleküle und Zielmoleküle in der Komplementkaskade und seine Entwicklungsaktivitäten auf die Bereiche Hämatologie, Nephrologie, Neurologie, Stoffwechselstörungen, Kardiologie und Ophthalmologie. Alexion hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt, die Patient:innen in mehr als 50 Ländern betreuen. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in München. Mehr unter www.alexion.de

Original-Content von: Alexion Pharma Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell