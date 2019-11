Diageo

Game of Thrones®-Fans und Whisky-Enthusiasten können nun mit der Einführung des neunten und letzten Angebots, das höchsten Ansprüchen genügt, ihre begehrte Limited Edition Single Malt Scotch Whisky-Kollektion vervollständigen

London (ots/PRNewswire)

Ehren Sie das Vermächtnis der von der Kritik gefeierten Serie mit Six Kingdoms - Mortlach Single Malt Scotch Whisky Aged 15 Years

DIAGEO und HBO® stellen stolz das letzte Exemplar der Game of Thrones Limited Edition Single Malt Scotch Whisky-Kollektion vor: Six Kingdoms - Mortlach Single Malt Scotch Whisky Aged 15 Years. Inspiriert vom Finale der legendären HBO-Serie würdigt die neunte und letzte Abfüllung der Game of Thrones Limited Edition Single Malt Scotch Whisky-Kollektion das Schicksal von Westeros, dessen lang umkämpfte sieben Königreiche am Ende der kulminierenden Schlacht der Serie um den Eisernen Thron schließlich sechs wurden.

Umhüllt von einer goldfarbenen Metalldose mit einer aufwendigen Feder- und Tuschezeichnung des dreiäugigen Raben, der während der acht Staffeln der Serie zu sehen ist, huldigt die Verpackung von Six Kingdoms dem letzten Grünseher und der Unabhängigkeit des Nordens, der allein unter der Königin im Norden steht und eine neu gestaltete Landschaft hinterlässt, die als "Die Sechs Königreiche" bekannt ist. Der dreiäugige Rabe existiert mit dem Blick von tausend Augen und sieht nur über die Grenzen der Zeit hinaus, um die komplizierten Geschichten zu entschlüsseln, die das Gespinst von Westeros zusammenhalten.

"Mit acht fantastischen Scotch-Whiskys wurde auf die bevorstehende letzte Staffel der Serie angestoßen und jetzt blicken wir auf die fesselndste Fernsehserie aller Zeiten zurück und erheben zu diesem Anlass ein neuntes Glas", so Jeff Peters, Vice President, Licensing & Retail bei HBO.

Die altehrwürde Brennerei Mortlach liegt auf den historischen Hügeln von Dufftown. Mortlach wurde an der Stelle einer geschichtsträchtigen Schlacht erbaut und ist die älteste legale Destillerie für den Whiskyhandel in der Stadt Dufftown. Sie wurde außerdem von bedeutenden historischen Persönlichkeiten beeinflusst. George und Alexander Cowie hatten sowohl auf die Brennerei als auch auf die umliegende Gemeinschaft maßgeblichen Einfluss, wobei George als Bürgermeister den geschätzten Titel Provost trug und Alexander die charakteristische Methode entwickelte, die Flüssigkeit genau 2,81 mal zu destillieren - ein komplexer Prozess, der so einzigartig ist wie der Rabe mit den drei Augen.

Der Mortlach Single Malt Scotch Whisky Aged 15 Years, der an die Vergangenheit erinnert und für die Zukunft hergestellt wird, wurde in erstbefüllten Sherryfässern gereift und in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche veredelt. Der köstliche Whisky hat einen kräftigen, weichen Geschmack mit Vanille- und Gewürznoten, passend für noble Gaumen.

"Wir konnten eine überwältigend positive Resonanz auf die Markteinführung der Game of Thrones Limited Edition Single Malt Scotch Whisky-Kollektion beobachten, und da die Game of Thrones-Fans weiterhin sowohl die Welt des Whiskys als auch die Welt von Westeros erkunden, sind wir stolz darauf, mit dieser letzten Abfüllung die Kollektion abzuschließen. Mortlach ist einer unserer begehrtesten Super Premium Single Malts und schien als das perfekte Finale zur Vervollständigung der Kollektion geeignet zu sein", kommentierte Kavita Agarwal, Diageo Global Brand Director, Malts.

Game of Thrones Six Kingdoms - Mortlach 15 Year Old ist ab diesem Monat neben der kompletten Kollektion in extrem begrenzten Mengen in erlesenen Spirituosengeschäften erhältlich und Sie können ihn heute auf Amazon vorbestellen.

Empfohlener Verkaufspreis für Mortlach Six Kingdoms: £120 für 700 ml.

