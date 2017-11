HAIG CLUB veröffentlicht "A Night Out With David Beckham... In Reverse" (Ein Geselliger Abend mit David Beckham... in umgekehrter Reihenfolge)

London (ots/PRNewswire) - Ein neuer Film führt die Kampagne des HAIG CLUBs Scotch Whisky #LeaveAsYouArrived (So gehen, wie man kommt) ein

Heute bringt Diageo Leave as You Arrived heraus, einen neuen Film des HAIG CLUBs als Teil seines Markenengagements für verantwortliches Trinken. Der Film mit Ikone und HAIG CLUB Geschäftspartner David Beckham feiert den nächsten progressiven Schritt von Diageos Entschlossenheit, verantwortliches Trinken auf innovative und glaubwürdige Weise an die Spitze des Verbraucherdenkens zu setzen.

So wie der HAIG CLUB möchte auch der 60-Sekunden-Film anders sein: verfilmt vom schwedischen Grammy Award Regisseur Jonas Akerlund wird der Film verkehrt herum abgespielt - das Ende des Films ist wirklich der Anfang und zeigt David Beckham und seine Freunde, wie sie die Bar so makellos hergerichtet verlassen, wie sie betreten haben.

Ronan Beirne, Global Brand Director sagte: "Verantwortliches Trinken ist ein integraler Bestandteil der HAIG-CLUB-Philosophie und wir teilen diesen Glauben mit unserem Geschäftspartner David Beckham, stellen Qualität über Quantität und betonen die Wichtigkeit des moderaten Trinkens. #LeaveAsYouArrived ist so konzipiert, dass die Vorteile des moderaten Trinkens bei einer Partynacht hervorgehoben werden. Der HAIG CLUB ist der Ansicht, dass es der Inbegriff von Stil ist, beim Verlassen der Bar genauso toll drauf zu sein, wie beim Betreten."

David Beckham sagte: "Es gibt viele Gründe, aus denen ich ein Partner von Diageo beim HAIG CLUB sein wollte und einer davon ist ihr Engagement für verantwortliches Trinken. Jonas hat tolle Arbeit geleistet, indem er unsere Idee mit diesem Film zum Leben erweckt hat."

Carolyn Panzer, Global Alcohol in Society Director, Diageo, sagte: "Stil und Kontrolle zu haben, das gehört zusammen. Die Kampagne zeigt, wie erstrebenswert moderates Trinken geworden ist und konzentriert sich darauf, Erwachsene, die gern trinken, aufzufordern, dies verantwortungsvoll zu tun. Moderates Trinken steht nicht im Widerspruch zu unseren Zielen als Getränkehersteller: im Gegenteil, es stimmt genau mit unseren Werten und Geschäftszielen überein. Wir möchten die Menschen zu besserem Trinken stimulieren und diese Kampagne ist ein starkes Beispiel dafür, wie unsere Marken uns dazu verhelfen".

#LeaveAsYouArrived (So gehen, wie man kommt) ist Teil des fortlaufenden Engagements des HAIG CLUBs für verantwortungsvolles Trinken und diese Kampagne wird über soziale Medien mit zusätzlichem exklusiven Inhalt, der das gemäßigte Trinken zelebriert, weltweit ausgeweitet werden. Dieser wird Menschen aus Städten in aller Welt in Situationen #LeaveAsYouArrived (So gehen, wie man kommt) zeigen.

Über HAIG CLUB(TM):

HAIG CLUB ist ein neuer Single Grain Scotch Whisky von Diageo, der in Kooperation mit dem Weltstar David Beckham und dem Unternehmer Simon Fuller produziert wird. Erfahrung von mehr als 400 Jahren mit dem Brennen von Whisky hat dabei geholfen, diesen Single Grain Scotch Whisky auf neue Weise zu realisieren. Im Rahmen seiner Kooperation unterstützt David Beckham die Haig Club-Kampagne für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss und die Überzeugung, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Weitere Informationen über HAIG CLUB finden Sie auf http://www.HaigClub.com or facebook.com/HaigClub.

Über Diageo:

Diageo ist das weltweit führende Unternehmen für erstklassige Getränke, mit einer einzigartigen Kollektion aus alkoholhaltigen Getränkemarken von Spirituosen, Wein und Bier. Dazu gehören Johnnie Walker, Crown Royal, J?B, Buchanan's, Windsor und Bushmills Whiskies, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Vodkas, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray und Guinness.

Diageo ist ein weltweites Unternehmen, dessen Produkte in mehr als 180 Ländern rund um die Welt verkauft werden. Das Unternehmen ist sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) börsennotiert. Für weitere Informationen über Diageo, seine Mitarbeiter, Marken und Leistungen, besuchen Sie uns unter Diageo.com. Unsere internationalen Ressourcen für den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol durch gemeinsame Best Practice Tools, Informationen und Initiativen finden Sie unter DRINKiQ.com.

Leben feiern ... jederzeit, überall.

