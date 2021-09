Opodo Deutschland

Goodbye Sommer: Opodo blickt zurück auf den Sommer 2021

Hamburg (ots)

Ob nah oder fern, hier haben deutsche Reisende ihren Sommerurlaub genossen

Platz 1 der beliebtesten europäischen Ziele für den Sommerurlaub 2021 war für die Deutschen einmal mehr der langjährige Favorit Palma de Mallorca

Dubai, Cancún und Nairobi - ferne Traumziele waren in diesem Jahr wieder besonders beliebt

Österreich wusste in den letzten 2 Jahren zu verzaubern und rundet bei den Hotelbuchungen bereits im zweiten Jahr in Folge die Top 5 ab

Ein schöner, langer Sommer liegt hinter uns und die Deutschen haben es sich nicht nehmen lassen eine traute Auszeit zu genießen - auch über die Ländergrenzen hinaus. Bevor wir in den goldenen Herbst starten, blickt das aktuelle Ranking des Online-Reisevermittlers Opodo noch einmal zurück und zeigt, welche Destinationen in diesen Sommerferien besonders gerne besucht wurden.*

Wellenreiten und Badespaß am Mittelmeer

Die entspannte Sommerpause wurde in diesem Jahr fernab der nationalen Highlights an den malerischen Küsten des Mittelmeeres genossen: Die Liste führt einmal mehr Palma de Mallorca, bereits seit Jahren ein Favorit der Reisenden aus der Bundesrepublik. Genauso fanden Istanbul, die kulturelle Perle am Bosporus, und das sonnig-warme Barcelona einen Platz auf den vorderen 3 Rängen.

Die 10 liebsten Sommerdomizile 2021 in Europa:

Palma de Mallorca (Spanien) Istanbul (Türkei) Barcelona (Spanien) Antalya (Türkei) Heraklion (Griechenland) Lissabon (Portugal) Izmir (Türkei) Malaga (Spanien) Rom (Italien) Amsterdam (Niederlande)

Ferne Reisen doch so nah!

Ein Sommerurlaub 2021 nur bei unseren europäischen Nachbarn? Weit gefehlt! Ferne Ziele locken deutsche Reisende in diesem Jahr auch wieder über die Grenzen hinweg: Nairobi und Dubai waren besonders beliebt und schenkten die paradiesische Kulisse für das lang erhoffte Abenteuer, zwischen Wüstenwanderungen und Safaris in den weiten Kenias. Auf dem dritten Platz zieht Cancún ein. Mit seinen kilometerlangen weißen Sandstränden und Jahrtausend alten Kultur, weiß der mexikanische Küstenort schon lange Urlauber:innen zu verzaubern und auch das benachbarte Mexiko City erlangt einen Platz in den Top 5. Wahre Trendsetter:innen wollten in diesem Sommer die Naturspektakel hautnah erleben: Kirgistan, die grüne Oase in Zentralasien weiß durch seine raue landschaftliche Schönheit und die bunten Einflüsse der Seidenstraße Reisende in den Bann zu ziehen.

Die zehn beliebtesten Fernreiseziele im Sommer 2021:

Dubai (VAE) Cancún (Mexiko) Nairobi (Kenia) Mexico City (Mexiko) San Jose (Costa Rica) Bishkek (Kirgisistan) Dakar (Senegal) Addis Ababa (Äthiopien) Bogota (Kolumbien) Punta Cana (Dominikanische Republik)

Zu Gast in den eigenen vier Wänden

Deutschland bleibt bei den Hotelbuchungen für den Sommerurlaub nach wie vor beliebt und wer kann es verdenken, das Land weiß mit allen Facetten zu verzaubern: von der erfrischenden Brise an den Küsten im Norden, bis zum abenteuerlichen Bergaufstieg im Süden. Berlin und Hamburg, die Perlen an Spree und Elbe, bleiben führende Besuchermagnete und überraschen stets mit wechselnden Kunstausstellungen, Sommertheater und Kino unter freien Himmel. Auch zeichnet sich bei den Hotelbuchungen ein Trend zur Natur aus: Reisende suchen in den hohen Gipfeln und den weiten Seen Österreichs neue Kraft. Das Land rundet bereits zum zweiten Mal in Folge die Top 5 bei den Unterkunftsbuchungen ab.

Platz 2 geht in diesem Sommer nach Bella Italia! Wer nach Sommer fragt, wird mit Pizza, Strand und Amore Mio Antwort finden! Kultur, Entspannung und Genuss kommen hier nicht zu kurz und Urlauber:innen tauchen schnell ins dolce far niente ein. Bronze geht an Spanien: Nach einem Jahr in Schlummerzustand erholt sich der Tourismus wieder und pendelt sich auf Vor-Corona-Hoch ein.

* Für die Erhebung wurden alle Buchungsanfragen ausgewertet, die seit 1. Januar 2021 für eine Reise im Zeitraum zwischen dem 20. Juni 2021 und 5. September 2021 aufgegeben wurden.

