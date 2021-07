Opodo Deutschland

Aus Fernweh wird endlich wieder Reiselust

Die neuesten Umfrageergebnisse* von Opodo zeigen, wie groß das Fernweh der Deutschen nach dem vergangenen Covid-19-Jahr ist

Fernweh und Reiselust: 75 % der Deutschen würden ihr Erspartes am liebsten für Reisen ausgeben

Reisen für die Seele: Über die Hälfte aller Deutschen sehen Reisen nach dem 1. Covid-19-Jahr als therapeutisch an

Vitamin Sea: Insgesamt 44 % der Deutschen möchten ihren Urlaub am liebsten am Strand verbringen

Der Online-Reisevermittler Opodo hat in seiner neuesten Studie gemeinsam einem unabhängigen Umfrageinstitut danach gefragt, wie es um die Wanderlust der Deutschen im aktuellen Kontext von steigendem Impferfolg und der wachsenden Nachfrage nach trauten Urlaubsstunden steht. Wie viel Lust haben die Deutschen jetzt wieder in den Urlaub zu fahren? Was hat für sie nach dem 1. Covid-19-Jahr Priorität? Wohin würden die Deutschen am liebsten fahren und ist Reisen vielleicht sogar Therapie, wenn es um die Auswirkungen von Lockdown & Co geht? Es zeigt sich: Die Deutschen sind reiselustiger denn je und wünschen sich gerade nach der langen Lockdown-Zeit nichts mehr als die Segel wieder zu setzen und ihre Seele am Strand baumeln zu lassen.

Was würden Sie mit 1.000 EUR tun?

Die Antwort liegt für die Deutschen klar auf der Hand: Reisen! 75 % der Befragten würden ihr Geld am liebsten für einen Urlaub ausgeben. Dieser Wunsch deckt sich auch mit Reisenden aus anderen Ländern. Gerade die besonders durch die Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Restriktionen betroffenen Länder wie Italien (83 %), Spanien (81 %) und Portugal (74 %) können das nächste Reiseabenteuer kaum noch erwarten.

Das Ergebnis zeigt: Nach Monaten des Social Distancing wünschen sich die Menschen vor allem Abwechslung und Entspannung im Reiseformat und verzichten dafür auch gerne einmal auf andere Freuden wie eine ausgiebige Shoppingtour (37 %), Restaurantbesuche (24 %) oder die Renovierung der eigenen vier Wände (27 %). Reisen entspannt, macht glücklich, lässt neue Welten entdecken: Denn, wer viel unterwegs ist, hat auch viel zu erzählen, viel erlebt und lernt aus all den frischen Eindrücken. Und dafür muss es für die Deutschen noch nicht einmal eine Fernreise sein: 37 % der Befragten gaben an, erstmal nahegelegene Reiseziele zu erkunden und heimische Gewässer, Seen und Wälder zu durchstreifen. Trotzdem spüren viele Deutsche auch das Fernweh nach neuen Ländern, Abenteuern und Exotik - 34 % der Befragten träumen von einer weit entfernten Urlaubsdestination.

The place to be: Der Strand

Was sich die Deutschen während des unbesorgten Urlaub wünschen? Sommer, Sonne und vor allem Strand landen auf den Bucketlisten der Nation! Mit 44 % sehnen sich die Deutschen am meisten nach Meer und Strand. Auf Rang 2 landet für sie ein schöner Wellnessurlaub (20 %), dicht gefolgt von einer abwechslungsreichen Fernreise (15 %). Besonders beliebt ist der Strandurlaub bei Deutschen, deren Bundesland selbst nicht direkt am Meer gelegen ist. So wünschen sich 60 % der Saarländer:innen und 57 % der Thüringer:innen Strand-Feeling, wenn es um eine schöne Auszeit geht. Wer schon in Meernähe zuhause ist, fährt laut Umfrage lieber ganz entspannt in den Wellness-Urlaub: in Mecklenburg-Vorpommern sind es 31 % der Befragten, in Schleswig-Holstein immer noch 27 %.

Reisen für die mentale Erholung

Urlaub setzt Glückshormone frei und wirkt für viele Reisende sogar therapeutisch. Über die Hälfte aller Befragten gaben an, dass es sie glücklicher macht, die Welt zu bereisen (52 %), als zu Shoppen (13 %) oder in Restaurants lecker Essen zu gehen (29 %). Kein Wunder, sprechen viele Argumente für die Reisetherapie: Denn Reisen erweitert nicht nur unseren Horizont, es hilft uns auch dabei, über uns selbst hinauszuwachsen, befreit den Kopf vom Alltag, lädt die inneren Batterien wieder auf und ist ein echter Ideen-Booster, wenn es um kreative Einfälle und Inspiration geht.

Egal ob an den Strand, in die Berge oder am eigenen Balkon, Opodo hat für alle Reisefreudigen jetzt auch eine eigene Playlist für ganz viel Urlaubs-Feeling zusammengestellt: Travel in Music with Opodo Prime!

* Opodo hat in Kooperation mit OnePoll zwischen dem 6. -14. Juli 2021 10.000 volljährige Personen weltweit, davon 1.000 Deutsche, danach befragt, welche Auswirkungen das vergangene Covid-19-Jahr auf ihre Reiseeinstellung hatte.

