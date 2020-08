Opodo Deutschland

Trend zum Solo Travel: immer mehr Deutsche reisen allein - auch aufgrund der Corona-Pandemie

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

- Auf Nummer Sicher: Statt mit Partner reisen deutsche Urlauber zunehmend allein - 38 Prozent nennen die Corona-Pandemie als entscheidenden Faktor*. - Für rund 31 Prozent der europäischen Reisenden gab es eine Planänderung in der Wahl des Reisepartners mit der Tendenz zum Alleinreisen. - Palma de Mallorca und Lissabon sind die beliebtesten Reiseziele für deutsche Solo-Touristen**. - Der typische deutsche Solo-Reisende investiert im Schnitt 320 Euro in die Urlaubsflüge**. - Kurztrips stehen nicht im Fokus: Wer allein reist, der plant seinen Urlaub oft für sieben Tage und länger.

Eine europaweite Umfrage* von eDreams ODIGEO, Europas größtem Online-Reiseunternehmen und Muttergesellschaft von Opodo, zeigt den Trend zum Solo Travelling, dem Alleinreisen - auch und insbesondere aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation. Nur insgesamt ein Viertel wollte ursprünglich alleine reisen. Jetzt verzichten 41 Prozent aller Befragten auf eine Begleitung für ihre nächste Reise. Auch die Pläne für den anstehenden Pärchenurlaub haben sich für viele geändert: Wollten vor der Corona-Pandemie eigentlich rund die Hälfte aller Reisenden Zeit mit ihrem Partner im Urlaub verbringen, sinkt dieser Anteil nun um rund 10 Prozent. Zusätzlich sind Reisen mit Freunden und Kindern signifikant zurückgegangen. Dabei nennen deutlich mehr als ein Drittel der Befragten die Situation rund um Covid-19 als Begründung.

In Deutschland bevorzugen rund 38 Prozent das Alleinreisen und 37 Prozent der Befragten gaben an, ihre Reiseplanung in Bezug auf die Mitreisenden angesichts der aktuellen Lage geändert zu haben - das liegt noch über dem europäischen Durchschnitt von 31 Prozent. Hier wäre ohne den weltweiten Ausnahmezustand nicht einmal jeder Fünfte im Alleingang auf Reisen gegangen - die Umstände haben nun ein knappes Drittel für den Solo Travel-Trend begeistert. Ursprünglich wären rund 53 Prozent der europäischen Urlauber gerne mit ihrem Partner verreist, davon sind jetzt nur noch 46 Prozent überzeugt.

Europäischer Vergleich: Deutsche Urlauber sind keine Einzelgänger*

In dem Ranking sind deutsche Urlauber die Einzigen, die deutlich lieber mit ihrem Partner reisen (48 Prozent) als allein (38 Prozent). Einzelgänger in Sachen Urlaub finden sich hingegen in Großbritannien (48 Prozent) und Portugal (47 Prozent) in der Mehrheit. Hier steht der Urlaub mit den Partnern hinten an. Währenddessen herrscht in Spanien, Frankreich und Italien Ausgeglichenheit zwischen Partnerurlaub und Solo Travelling.

Insgesamt ist die Schweiz das Land mit den meisten Reise-Einzelgängern: Über die Hälfte (52 Prozent) ihrer Reisen buchten die Schweizer für Einzelpersonen. Portugal liegt mit 47 Prozent auf Platz zwei, danach folgen Frankreich mit 42 Prozent und Deutschland mit 38 Prozent. Skandinavier reisen dagegen deutlich lieber in Gesellschaft: 65 Prozent aller Befragten aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden buchen ihre Reisen für mehr als einer Person.

Lieblingsziel für deutsche Solo-Urlauber: Mallorca**

Wie in vielen Jahren zuvor bereits bestätigt: Mallorca ist tatsächlich das Lieblingsziel der Deutschen - auch im Alleingang**. In Deutschland nannten mit Abstand die meisten Alleinreisenden Palma de Mallorca als ihr liebstes Reiseziel. Auch unter Spaniern und Österreichern ist Palma de Mallorca die beliebteste Urlaubslocation für Alleinreisende. Wenn Franzosen und Briten allein reisen, dann am liebsten nach Lissabon. Portugals Hauptstadt ist auch hierzulande beliebt und landete auf Rang fünf der beliebtesten Solo-Reiseziele. In der Schweiz ist indes Porto das populärste Ziel für Alleinflieger, Lissabon muss hier mit Platz zwei Vorlieb nehmen.

Der typische Solo-Reisende: Sparfuchs und Langzeitreise**

Kurztrips sind unter Alleinreisenden nicht besonders gefragt. Der mit 29 Prozent größte Teil aller Solo-Urlauber plant, 7-13 Tage zu verreisen - ein weiteres Fünftel will sogar für 21 oder mehr Tage dem Alltag entkommen oder Verwandtschaft in der Ferne besuchen. Insgesamt 63 Prozent planen einen Urlaub von mindestens 7 Tagen ein. Deutschland liegt hier mit 62 Prozent im Durchschnitt. Spitzenreiter sind Frankreich und die skandinavischen Länder, bei denen jeweils zwei Drittel mindestens 7 Tage verreisen wollen.

Alleinreisende aus Spanien, Italien und Österreich sind Sparfüchse: Sie bezahlen für ihre Flüge in den Urlaub im Schnitt am wenigsten. Italiener geben durchschnittlich 220 Euro aus, spanische Reisende rund 221 Euro und Österreicher weisen einen Durchschnittswert von 235 Euro auf. Deutsche lassen sich die Reise in den Solo-Urlaub 270 Euro kosten, das ist Mittelmaß und liegt noch unter dem europäischen Schnitt von 283 Euro. Besonders spendabel sind Reisende aus UK (336 Euro), der Schweiz (322 Euro) und Frankreich (320 Euro).

Warum Deutsche alleine reisen***

In einer vorigen Umfrage*** beleuchtete eDreams ODIGEO bereits die Gründe der Deutschen, auf einen Solo Trip zu gehen. Besonders wichtig war deutschen Urlaubern die große Entscheidungsfreiheit, wenn sie ohne Mitreisende unterwegs sind. Darüber hinaus befanden die Befragten, dass sie im Urlaub allein eher neue Menschen kennenlernen. Auch sich selbst besser kennenzulernen zeigte sich als ein wichtiger Faktor. Experimentierfreude ist dagegen unter deutschen Solo-Urlaubern eher die Ausnahme. Wie die Ergebnisse der aktuellen Auswertung zeigen, ist auch die weltweite Corona-Pandemie ein Kriterium, das Reisende eher zum Reisen ohne Begleitung bewegt - so 38 Prozent der Befragten.

*eDreams ODIGEO hat die Daten auf seiner Website vom 06.05.2020 bis zum 21.05.2020 erhoben. Insgesamt wurden 6.794 Personen aus Frankreich, UK, Spanien, Portugal, Italien und Deutschland befragt, darunter 1.092 Befragte aus Deutschland. Die Befragten besuchten die Seite, um eine zukünftige Reise zwischen Juni und September 2020 zu buchen oder zu recherchieren.

**Angabe zu beliebtestens Reisezielen, Aufenthaltslänge und Ausgaben je Reise wurden den Buchungen, die vom 01.02.2020 bis 30.06.2020 für eine Reise für eine Person auf der Plattform erfolgt sind, entnommen und sich auf den Reisezeitraum zwischen Juni und September 2020 beschränken. Buchungen aus Deutschland, Frankreich, UK, Spanien, Portugal, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland wurden berücksichtigt.

***Über die Studie: eDreams ODIGEO hat in Kooperation mit OnePoll zwischen dem 19. und dem 29. November 2019 10.000 volljährige Personen weltweit befragt, die in den letzten zwei Jahren geflogen sind. Darunter 1.000 volljährige Personen aus Deutschland.

Pressekontakt:

BCW GmbH

Carina Kircheis

Tel.: 069 - 23809 27

Mail: edreamsodigeo@bcw-global.com

Original-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell