Die beste Zeit zum Buchen: Im August und September sind Flüge am günstigsten

Opodo analysiert Flugbuchungsdaten und verrät, wann preisbewusste Urlauber die günstigsten Flüge buchen können

Zu welchem Zeitpunkt sind Flüge eigentlich am günstigsten zu buchen? Mit dieser Frage befasst sich eine aktuelle Studie vom Online-Reiseportal Opodo.* Wer den passenden Moment für eine Flugbuchung abpasst, kann tatsächlich einiges sparen. Aber auch wer seine Reisen nicht langfristig plant, kann durch die Wahl eines passenden Buchungszeitraums günstiger wegkommen.

Am preiswertesten sind in Deutschland Flüge, die in den Monaten August und September gebucht werden. Den ein oder anderen Euro sparen können findige Urlauber auch, wenn sie am Wochentag Donnerstag ihre Flugbuchung abschließen. Denn wie die aktuelle Studie ergab, war dies zwischen Oktober 2017 und September 2018 der günstigste Wochentag für Flugbuchungen.

Durchschnittlich am teuersten sind Flugbuchungen im Dezember. Sie sind in Deutschland durchschnittlich 46 Euro teurer als Flüge, die im preiswertesten Buchungszeitraum gebucht wurden. Flüge innerhalb von Deutschland und Kurzstrecken von Deutschland aus buchen Preisbewusste daher am besten im August. Im September sind dagegen Buchungen von deutschen Flughäfen aus für Langstrecken-Flüge - beispielsweise in die USA und nach Asien - besonders günstig.

Der beste Zeitraum für eine Buchung ist 355 Tage vor Abflug

Nicht nur der Monat und der Wochentag der Flugbuchung wirken sich auf dessen durchschnittlichen Preis aus. Laut der Opodo-Statistik gibt es zwei Zeiträume, in denen Verbraucher die günstigsten Flugbuchungen machen können. Am günstigen ist die Flugbuchung 355 Tage vor dem tatsächlichen Flugtermin. Wer es jedoch verpasst, fast ein Jahr vor dem Take-Off das entsprechende Ticket einzukaufen, hat 20 Tage vor dem Abflug nochmals die Gelegenheit, ein Schnäppchen zu ergattern. Denn dieser Zeitraum ist insgesamt gesehen sogar der zweitgünstigste für eine Buchung.

Der Flugkalender zeigt, wann welche Ziele am günstigsten erreichbar sind

Reisende, die sich nun fragen, in welchen Monaten sie am günstigen zu welchen Destinationen fliegen sollten, können einen Blick auf nachfolgendes Ranking werfen. Aus diesem geht hervor, in welchem Monat Flüge in europäische Metropolen besonders günstig sind. Im Januar sind beispielsweise Flüge nach Istanbul sehr preiswert, im Februar können Reisehungrige sich auf Schnäppchen für Flüge nach London freuen.

Januar: Istanbul Februar: London März: Dublin April: Budapest Mai: Paris Juni: Mailand Juli: Rom August: Kopenhagen September: Ankara Oktober: Madrid November: Palma de Mallorca Dezember: Amsterdam

Weitere Informationen zur aktuellen Opodo-Studie finden Interessierte ab sofort direkt auf https://www.opodo.de/wann-billig-fluege-buchen/

* Für die Studie wurden alle Hin- und Rückflüge zu allen Reisezielen im Zeitraum von Oktober 2017 bis September 2018 ausgewertet.

