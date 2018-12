Auszeit zum Jahreswechsel: Deutsche Urlauber feiern am liebsten in Palma de Mallorca, London und Berlin / Top 10 Rankings 2018/19 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/101081 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Opodo Deutschland/Sunny Studio" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Heimelige Weihnachten zwischen Weihnachtsbaum und Christstollen? Für viele klingt das verlockend. Doch immer mehr Urlauber entscheiden sich, die freien Tage zwischen Weihnachten und Silvester für eine Auszeit in der Ferne zu nutzen. Deutsche Urlauber zieht es zum Jahreswechsel laut der aktuellen Buchungsanalyse von Opodo besonders oft nach London und Palma de Mallorca*. Aber auch Heimatbesuche sind beliebt. Bei Reisen innerhalb von Deutschland ist Berlin die Lieblingsdestination für die Zeit zwischen den Jahren.

Reisebuchungen innerhalb von Deutschland behaupten sich in den Top Ten der beliebtesten Reiseziele für den verlängerten Weihnachtsurlaub (Buchungen zwischen 21. Dezember und 7. Januar) immerhin auf Platz 3. Neben Reisen in die Hauptstadt Berlin schafft es auch Hamburg in das Top 20 Ranking der beliebtesten Städte. Ein weiteres populäres Ziel im deutschsprachigen Ausland ist die österreichische Hauptstadt: Wien landet in diesem Ranking auf dem 12. Platz. Die Pole-Position nimmt jedoch London ein. Weihnachten und Silvester zwischen Big Ben und Buckingham Palace kommt bei Deutschen, die ihren Weihnachtsurlaub bis ins neue Jahr ausdehnen, besonders gut an. Auf Platz 2 befindet sich, wie könnte es anders sein, Palma de Mallorca.

USA und Thailand als beliebteste Fernreiseziele für Deutsche

Soll es weiter in die Ferne gehen? USA und Thailand sind die häufigsten Fernreiseziele für Urlaube zwischen den Jahren. Das Wetter spielt für viele Urlauber daher wohl eine untergeordnete Rolle. Silvester am Strand genießen die Urlauber in Thailand, in anderen Trendzielen wie London oder Berlin ist es zum Jahreswechsel ja eher kühl - was den möglichen Events, die Urlauber hier angesichts der Feiertage erleben können, natürlich keinen Abbruch tut.

Das sind die Top Ten der Lieblingsstädte für Deutsche, die über Weihnachten und Silvester verreisen:

1. London 2. Palma de Mallorca 3. Istanbul 4. Bangkok 5. Teneriffa 6. Berlin 7. Lissabon 8. Gran Canaria 9. Barcelona 10. New York

Kurztrips über Silvester: Europäische Metropolen im Trend

Auch bei Kurztrips über Silvester (Buchungen für den Zeitraum zwischen dem 28. Dezember und dem 2. Januar) schneiden europäische Metropolen wie London, Barcelona oder Lissabon gut ab. Nach diesem Ranking steht auch fest, wo Urlauber in Deutschland die spannendste Silvesterparty innerhalb deutscher Grenzen vermuten - es ist Berlin.

Das sind die Lieblingsstädte der Deutschen für Kurztrips über Silvester:

1. London 2. Palma de Mallorca 3. Berlin 4. Bangkok 5. Barcelona 6. Istanbul 7. Lissabon 8. Teneriffa 9. Dublin 10. Hamburg

* Die Rankings basieren auf den Flugbuchungen auf eDreams ODIGEO Websites zwischen dem 21.12.2017 und dem 7.1.2018 (verlängerter Weihnachtsurlaub) sowie Buchungen zwischen dem 28.12.2017 und dem 2.1.2018 (Kurztrips über Silvester).

