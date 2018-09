Umfrage Opodo.de: Urlaubslügen 2018 / Wetter, Kosten, Urlaubsflirts: Darum lügen die Deutschen im Urlaub / Opodo verrät, bei welchen Gelegenheiten deutsche Urlauber flunkern - und warum Ehrlichkeit meist doch siegt / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/101081 / Die Verwendung dieses Bildes... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Zwei Wochen Traumwetter und absolute Schnäppchenpreise? Wenn Urlauber ihre Reise mit diesen Superlativen loben, können die Daheimgebliebenen durchaus skeptisch sein. Denn eine aktuelle Umfrage von Opodo* ergab, dass ein Viertel der Befragten bei den Kosten für den Urlaub lügt und diese deutlich nach unten korrigiert. Wer gibt schon gerne zu, das Reisebudget deutlich gesprengt zu haben? Ebenfalls ein Viertel der Befragten schwärmt nach der Rückkehr von Sonne und Sonnenschein, obwohl das Wetter im Urlaubsort alles andere als perfekt gewesen ist. Mit Flunkereien dieser Art will wohl so mancher Heimkehrer den ein oder anderen hämischen Kommentar von Freunden und Kollegen vermeiden. Immerhin ist das Wetter eines der entscheidenden Kriterium bei der Wahl des Urlaubsortes, wie fast 80 Prozent der Befragten angaben.

Und wie sieht es mit dem Freizeitprogramm vor Ort aus? Laut Umfrage legen sechs von zehn Urlaubern besonderen Wert auf ein breites kulturelles Angebot im Urlaub. Bei anderen Programmpunkten unterscheiden sich offenbar insbesondere die Wünsche von Frauen und Männern: Sonne, Strand und Shoppingmöglichkeiten sind Frauen demnach wichtiger als Männern. Vielleicht sind Frauen aber auch einfach realistischer, was die tatsächliche Gestaltung eines entspannten Urlaubstages anbelangt?

15 Prozent der Befragten Deutschen spricht nach dem Urlaub gerne über Land, Kultur und Leute, hat aber von den landestypischen Sitten höchstens in Form von kulinarischen Themenabenden im Hotel etwas mitbekommen. Und wer wie 60 Prozent der Befragten vor Freunden und Bekannten schon lange vor der Abreise über geplante Unternehmungen spricht, schwärmt im Nachhinein wohl lieber vom erlebnisreichen Aktiv-Urlaub als von den bequemen Liegestühlen im Ressort.

In Zeiten von Facebook und Co.: Notlügen zur Wahrung der Privatsphäre

Trotz großer Vorfreude auf freie Tage erwähnt knapp ein Drittel den geplanten Urlaub nur beiläufig - wer sich interessiert, kann seine Neugier heute ohnehin meist in den sozialen Netzwerken stillen, wo Freunde und Kollegen an Stränden und Co. posieren und Fernweh bei den Daheimgebliebenen wecken. Außerdem zeigt die Umfrage, dass jeder Achte vor seiner Abreise vorsorglich schlechte Erreichbarkeit als Notlüge vorschiebt, um sich zumindest in der Urlaubszeit den ein oder anderen daheimgebliebenen Zeitgenossen vom Leib zu halten. Im Hotel angekommen sinkt die Hemmschwelle für solche Ausreden sogar noch weiter: Ganze 41 Prozent geben an, dass sie im Urlaub flunkern, um Ruhe von anderen Gästen zu haben, Urlaubsflirts abzuwehren oder anhänglichen Mitreisenden zu entfliehen.

Apropos Urlaubsflirts: Auch diese sind ein Grund für die ein oder andere kleinere Unwahrheit. Knapp ein Drittel möchte laut Umfrage die Urlaubsromanzen strikt auf die Reisedestination beschränken und flunkert vorausschauend beim ein oder anderen Detail, um für den Konterpart in den sozialen Medien nicht auffindbar zu sein.

Doch zu richtigen Lügenbarone werden die Deutschen im Urlaub nicht: Nur knapp ein Fünftel hat laut Umfrage offenbar das Bedürfnis, im Urlaub und fernab des Alltags mit einigen Flunkereien eine ganz andere Seite von sich auszuleben. 53 Prozent der Befragten hingegen gab an, ehrlich zu sein - denn über die Profile in den sozialen Netzwerken kommt die Wahrheit letztendlich sowieso ans Licht.

Best Ager wollen es beim Clubbing-Urlaub nochmal wissen

Generationenkonflikte gibt es bei den Erwartungen an den perfekten Urlaub kaum. Vor den (Schwieger-)Eltern sind kaum Notlügen fällig, herrscht hier doch Einigkeit bei den Altersgruppen: Strände, Wetter und touristische Attraktionen sind die wesentlichen Auswahlkriterien der meisten Befragten. Eine Altersgruppe sticht jedoch mit einer besonders ausgeprägten Neugier auf Clubbing-Urlaube hervor: Es sind die Best Ager. So würden vier von zehn der 50-59-Jährigen gerne einmal im Urlaub die lokalen Kneipen erkunden - das ist mehr als in jeder anderen Altersgruppe.

