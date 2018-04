Die Deutschen im royalen Hochzeitsfieber / Opodo's Analyse von Buchungsdaten zeigt, aus welchen Nationen die Royal-Fans zur Traumhochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle nach Londonpilgern / Traumhochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle - Opodo.de Analyse / Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Es gibt mal wieder Anlass zur königlichen Freude: Prinz Harry und Meghan Markle geben sich am 19. Mai auf Schloss Windsor nahe London das Ja-Wort. Während sich die Briten bereits auf Hochtouren für das gesellschaftliche Event des Jahres vorbereiten, sitzen auch weltweit schon zahlreiche Königshaus-Fans auf gepackten Koffern.

Einer Analyse* des Online-Reiseportals Opodo zu Folge gibt es rund um das Hochzeitswochenende (17.-19. Mai) einen regelrechten Run auf die britische Hauptstadt. Insgesamt ist die Anzahl der Reisenden für Flüge nach London gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent gestiegen. Klar, denn wer die Möglichkeit hat, verfolgt das königliche Großereignis doch lieber live vor Ort statt nur im Fernsehen. Das haben sich wohl vor allem die Deutschen gedacht, denn keine Nation hat für das Pfingst- und Hochzeitswochenende mehr Flüge nach London gebucht als Deutschland. Doch auch die Spanier haben mal wieder Lust auf eine royale Traumhochzeit, schließlich liegt die Trauung von Felipe und Letizia schon eine ganze Weile zurück. Auf Platz drei landen die Franzosen, die sich das Spektakel rund um Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle ebenfalls nicht entgehen lassen wollen.

Und aus welchen Ländern lockt es sonst noch Royal-Fans auf die Insel? Mit der Ausnahme von Argentinien haben es ausschließlich europäische Länder in die Top 10 der Nationen mit den meisten Buchungen geschafft. Es fällt auf: mit Italien, Portugal und Österreich einerseits und Norwegen, Dänemark und Schweden andererseits zieht es sowohl Länder ohne als auch mit eigenem Königshaus zum royalen Jahresereignis. Die Passagierzahl aus Norwegen hat sich gegenüber dem Vorjahr für diesen Zeitraum sogar mehr als verdoppelt (118%), ähnliches gilt für Österreich (93%). Und auch für Deutschland (83%), Frankreich(46%) und Portugal (42%) sind die Passagierzahlen in diesem Zeitraum erheblich angestiegen. Überraschendes Ergebnis: Buchungen aus Amerika, dem Heimatland der Braut Meghan Markle, halten sich in Grenzen. So schaffen es die USA nur auf Platz 12 und damit nicht in die Top 10 der Länder, aus denen besonders viele Menschen im Mai zur Hochzeit nach London reisen.

Top 10 der Nationen, mit den meisten Reisenden nach London zwischen dem 17. und 19. Mai:

1. Deutschland 2. Spanien 3. Frankreich 4. Italien 5. Portugal 6. Österreich 7. Norwegen 8. Dänemark 9. Argentinien 10. Schweden

Und wer jetzt spontan Lust bekommen hat, London in nächster Zeit oder vielleicht ja sogar während der royalen Hochzeit einen Besuch abzustatten, für den haben wir hier unsere Top 3 Hotels in London zusammengestellt:

citizenM London Bankside, Southwark, London http://ots.de/WgElL7

Sanderson, Westminster, London http://hotels.opodo.de/hotel/gb/sanderson.de.html?aid=364565

Qbic Hotel London City, Tower Hamlets, London http://hotels.opodo.de/hotel/gb/qbic-london-city.de.html?aid=364565

Weiterführende Informationen zur Traumhochzeit des Jahres finden Sie unter folgendem Link: http://www.opodo.de/blog/hochzeit-prinz-harry/

* Die Analyse basiert auf einem Vergleich der Passagierzahlen für gebuchte Flüge nach London (alle Flughäfen) zwischen dem 17.-19. Mai 2018 und den gleichen Daten im Vorjahr.

