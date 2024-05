Echosens

DIE GESUNDHEIT DER LEBER VERBESSERN: ECHOSENS FIBROSCAN® DER NÄCHSTEN GENERATION JETZT WELTWEIT VERFÜGBAR

Neue Guided VCTE™ Technologie erhöht die Effizienz, Automatisierung und Standardisierung, um Leberscans für alle Anbieter im Gesundheitswesen nahtlos zu gestalten

Lebererkrankungen sind heute weltweit für zwei Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Diese Zahl wird voraussichtlich steigen, da die Adipositas-Raten weltweit weiter zunehmen. Als Reaktion auf den dringenden Bedarf an einem verbesserten Management der Lebergesundheit gibt Echosens, das führende Unternehmen im Bereich der Lebergesundheit, mit Stolz bekannt, dass die neue Generation des FibroScan® mit geführter vibrationsgesteuerter transienter Elastographie (Guided VCTE)™ jetzt weltweit erhältlich ist. Das FibroScan® , das im Februar erstmals in den Vereinigten Staaten auf den Markt kam, ist ein unverzichtbares Instrument im Kampf gegen Lebererkrankungen und erfüllt den dringenden Bedarf an einer präzisen, effizienten und nicht-invasiven Leberuntersuchung, die den Bedürfnissen von medizinischem Fachpersonal in der Patientenversorgung gerecht wird.

Laurent Sandrin, Gründer und Chief Science & Innovation Officer von Echosens, unterstreicht die entscheidende Rolle des medizinischen Fachpersonals bei der Erhöhung der Screening-Raten, da weltweit bei drei von zehn Menschen ein Risiko für eine Lebererkrankung besteht. „Angesichts des prognostizierten Anstiegs der Fälle von Lebererkrankungen ist es unerlässlich, die Screening-Raten zur Früherkennung zu erhöhen. Unser FibroScan der nächsten Generation® mit unserer patentierten Guided VCTE™ Technologie ist ein unverzichtbares und effizientes Instrument für Diagnose und Überwachung. Wir sind bestrebt, die Standards für die Leberversorgung aller Patienten zu verbessern, einschließlich der Patienten, die unter Adipositas leiden und bei denen die Beurteilung bisher schwierig war. Wir erkennen die zentrale Rolle der Angehörigen der Gesundheitsberufe in diesem Prozess an."

Guided VCTE™ nutzt das diagnostische Fachwissen von Echosens und ermöglicht präzise Messungen der Lebersteifigkeit und Steatose. Fachkräfte im Gesundheitswesen können diese hochentwickelte, benutzerfreundliche Technologie für schnelle, nicht-invasive Untersuchungen bei unterschiedlichen Patientengruppen einsetzen und so die Diagnosegeschwindigkeit und den Arbeitsablauf verbessern.

„Unser Ziel ist es, die Zugänglichkeit von Leberuntersuchungen zu verbessern, und wir glauben, dass der Schlüssel dazu darin liegt, Gesundheitsdienstleistern eine Technologie an die Hand zu geben, die genau, einfach und schnell ist. Da die weltweiten Raten bei metabolischer oder Stoffwechsel-bedingter Fettlebererkrankung (MAFLD) und der metabolischen Dysfunktions-assoziierten steatotischen Lebererkrankung (MASH) zunehmen, wird unser Engagement für Innovationen und die Ausstattung von Gesundheitsdienstleistern mit erstklassiger Technologie noch verstärkt", so Sandrin weiter.

Die Patienten profitieren von schnelleren und effizienteren Untersuchungen, die ihnen weniger Angst und Unbehagen bereiten. Unmittelbare Ergebnisse führen auch zu produktiveren Konsultationen am Ort der Behandlung und minimieren Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung und der Einleitung der Behandlung.

„Einer der herausragenden Vorteile der nächsten Generation von FibroScan® ist die verbesserte Qualität und Konsistenz der erzielten Ergebnisse. Durch den Einsatz von Guided VCTE™ können wir als Gesundheitsdienstleister eine genauere und zuverlässigere Beurteilung der Lebersteifigkeit erreichen, was zu besseren diagnostischen Ergebnissen bei den Patienten führt", so Louise Campbell, Nurse Specialist und Clinical Director Tawazun Health. „Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang mit der Gesundheit und Erkrankung der Leber, da eine frühzeitige Erkennung und genaue Überwachung für eine optimale Patientenversorgung unerlässlich sind."

Zu den wichtigsten Merkmalen von Guided VCTE™ gehören:

Gesteigerte Effizienz: Die schnelle und effiziente Art von Guided VCTE™ , die nur vier Minuten für einen vollständigen Scan benötigt, macht es zu einer idealen Lösung für stark frequentierte Umgebungen im Gesundheitswesen, die den Arbeitsablauf verbessert und die Zugänglichkeit zur Beurteilung der Lebergesundheit erhöht.

Die schnelle und effiziente Art von Guided VCTE™ , die nur vier Minuten für einen vollständigen Scan benötigt, macht es zu einer idealen Lösung für stark frequentierte Umgebungen im Gesundheitswesen, die den Arbeitsablauf verbessert und die Zugänglichkeit zur Beurteilung der Lebergesundheit erhöht. Verbesserte Führung: Guided VCTE™ führt zwei neue visuelle Indikatoren ein – einen für die Lebersteifigkeit und einen für CAP™ –, um den Bediener bei der schnellen Identifizierung der optimalen Messposition zu unterstützen.

Guided VCTE™ führt zwei neue visuelle Indikatoren ein – einen für die Lebersteifigkeit und einen für CAP™ –, um den Bediener bei der schnellen Identifizierung der optimalen Messposition zu unterstützen. Vereinfachtes Scannen: Eine überarbeitete, benutzerfreundliche neue Oberfläche ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf und eine kurze Einarbeitungszeit für alle Bediener. Eine neue Effizienzfunktion, AutoScan, ermöglicht es dem Bediener außerdem, 10 gültige Messungen mit einem einzigen Klick zu erfassen und so die Effizienz ohne Qualitätseinbußen zu steigern.

Guided VCTE™ ist der jüngste Meilenstein im kontinuierlichem Engagement für Produktinnovation und -entwicklung bei Echosens. Als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Lebergesundheit bietet Echosens medizinischen Fachkräften eine nicht-invasive Goldstandard-Lösung für ein umfassendes Lebermanagement. Dieser Fortschritt vereinfacht die Diagnose und das Krankheitsmanagement, indem er Leberuntersuchungen leichter zugänglich macht und nahtlos in die Praxis integriert.

Guided VCTE™ bietet unvergleichliche Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Als erste vernetzte Geräte in der FibroScan® Reihe, führen diese Systeme vereinfachte Cloud-basierte Berichterstattung und mehrere Funktionen über die kommende Liver Health Management Platform ein, eine innovative Cloud-basierte Lösung zur Verbesserung der Patientenverwaltung über das gesamte Pflegekontinuum hinweg. Nach Jahren der außergewöhnlichen Innovationsleistung hebt sich Echosens einmal mehr von anderen Bildgebungsverfahren ab und bestätigt damit seine Führungsposition in der Branche.

Weitere Informationen zu den Echosens-Lösungen für die Lebergesundheit finden Sie unter echosens.com, Informationen zu Guided VCTE™ finden Sie hier.

Informationen zu Echosens

Als Pionier auf seinem Gebiet hat Echosens mit FibroScan®, der nicht-invasiven Lösung für ein umfassendes Management der Lebergesundheit, die Praxis der Leberbewertung entscheidend verändert. FibroScan® ist weltweit anerkannt und durch mehr als 4.200 von Experten begutachtete Publikationen und über 180 internationale Richtlinien validiert. Echosens hat FibroScan® in über 127 Ländern verfügbar gemacht und damit Millionen von Leberuntersuchungen weltweit ermöglicht. https://www.echosens.com/

