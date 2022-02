CARFAX Europe

Alternative zu Datentreuhändern: Freigabe von Autodaten muss Tempo aufnehmen

München (ots)

International ist der Zugriff auf Fahrzeugdaten teils seit Jahrzehnten möglich

Die neue Bundesregierung plant, einen Daten-Treuhänder für die Nutzung von Autodaten zu schaffen, ohne bislang konkrete Details zu nennen. Branchenverbände wie der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) haben sich bereits gegen diese Pläne positioniert. Das auf Fahrzeughistorien spezialisierte Unternehmen CARFAX aus München spricht sich ebenfalls für eine dezentrale Lösung aus. Ein Modell, dass bereits seit Jahrzehnten erfolgreich funktioniert.

"Wie der VDA und ZDK wollen auch wir keinen zentralen Datentreuhänder. Wir fordern, auch im Sinne eines fairen Wettbewerbs, dass fahrzeugbezogene Daten von Zulassungs- und Strafverfolgungsbehörden, Versicherungen, Werkstätten und vielen weiteren involvierten Stellen für die Erstellung von neutralen Fahrzeughistorien für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge möglich schnell freigegeben werden", erklärt Frank Brüggink, Gründer und Geschäftsführer von CARFAX in Europa.

Wie gut das System Fahrzeughistorie funktioniert, wurde zuletzt in der Sendung "Marktcheck" des SWR Fernsehen sichtbar (Zum Beitrag "Gebrauchtwagen - wenn der Vorschaden nicht ersichtlich ist"). SWR-Reporter haben vermeintliche Top-Fahrzeuge eines Autohändlers näher untersucht und mit Hilfe von CARFAX entdeckt, dass es sich bei den (Re-)Importfahrzeugen durchweg um Fahrzeuge mit reparierten Totalschäden handelte. Diese Fahrzeuge kommen häufig über den Umweg Litauen oder Georgien nach Zentraleuropa. Dort werden die Fahrzeuge mehr schlecht als recht repariert und weiterverkauft. Alleine in Deutschland sind CARFAX-Schätzungen zufolge deutlich mehr 100.000 dieser Fahrzeuge unterwegs. Mit Fahrzeughistorien ließen sich diese Fahrzeugwerdegänge, aber auch Tachomanipulationen, schnell identifizieren.

"In enger Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden sowie deren Systemen hat CARFAX bereits in etlichen Ländern Europas unter Beweis gestellt, riesige Datenmengen aus sehr vielen Datenquellen seriös und schnell zur Verfügung stellen zu können. Deutschland muss als wichtigster und größter Gebrauchtwagenmarkt Europas jetzt schnell nachziehen", so Frank Brüggink weiter.

CARFAX ist bereits seit über 35 Jahren auf dem US-Gebrauchtwagenmarkt als dezentrale, neutrale Datenschnittstelle aktiv und eines der wichtigsten Instrumente für private und gewerbliche Gebrauchtwagenkäufer*innen und Verkäufer*innen. Das Unternehmen erhält Informationen aus mehr als 112.000 Datenquellen weltweit und verfügt über mehr als 30 Milliarden Einträge zu mehr als einer Milliarde Fahrzeuge. Auch in Europa arbeitet CARFAX bereits seit über zehn Jahren daran, fahrzeugbezogene Daten Autobesitzern und Interessenten zugänglich zu machen.

Hinweis: Ein CARFAX Vertreter steht für Interviews und O-Töne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie hierfür Marcel Rotzoll über die unten angegebenen Kontaktdaten.

Managing Director:

Frank Brüggink, Christopher Guy McLoughlin, Klaus-Peter Menk Registergericht: Amtsgericht München, HRB 166698, USt-Id.-Nr: DE256678813 Über CARFAX Europe GmbH Die CARFAX Europe GmbH erstellt seit 2007 Gebrauchtwagenhistorien für europäische und nordamerikanische Gebrauchtwagen. Heute bietet das Unternehmen lokale Services in vielen europäischen Ländern wie Schweden, Spanien, Niederlande, Polen und Italien an - Tendenz steigend. CARFAX bietet Zugang zu einer umfangreichen multinationalen und stetig wachsenden Datenbank, bestehend aus mehr als 30 Milliarden historischen Ereignissen im Zusammenhang mit Autos in über 20 Ländern. Die Muttergesellschaft von CARFAX Europe GmbH ist CARFAX Inc., Marktführer für Gebrauchtwagenhistorien in den USA. CARFAX Inc. (gegr. 1984), mit Sitz in der Nähe von Washington DC, ist eine Tochtergesellschaft von IHS Markit Inc. (NYSE: INFO). Mit Sitz in London ist IHS Markit ein weltweit führender Anbieter von kritischen Informationen, Analysen und Lösungen. Gemeinsam stellen sie Millionen von Menschen jeden Tag innovative Lösungen auf Basis von CARFAX Gebrauchtwagenhistorien zur Verfügung, um Gebrauchtwagen zu kaufen, zu besitzen und zu verkaufen.

Original-Content von: CARFAX Europe, übermittelt durch news aktuell