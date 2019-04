Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Höherer Gewinn bei Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Zwijndrecht, Niederlande (ots/PRNewswire)

- Steigerung von Umsatz, Betriebsergebnis und Nettogewinn

- Stärkere Marktposition in Industrie- und Energiesegmenten

- Weitere Investitionen in innovative Vertriebskonzepte und Digitalisierung

Die Ergebnisse der Van Leeuwen Pipe and Tube Group von 2018 haben sich im Vergleich zu früheren Jahren weiter verbessert. Marktgegebenheiten und Wirtschaftsaktivitäten waren in den meisten Geschäftsbereichen günstig. Das Netzwerk wurde durch eine Übernahme in Deutschland erweitert. Van Leeuwen hat weitere Investitionen in Vertrieb und Serviceeinrichtungen sowie in innovative Lösungen für den Kunden getätigt.

Der Umsatz des internationalen Handelsunternehmens, das sich auf Stahlrohre, und Rohr- und Leitungskomponenten spezialisiert, betrug 630 Mio. Euro, eine Steigerung von 3 % im Vergleich zu 2017 (613 Mio. Euro). Betriebsergebnis und Nettogewinn stiegen und betrugen jeweils 13,5 Mio. Euro (2017: 12,4 Mio. Euro) und 9,7 Mio. Euro (2017: 6,3 Mio. Euro). Die Solvenz bleibt nach wie vor stark bei 44 %.

Im Jahr 2018 entwickelte sich die Nachfrage günstig - sowohl auf dem europäischen Industriemarkt als auch auf dem Energiemarkt weltweit. Van Leeuwen erzielte in allen Industriemarkt-Segmenten bessere Ergebnisse als im Jahr 2017. Die Entwicklungen auf dem Energiemarkt waren ebenfalls positiv. Es gab beträchtliche Erholung in Schlüsselmärkten wie Asien und Nordamerika, wo Van Leeuwen gute Ergebnisse erzielte. Insbesondere im Pipeline-Segment steigt der Umsatz von Van Leeuwen stetig.

Am 1. Mai 2018 übernahm Van Leeuwen den Betrieb von Ferrostaal Piping Supply, einem deutsch-niederländischen Handelsunternehmen für Rohre und Leitungen. Dies bietet Van Leeuwen besseren Zugang zum deutschen und mitteleuropäischen Markt, insbesondere in Bezug auf chemische, petrochemische und Maschinenbau-Segmente. Im Rahmen des globalen Vertrags mit ExxonMobil, lieferte Van Leeuwen Materialien für MRO und Projekte in Europa, Nordamerika und Asien.

Van Leeuwen investiert derzeit in den Ausbau des internationalen Netzwerks von Lagerorten, die Modernisierung seines Maschinenparks und Digitalisierung. Die Konstruktion eines zusätzlichen Warenlagers mit einer Größe von 2.000 m2 wurde in Sydney, Australien, begonnen. In Vyskov, Tschechische Republik, wird eine zusätzliche Halle mit 4.000 m2 Platz für ein hochmodernes Lagersystem bieten. Um die wachsende Nachfrage nach Datenaustausch mit Kunden und Lieferanten zu erfüllen, wird die weitere Umsetzung des elektronischen Datenaustauschs (EDI, Electronic Data Interchange) im Jahr 2019 beschleunigt.

Peter Rietberg, Chairman des Management Board: "Van Leeuwen erzielte 2018 ein solides Ergebnis. Als führender Spezialist investieren wir weiterhin in Innovationen und die Stärkung der Verbindung mit unseren Kunden. Unsere Van Leeuwen-Marke, die seit 95 Jahren ein zuverlässiger und professioneller Vertriebspartner ist, ist in dieser Hinsicht von unschätzbarem Wert."

Weitere Informationen über die Ergebnisse von 2018 erhalten Sie auf: www.vanleeuwen-report.com

Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group ist eine internationale Handelsgesellschaft, die sich auf Stahlrohre sowie Rohr- und Leitungskomponenten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist praktisch in allen Industriebranchen aktiv. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet. Die Unternehmensgruppe betreibt mehr als 40 Niederlassungen in ganz Europa, Nahost, Asien, Australien und Nordamerika.

www.vanleeuwen.com

Fotos sind über diesen Link verfügbar.

