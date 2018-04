Van Leeuwen Pipe and Tube Group übernimmt Ferrostaal Piping Supply

Zwijndrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group hat die Aktivitäten von Ferrostaal Piping Supply übernommen. Dieser deutsch-niederländische Vertriebs- und Servicepartner beliefert hauptsächlich Unternehmen in der Chemie-, Petrochemie- und Maschinenbaubranche mit Rohren und Rohrzubehör. Die Übernahme wird am 1. Mai 2018 wirksam.

Ferrostaal Piping Supply, das 1953 gegründet wurde, ist ein spezialisierter Lieferant von Rohren und Rohrzubehör, der in den Marktsegmenten Chemie, Petrochemie, Gerätebau, Maschinenbau und Handel aktiv ist. Sein Hauptsitz befindet sich im deutschen Essen. Das Unternehmen richtet sich insbesondere auf den deutschen und den Benelux-Markt. Darüber hinaus exportiert Ferrostaal Piping Supply seine Produkte in verschiedene Erdteile. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen EUR und hat ca. 40 Beschäftigte.

Die Aktivitäten der niederländischen Niederlassung von Ferrostaal Piping Supply werden von den bestehenden Unternehmen von Van Leeuwen aus ausgeführt. Die deutschen Teams von Ferrostaal werden im Rahmen des Van Leeuwen-Netzwerks als selbstständige Geschäftsteams operieren. Das Unternehmen behält seinen eigenen Firmennamen, seine Mitarbeiter und seinen Kundenkreis, der das umfangreichere Produkt- und Dienstleistungsangebot von Van Leeuwen nutzen kann.

Die Strategie von Van Leeuwen ist darauf ausgerichtet, mithilfe von Akquisitionen und autonomem Wachstum seine führende Marktposition in verschiedenen Industriesegmenten auszubauen und zu stärken. Die Übernahme erlaubt eine wichtige Erweiterung des Vertriebsnetzes von Van Leeuwen. Mit Ferrostaal Piping Supply erhält Van Leeuwen einen größeren Zugang zum deutschen Markt. Dies bezieht sich insbesondere auf die Chemie- und Petrochemie-Branche, in der Van Leeuwen weltweit aktiv ist. Daneben bietet die Übernahme die Möglichkeit eines weiteren Ausbaus der Dienstleistungen im Maschinenbausegment, in dem Van Leeuwen schon seit vielen Jahren in anderen europäischen Ländern erfolgreich operiert.

Der Vorstandsvorsitzende, Peter Rietberg, erklärt: "Durch Erweiterung unseres Netzwerks mit Ferrostaal Piping Supply können wir insbesondere den deutschen Markt noch besser bedienen. Dieser Ausbau unseres weltweiten Netzwerks bietet nicht nur unseren nationalen und internationalen Kunden, sondern auch unseren Lieferanten Vorteile. Vor allem Kunden am deutschen Markt, die in der Chemie- und Petrochemie Branche tätig sind, können unser Know-how und unsere Spezialisierungen im Bereich von Vorräten, Einkauf, Vertrieb und Projektmanagement jetzt optimal nutzen."

Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group ist ein international operierendes Handelsunternehmen und Experte für Stahlrohre und Rohranwendungen. Der Betrieb ist in fast allen Industriesektoren aktiv. Die Basis für das Unternehmen wurde 1924 gelegt. Der Konzern umfasst rund vierzig Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Nordamerika.

