CROMSOURCE

CROMSOURCE vertieft sein hybrides Dienstleistungsmodell

Verona, Italien (ots/PRNewswire)

CROMSOURCE, ein internationales Auftragsforschungsinstitut (contract research organization, CRO) hat die Konsolidierung seines hybriden Dienstleistungsmodells bekanntgegeben. Aufgrund von Kundennachfragen hat CROMSOURCE sein hybrides Dienstleistungsangebot weiter ausgefeilt, so dass das Unternehmen seinen Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik und Biotechnologie nun eine effiziente Alternative zu herkömmlich vollständig ausgelagerten bzw. funktionellen Dienstleistungsmodellen (FSP) bieten kann.

"Unser herkömmliches Full-Service-Outsourcing ist seit längerem mit Personaldienstleistungen sowie einer flexiblen Ressourcenplanung durch die Life-Science-Abteilung von TalentSource ergänzt worden. Mit unserer globalen Reichweite und umfangreichen Erfahrung sind wir dazu in der Lage, unseren Kunden ein einzigartiges Serviceangebot zu bieten. Bei vielen unserer Kunden handelt es sich um kleine bis mittlere Unternehmen, die vorzugsweise mit einem mittelständischen CRO zusammenarbeiten, das sich ihren Bedürfnissen anpasst", so CROMSOURCE CEO Dr. Oriana Zerbini. "CROMSOURCEs hybrides Dienstleistungsmodell bietet mit der Unterstützung von TalentSource ein multifunktionales Serviceangebot mit schnellem Ramp-up und Onboarding", fügte sie ergänzend hinzu.

Chief Operating Officer Dr. Troy McCall erklärte: "Da die Life-Sciences einem konstanten Wandel ausgesetzt sind, fortwährend Kosten eingespart werden sollen und zügigere Markteinführungen erwünscht sind, müssen Zuliefer Agilität mit sich bringen." Er fuhr fort: "Wenn unsere Kunden ein umfangreiches Serviceangebot für die Anforderungen ihrer klinischen Forschungsarbeit benötigen, können sie sich an CROMSOURCE wenden, unsere Expertise und globale Präsenz zur Handhabung ihrer Projekte nutzen und sich in der Sicherheit wägen, dass wir unsere Ressourcen auf eine Weise einsetzen, die die Durchführung termingemäßer und dem Budget entsprechender Projekte gewährleistet. Hierbei kann es sich um eine einzelne Studie oder eine Vielzahl von Studien handeln, bei welcher bzw. bei welchen der Kunde weder über das erforderliche Fachwissen noch die notwendige Infrastruktur verfügt."

"Unsere Kunden sind auf unsere Flexibilität und Zuverlässigkeit angewiesen und das ist genau das, was wir bieten! Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in diesem Fachbereich und unsere Kompetenzen sind eindeutig - wir kennen unser Unternehmen, handeln schnell, sind in Bezug auf Kosten wettbewerbsfähig und bieten unseren Kunden die am optimalsten für ihre Anliegen geeigneten Lösungen", so Debbie Kent, Global Head der Abteilung Biowissenschaften bei TalentSource. "Kunden benötigen die proaktive Unterstützung ihrer Dienstleistungsanbieter. Unser solider Personalbeschaffungsprozess ermöglicht es uns, die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren und unsere Unternehmenskultur befähigt uns zur Wahrung unserer Ressourcen. Folglich liegen wir in Bezug auf Mitarbeiterfluktuation unter dem Branchendurchschnitt, was uns mit großem Stolz erfüllt", fügte sie hinzu.

Informationen zu CROMSOURCE

CROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes internationales Auftragsforschungsinstitut, das der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikindustrie ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio liefert. Das Unternehmen ist auf klinische Weiterentwicklung und einen flexiblen Ressourceneinsatz spezialisiert und gewährleistet mit einem flexiblen Ansatz die Unterstützung der individuellen Bedürfnisse seiner Kunden. CROMSOURCE verfügt über Niederlassungen in sämtlichen Regionen Europas und Nordamerikas. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.cromsource.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/663606/CROMSOURCE_Logo.jpg

Pressekontakt:



Debbie Kent

debbie.kent@cromsource.com

+44 (0) 1304 614666

Original-Content von: CROMSOURCE, übermittelt durch news aktuell