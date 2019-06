Berliner Zeitung

Berliner Zeitung: Kommentar zur SPD. Von Christine Dankbar

Berlin (ots)

Es hat vermutlich wenig Sinn, in absehbarer Zeit eine wirklich glaubhafte Erneuerung der SPD und auch der CDU zu erwarten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es den ehemaligen Volksparteien so geht wie den Pleite-Banken zu Zeiten der Finanzkrise. In Analogie zu damals kann man ihnen nur versichern: Die Wählerstimmen sind nicht weg. Sie sind jetzt nur woanders. Ändert Euer Geschäftsmodell.

Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Christine Dankbar

Telefon: +49 (0)30 633311409

Fax: +49 (0)30 23 27-55 33

christine.dankbar@dumont.de

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell