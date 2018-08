Berliner Zeitung: Kommentar zur Fußball-Nationalmannschaft. Von Frank Hellmann

Berlin (ots) - Löw genügt vermutlich schon ein couragierter Auftritt seiner Elf am nächsten Donnerstag zum Start der Nations League gegen Weltmeister Frankreich, um die Öffentlichkeit von seinem Weg zu überzeugen, bei Bierhoffs Arbeit ... könnte das schwieriger werden. Da reichen 90 Minuten guter Fußball nicht, weil das Gefühl der Entfremdung schon länger greift und direkt aus den meisten Vereinen befeuert wird. Der Manager hat schon angedeutet, dass die gemeinsame Zeit in München nächste Woche zu kurz ist, um die Tore für die Fans zu öffnen. Nur fünf Minuten vor die Tür zu gehen, um ein paar Autogramme zu kritzeln oder je eine öffentliche Trainingseinheiten in Berlin und Leipzig vor den nächsten Herbst-Länderspielen sind zu wenig, um das Gesamtprodukt wieder bodenständiger zu machen.

