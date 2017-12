Berliner Zeitung: Kommentar zum Machtwechsel in der CSU. Von Daniela Vates

Berlin (ots) - Immer weiter ist die CSU gesunken und jetzt hat sie Markus Söder. ... Horst Seehofer hat nach langem Sträuben den Widerstand aufgegeben. Söder soll es nun richten, die CSU fügt sich seinen Ellbogen. .. Eine zerrüttete Partei zieht sich da nun zurück zur Vorbereitung der Landtagswahl, es ist eine Partei der Verlierer, gefangen in der Hybris jahrzehntelanger Wahlerfolge. .. Die CSU ist in einer Abwärtsbewegung, jeder Umfragewert war ein neues Tief in den vergangenen Monaten, die die gewohnte absolute Mehrheit in Bayern in immer weitere Ferne rückt. Hausgemachte Unglaubwürdigkeit verflüchtigt sich nicht mal eben.

Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Redaktion

christine.dankbar@dumont.de

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell