Huawei OceanStor Distributed Storage wird 2022 von Gartner Peer Insights als „Customers' Choice for Distributed File Systems and Object Storage" ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Gartner Peer Insights hat Huawei OceanStor Distributed Storage in der Gartner Peer Insights-Studie „Voice of the Customer" 2022 als „Customers' Choice": Distributed File Systems and Object Storage Report ausgezeichnet. Mit 4,9 von 5 Punkten auf der jährlichen Gartner Peer Insights-Plattform belegte Huawei OceanStor Distributed Storage den ersten Platz unter allen globalen Anbietern.

Gartner Peer Insights ist eine Online-Rating- und Bewertungsplattform für IT-Software und -Dienstleistungen. Die Bewertungen werden von IT-Fachleuten und Technologie-Entscheidungsträgern weltweit geschrieben und gelesen. Es enthält mehr als 380.000 verifizierte Bewertungen von Endbenutzern, die Erfahrungen mit dem Kauf, der Implementierung oder der Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen in über 360 Märkten haben. Jedes Jahr werden Anbieter mit hoher Kundenbewertung als Gartner Peer Insights Customers' Choice ausgezeichnet, um IT-Führungskräften zu helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Bis zum 31. Januar 2022 hatten die verteilten Speicherprodukte und -lösungen von Huawei OceanStor viele positive Bewertungen von Kunden auf der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen erhalten, z. B. in den Bereichen Finanzen, Carrier, Fertigung, Energie, Medien, Gesundheitswesen und Bildung. Diese Überprüfungen erstrecken sich von der Systemarchitektur, der Produktfunktionalität und der Bereitstellung bis hin zu Betrieb und Wartung, Service und Support. All dies unterstreicht, wie globale Kunden die verteilte Speicherung von Huawei OceanStor in Bezug auf die Branchenposition, den Umfang der Bereitstellung und die Reife der kommerziellen Nutzung einschätzen.

„Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kunden ihre Meinung zu Gartner Peer Insights mitteilen. Unser einziges Ziel ist es, Lösungen und Produkte anzubieten, die unsere Kunden glücklich machen", sagte Wang Yidong, Präsident des Huawei Distributed Storage Domain. „Wir werden uns weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren und effiziente und zuverlässige verteilte Speicherprodukte und -lösungen anbieten, um innovative Dienstleistungen in jeder Branche zu gewährleisten."

Ein Branchenarchitekt bestätigte diese Kundenorientierung: „Wir sind von der kundenorientierten Arbeitseinstellung der Huawei-Ingenieure tief beeindruckt. Das Produkt selbst ist sehr reaktionsschnell, einfach für unstrukturierte Daten zu verwenden und hoch skalierbar."

„Wir brauchen eine neue Art der Speicherung, die die traditionelle zentrale Speicherung ersetzt. Nach dem POC-Test haben wir festgestellt, dass die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit des verteilten Speichers von Huawei realisiert werden kann. Die Speicherkapazität kann schnell erweitert werden, und die Funktionen der Verwaltungsschnittstelle sind vollständig", schrieb ein technischer IT-Leiter aus der Finanzbranche.

Ein CTO aus der Fertigungsbranche sagte: „Huawei hat Erfahrung mit verteilten Speicherprodukten. Die Speicherung ist bei verschiedenen Netzen stabil. Und ich mag die Idee einer einheitlichen Plattform."

Der verteilte Huawei OceanStor-Speicher wurde speziell für Massendaten entwickelt und bietet diversifizierte Speicherdienste für High-Performance-Computing (HPC), Big-Data-Analytik, Video, Content-Repository/Backup und Archivierung, Virtualisierung und Cloud-Ressourcenpools. Es hilft Unternehmen, den Wert von Massendaten voll auszuschöpfen.

Für weitere Informationen über Gartner Peer Insights „Voice of the Customer": Distributed File Systems and Object Storage, besuchen Sie die folgende Website: https://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-co-ltd---p-s?id=1-29NQP06P&ct=220408&st=sb

