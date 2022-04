Huawei

Huawei unterstützt Three Gorges Group beim Aufbau des größten grünen Rechenzentrumsprojekts in Zentralchina

Yichang, China (ots/PRNewswire)

Am 29. März 2022 hat die Three Gorges Group die erste Phase ihres Dongyuemiao-Rechenzentrumprojekts in Yichang in der Provinz Hubei abgeschlossen. Huawei Digital Power bietet die gesamte Infrastruktur für die Rechenzentren dieses Projekts. Das Rechenzentrum befindet sich am rechten Ufer der Drei-Schluchten-Talsperre – eines der größten Wasserkraftwerke der Welt. Sobald alle drei Phasen des Projekts abgeschlossen sind, wird das Rechenzentrum 26.400 Server-Racks beherbergen, die sich über eine Fläche von 100.000 Quadratmetern erstrecken – und damit zum größten grünen Rechenzentrums-Cluster in Zentralchina werden.

In der ersten Phase des Projekts im Wert von 845 Millionen CNY wurden 4.400 Racks mit einer Grundfläche von 40.000 Quadratmetern gebaut, darunter ein Rechenzentrumsgebäude, eine Kommunikationssteuerzentrale und ein 35-kV-Umspannwerk. Der gesamte Stromverbrauch dieser ersten Phase, der sich auf über 200 Millionen kWh Strom pro Jahr beläuft, wird mit sauberer Wasserkraft aus der Drei-Schluchten-Talsperre versorgt. Das Projekt wird natürlich durch Wasser aus dem Fluss gekühlt, um den Energieverbrauch zu senken und die Energieeffizienz zu steigern.

Das Dongyuemiao-Rechenzentrum wird nach den nationalen Standards für Geräteräume der Klasse A gebaut. Es nutzt branchenführende Technologien zusammen mit proprietären, sicheren und kontrollierbaren Produkten. Ziel ist es, das erste große, grüne, kohlenstofffreie Rechenzentrum in China zu werden. Huawei bietet die L0+L1-Gesamtlösung an. Dazu gehören das Design der Systemarchitektur für Rechenzentren, die Hauptgeräteversorgung und die integrierte Projektbereitstellung und -verwaltung.

Die Hauptausrüstung in der Full-Stack-Lösung von Huawei Digital Power umfasst 160 modulare Geräteräume, 38 PowerPODs, 320 SmartLi-Geräte, 160 Hochtemperatur-Lüfterwände, ein iCooling@AI (intelligentes Kühlsystem) und einen KI-Roboter (für intelligente Inspektion). Diese Ausrüstung unterstützt die Three Gorges Group beim Aufbau eines vereinfachten, intelligenten, sicheren und grünen Rechenzentrums.

Ganz China arbeitet aktiv an seinen kürzlich angekündigten CO2-Höchstwerten und Neutralitätszielen. Ein großer Teil des Prozesses ist die Reduzierung der CO2-Emissionen in Rechenzentren. Huawei Digital Power hat keine Mühen gescheut, der Three Gorges Group dabei zu helfen, ihr Dongyuemiao-Rechenzentrum in ein grünes und kohlenstofffreies Rechenzentrum zu verwandeln. Um dieses Ziel zu erreichen, wendet Huawei seine hochmoderne iCooling@AI-Lösung an, um die jährliche Stromverbrauchseffektivität (PUE) unter dem Grenzwert von 1,25 zu halten. Gleichzeitig sorgt die PowerPOD+SmartLi-Stromversorgungslösung für einen langfristig zuverlässigen Betrieb im Rechenzentrum und reduziert die Stromversorgungs- und Verteilungsfläche um 40 %, sodass 500 weitere Racks untergebracht werden können. Die gesamte Lösung ist vorgefertigt, so dass der Kunde seine verschiedenen Phasen schnell umsetzen kann. Das bedeutet, dass der Zeitraum bis zur Markteinführung (TTM) im Vergleich zu herkömmlichen Bauverfahren für Rechenzentren um 50 % kürzer ist.

Das Dongyuemiao-Rechenzentrum ist ein wichtiges digitales Transformationsprojekt für die Three Gorges Group und Teil des 14. Fünfjahresplans, der grüne, digitale Entwicklung priorisiert. Das Rechenzentrumsprojekt wird dem Land helfen, nahtlos Computing-Ressourcen von Ostchina nach Westchina zu übertragen. Dank seiner zentralen Lage in der Provinz Hubei in der Nähe der Drei-Schluchten-Talsperre verfügt das Projekt über eine zuverlässige Versorgung mit sauberer Energie und ein hohes Maß an Sicherheit. Es ist ein weiterer Schritt zur Ausweitung der Wirtschaft entlang des Jangtse-Flusses und zur Unterstützung der Digitalisierung in ganz China.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=oNiHm3RzceU

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1783114/image_5003324_11692197.jpg

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell