Petal Maps debütiert auf dem MWC 2022 und präsentiert ein umfassendes Ökosystem mit Mapping Services als Kernstück

Barcelona, Spanien, 4. März 2022 (ots/PRNewswire)

Huawei hat auf dem Mobile World Congress 2022 (MWC) in Barcelona sein neuestes Kartennavigationssystem Petal Maps vorgestellt, das für globale Märkte entwickelt wurde. Die Lösung nutzt Mobiltelefon-Hardware und intelligente Algorithmen, um ein Paket innovativer Kartenfunktionen bereitzustellen, darunter präzise Positionierung im Innen- und Außenbereich, Fahrspurführung, Offline-Karten, 3D-Architektur (unter Verwendung von Barcelonas Wahrzeichen als Vorzeigebeispiel), Zusammenarbeit zwischen Smartphones und Uhren mit mehreren Endgeräten und mehrere Nearby Life-Dienste.

Die Petal Maps-Plattform öffnet ihre Kartendienste und -funktionen für Entwickler und Partner auf der ganzen Welt und bietet Unternehmen und Dienstleistern in Branchen, die für ihre Produkte und Dienstleistungen auf geografische Positionierung angewiesen sind, umfassende Kartierungslösungen, die einen völlig neuen Blick auf die Zukunft der Mobilität ermöglichen.

Innovative Technologien und die Zusammenarbeit mehrerer Terminals bieten unübertroffene Navigationsfunktionalitäten

Die Spurführungsfunktion von Petal Maps unterstützt den Fahrer bei der genauen Beurteilung von Routenänderungen, wenn er mit komplexen Straßenszenarien konfrontiert wird, und weist ihn rechtzeitig darauf hin, wann er die Spur wechseln sollte, um eine Ausfahrt oder Abzweigung nicht zu verpassen. Petal Maps bietet auch eine Offline-Kartenfunktion, die es Fahrern ermöglicht, ohne Internetverbindung zu suchen und zu navigieren, so dass jederzeit eine sorgenfreie Navigation durch vorinstallierte Kartendaten gewährleistet ist.

Darüber hinaus gibt es Funktionen für die Zusammenarbeit mit mehreren Endgeräten und Bildschirmen, wie z. B. die Uhrenkoordinationsnavigation, die eine Routenführung durch einfaches Anheben des Handgelenks ermöglicht, oder das Smartphone P50 Pocket, bei dem der Hauptbildschirm die Navigation anzeigt, während der Deckbildschirm einen schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen ermöglicht. Diese wirklich innovative Funktion war ein Schwerpunkt des MWC 2022.

Natürliche Farben und 3D-Architektur zeigen die reale Umgebung

Die hervorragenden visuellen Darstellungseffekte von Petal Maps werden durch die Anwendung des ursprünglichen Farbringkonzepts des Practical Color Coordinate System (PCCS) erreicht, das eine wirklich realistische und lebendige Nachbildung der natürlichen Welt ermöglicht und gleichzeitig Straßen- und Gebäudedetails schärft und hervorhebt, um ein noch intensiveres Nutzererlebnis zu bieten. Petal Maps hebt den Farbkontrast zwischen verschiedenen Regionen und Routen hervor, unterscheidet Städte von Vororten und zeigt visuell den Höhenunterschied zwischen benachbarten Straßen. Mit seinem führenden interaktiven UI-Design gewann Petal Maps den deutschen Red Dot Design Award 2021.

Petal Maps hat seine 3D-Funktionen auf die acht wichtigsten Sehenswürdigkeiten Barcelonas angewandt, darunter die Fira de Barcelona Gran Via, die Basilika der Sagrada Familia, das Casa Milà, das Camp Nou-Stadion und den Plaça de Catalunya, um eine erstaunliche Detailgenauigkeit bei der Betrachtung dieser berühmten Orte zu erzielen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: das Detail der Fira de Barcelona Gran Via, das man in der 3D-Darstellung von Petal Maps sehen kann. Darüber hinaus werden Autobahnen und Schnellstraßen in wichtigen Ländern in der 3D-Straßendarstellung unterstützt.

Petal Maps hat sich mit vielen Lebensdienstleistern zusammengetan, um Zugang zu verschiedenen Diensten in der Nähe zu bieten, wie z. B. Taxiruf, Hotelreservierungen und Essensbestellungen sowie Informationen über lokale Unterhaltungsangebote und Sehenswürdigkeiten, um die Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen und den Partnern neben Entwicklungsmöglichkeiten auch neue Verkehrsquellen zu erschließen. Mit dieser Veröffentlichung bringt Petal Maps Reiseführer auf den Markt, die umfassende und detaillierte Informationen über Hotels, Restaurants, Museen und andere Sehenswürdigkeiten in Barcelona enthalten.

Offenheit der Kapazitäten und Zusammenarbeit der Partner schaffen ein Mapping-Ökosystem

Petal Maps hat auch seine eigenen Kartierungs- und Positionierungsfunktionen integriert, um Entwicklern und Partnern umfassende Kartierungslösungen aus einer Hand zu bieten. Derzeit verfügt die Petal Maps Platform über 22 Servicefunktionen, darunter Indoor-Positionierung, Höhenmessung und Kartenbearbeitung für Entwickler und Betreiber in den Bereichen Taxi, Imbiss, Logistik, E-Commerce, Hotel, Restaurant und soziale Netzwerke, die den Partnern helfen, die Entwicklungskosten deutlich zu senken und die digitale Transformation effizient zu gestalten.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 hat die Petal Maps APP ein schnelles Wachstum erlebt und ist heute in mehr als 160 Ländern und Regionen mit rund 20 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit vertreten. Petal Maps plant, die Fähigkeiten der Plattform weiter auszubauen, neue Spitzentechnologien zu identifizieren und zu integrieren sowie mit führenden Unternehmen der Navigationstechnologie zusammenzuarbeiten, um das Mapping-Ökosystem weiter zu perfektionieren und das Nutzererlebnis zu verbessern.

