Reisevideos von Huawei-Nutzern 6 Millionen Mal aufgerufen auf Instagram

London (ots/PRNewswire)

Kürzlich hat uns eine Gruppe cooler und einflussreicher Huawei-Nutzer gezeigt, wie man mit Petal Maps und Petal Search die Welt erobern kann. Das Ziel war klar: Der Kreativität freien Lauf lassen und einen einzigartigen Film für Petal Journey drehen! Einige Influencer sind dabei sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben Petal Clip genutzt, um ihre Videos zu bearbeiten.

33 begabte Instagrammer aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Rumänien und der Türkei wurden eingeladen, sich dem Abenteuer anzuschließen. Mit ihren Huawei-Handys bewaffnet haben sie spannende Instagram-Reels und -Stories gedreht. Die Videos zeigen eindrücklich, wie nützlich Petal Maps und Petal Search sein können, wo auch immer man gerade ist. Egal ob bei der Vintage-Shoppingtour in Mailand, der Stadtbesichtigung in Berlin oder beim Campen in der Türkei, die Petal Services sind immer für dich da. Fast 6 Millionen Instagram-Fans schauten sich die Videos an. Kein Wunder, wem könnten solch wunderschöne Ausflugsvideos denn nicht gefallen?

Obwohl jeder Influencer seinen eigenen Stil hat, hatten die Videos für Petal Journey eines gemeinsam. – Sie zeigten, wie nützlich die Huawei-Apps im Alltag sein können. Egal, ob du modisch interessiert, Rucksacktourist, ein vielbeschäftigter Vater oder all das auf einmal bist – diese Apps findet jeder nützlich. Noch keine Idee fürs Abendessen? Auf der Suche nach Modeinspiration? Petal Search schreitet zur Rettung! Du möchtest eine staufreie Strecke finden? Petal Maps kommt zur Hilfe!

Genau wie die Instagrammer: Du kannst jederzeit alle Funktionen nutzen, die Petal Maps und Petal Search zu bieten haben. Echtzeit-Routenplanung, Offline-Karten, Dienste in der Nähe und eine visuelle Suche, die für Stadtbesichtigung, Sehenswürdigkeiten und Shopping besonders gut geeignet sind. Ganz egal, ob du dich in einer Großstadt oder im Nirgendwo befindest – diese Apps haben einfach alles, was du brauchst.

Petal Maps und Petal Search wurden für unsere Nutzer entwickelt. Probiere sie doch gleich mal aus!

Hier Petal Maps öffnen : https://bit.ly/open_petalmaps

Hier Petal Search öffnen: https://bit.ly/open_petalsearch

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1738235/Huawei.jpg

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell