Huawei HMS App Innovation Contest 2021 erfolgreich abgeschlossen: Auf dem Weg in ein nahtloses KI-Erlebnis

Am 23. Oktober wurde der Huawei HMS App Innovation Contest 2021 im Rahmen der HUAWEI DEVELOPER CONFERENCE 2021 (Together) erfolgreich abgeschlossen. In der Wettbewerbsregion China konnten sich 20 Apps behaupten, die sieben große Auszeichnungen gewannen. Zusammen mit den anderen vier Wettbewerbsregionen wurde insgesamt eine Million USD an Preisgeld zwischen den Gewinnern aufgeteilt.

Mehr als 4.000 Teams aus über 200 Ländern und Regionen nahmen an dem Wettbewerb teil. "Durch die vollständige Öffnung des HMS Core-Ökosystems und die Unterstützung weltweiter Entwickler bei der Innovation strebt Huawei den Aufbau eines neuen, weltweiten intelligenten Ökosystems an, das alle Geräte und alle Szenarien abdeckt. Durch verschiedene Entwicklerwettbewerbe hoffen wir, innovative Ideen in die Realität umzusetzen und sind bestrebt, eine vollständig vernetzte, intelligente Welt aufzubauen", erklärte Zhang Ping'an, der Präsident des Huawei Consumer Cloud Service und CEO von Huawei Cloud BU.

Liste der Preisträger: Mit Leidenschaft in ein nahtloses KI-Erlebnis

Unter den sieben Auszeichnungen, die in der Wettbewerbsregion China im diesjährigen Wettbewerb vergeben wurden, ging der Preis für die beste App an Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes und Tide. Der Titel der "Best Social Impact App" ging an Meditation Planet, Colorfulclouds und Dnurse. PVZ2, Jade Dynasty und Eclipse erhielten den "Best Game Award". Enjoying FM erhielt den "All-Scenario Coverage Award", der "Best HMS Core Innovation Award" ging an Itinerary Assistant und AR Words. Zu guter Letzt konnte sich AR Dinosaur World den Tech Women's Award sichern, während Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad und Legends of the Condor Heroes eine ehrenvolle Erwähnung ergatterten.

5-Sterne-Apps in den fünf Wettbewerbsregionen: Innovationen auf dem neuesten Stand

Tide, der Gewinner für die beste App in der Wettbewerbsregion China, ist in HUAWEI HiCar integriert, um das Internet der Fahrzeuge (IoV) zu implementieren. Hier wird außerdem das HMS Core Health Kit genutzt, das den Benutzern zu besserem Schlaf und einem gesünderen Leben verhelfen soll.

Beim diesjährigen Wettbewerb wurden drei neue Auszeichnungen eingeführt, der "All-Scenario Coverage Award", der "Tech Women's Award" und der "Best HMS Core Innovation Award". Enjoying FM, Gewinner des All-Scenario Coverage Award, arbeitet mit dem HUAWEI HiCar-Ökosystem zusammen, um den Benutzern eine erstklassige Unterhaltung im Auto zu bieten, die eine nahtlose geräteübergreifende Audioübertragung unterstützt. Shen Qiu, die Entwicklerin von AR Dinosaur World, die den Tech Women's Award gewonnen hat, nutzte ihren weiblichen Humor, um Spaß mit Wissen zu verbinden, die Fantasie der Kinder anzuregen und sie zu ermutigen, die Welt zu erkunden. Itinerary Assistant und AR Words, die Gewinner des Best HMS Core Innovation Award, integrieren das Awareness Kit, das Ads Kit, das ML Kit und den AR Engine, um den Nutzern intelligentere, bequemere und innovativere Erlebnisse zu bieten.

Auch in den Wettbewerbsregionen außerhalb Chinas sind eine Reihe herausragender Apps auf den Markt gekommen, die menschliche und soziale Probleme angehen sollen. Eine solche App ist Plano - Parental Control aus der Wettbewerbsregion Asien-Pazifik, die die Augen von Kindern schützen soll. Weitere bemerkenswerte Beiträge sind Go Zero Waste aus der Wettbewerbsregion Europa, die sich dem Ressourcenschutz und dem Umweltschutz widmet, Blind Assistant aus der Wettbewerbsregion Naher Osten & Afrika, die sehbehinderten Nutzern hilft, Bilder und Texte zu erkennen, und Mujer Ingeniera aus der Wettbewerbsregion Lateinamerika, die Frauen für eine Karriere im Ingenieurswesen begeistern soll.

Bis Ende September 2021 hat die Anzahl der Entwickler im Ökosystem von Huawei 5,1 Millionen erreicht, und die Anzahl der mit HMS Core integrierten Apps liegt bei über 173.000. Mit der offiziellen Einführung von HMS Core 6 werden fortschrittliche Technologien in vielen Bereichen weiter geöffnet und bestehende Funktionen und Dienste werden aktualisiert, um eine konsistente Benutzererfahrung für plattformübergreifende und geräteübergreifende Anwendungen zu bieten. Wir werden weiterhin verschiedene Entwicklerwettbewerbe und das Shining Star-Programm hosten und unterstützen, um die Teilnahme von Entwicklern aus aller Welt am HMS-Ökosystem zu fördern und ihnen zu helfen, Innovationen für den Aufbau eines intelligenteren und bequemeren digitalen Lebenserlebnisses für alle Szenarien zu entwickeln.

