Huawei veröffentlicht AR-White Paper und erläutert die Vorteile von 5G + AR

Auf dem Better World Summit für 5G + AR von Huawei hielt der CMO von Huawei Carrier BG, Bob Cai, eine Grundsatzrede mit dem Titel 5G + AR, Turning Dreams into Reality. In dieser Rede sagte Cai, dass 5G AR anschalten wird, und AR wird 5G beleuchten. Außerdem kündigte er die Veröffentlichung des AR Insight and Application Practice White Paper an, das Einblicke in die AR-Branche in Bezug auf Geräte, Anwendungen und Vernetzung bietet. Cai rief die gesamte Branche dazu auf, gemeinsam für ein florierendes 5G + AR-Ökosystem zu arbeiten.

AR schafft eine neue Grenze

Daten von Huawei und Dritten sagen voraus, dass der AR-Markt bis 2025 einen Wert von 300 Milliarden US-Dollar haben wird. "AR wird zuerst in fünf priorisierten Branchen massive Verbreitung finden: Bildung, soziale Netzwerke, Shopping, Reisen & Navigation und Gaming", so Cai. "AR kann wirklich die Konvergenz der physischen und digitalen Welt ermöglichen und Träume wahr werden lassen."

AR macht Kommunikation effizienter

Auf der Veranstaltung teilte Cai Fallstudien von Huawei, die AR einsetzen. Aufgrund von COVID-19 können Kunden aus aller Welt Huawei nicht persönlich besuchen. Daher nutzt Huawei AR, um seine führenden Produkte und Lösungen online zu demonstrieren, was die Kommunikation wesentlich effizienter macht. Huawei nutzt AR auch, um eine schnelle Bereitstellung von 5G-Basisstationen zu erreichen, was die Effizienz der Bereitstellung erheblich steigert.

Huawei vereinfacht AR

Auf der Veranstaltung demonstrierte Cai, wie Huawei AR "produziert". Air Photo von Huawei verwendet einzigartige Algorithmen, um ein 2D-Foto in ein digitales 3D-Modell umzuwandeln, was die Modellierung von AR-3D-Figuren erheblich vereinfacht. Cai stellte auch die Huawei AR Engine vor, die AR-Entwicklungsplattform des Unternehmens, die auf mobile Geräte ausgerichtet ist. Mit der Huawei AR Engine müssen Entwickler nur 10 Zeilen Code schreiben, um AR-Effekte zu erstellen, was die Effizienz der AR-Anwendungsentwicklung enorm erhöht.

Die gesamte Branche sollte zusammenarbeiten, um ein 5G + AR-Ökosystem zu schaffen

Eine Reihe hochkarätiger Gäste nahmen an der Veranstaltung teil und hielten Keynotes, darunter He Chengjian, Direktor des Shenzhen Communication Management Bureau, David MacQueen, Executive Director von Strategy Analytics, Huang He, Chief Producer von Shenzhen TV Station, Wei Rongjie, RealMax CEO, Hiroshi Fukuda, meleap CEO, Liang Jinhao, Vertreter der HADO China Region, und Fu Jie, Executive Director der Shenzhen AR Association. Sie teilten die neuesten AR-Anwendungsfälle und ihre Gedanken über die zukünftigen Trends von AR.

Laut He Chengjian ist Shenzhen die erste Stadt der Welt mit vollständiger 5G SA-Abdeckung. IKT-Dienste, die durch AR repräsentiert werden, können potenziell in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, z. B. in der industriellen Produktion, im E-Commerce, im Immobilienbereich, in der Wohnungseinrichtung, in der Kultur, im Sport, im Tourismus, im Gesundheitswesen und im Bildungswesen. AR-Anwendungen sind zu einem wichtigen Motor für die digitale Transformation geworden und werden die Produktionsmethoden und die Art, wie wir leben, tiefgreifend verändern.

Zum Abschluss seiner Rede sagte Cai: "Wenn Sie schnell gehen wollen, gehen Sie allein; wenn Sie weit gehen wollen, gehen Sie gemeinsam. Die Entwicklung von AR erfordert, dass die gesamte Branche zusammenarbeitet und eine prosperierende 5G + AR-Wertschöpfungskette schafft. AR und 5G kommen zum richtigen Zeitpunkt zusammen. 5G schaltet AR ein, und AR beleuchtet 5G."

