Huawei

Playrix startet Manor Matters auf AppGallery nach erfolgreicher vorheriger Partnerschaft

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Nach dem Erfolg von Gardenscapes und Homescapes auf AppGallery kehrt Playrix mit noch mehr kniffligem Gameplay für das wachsende Publikum von Huawei zurück.

Manor Matters bringt exklusive Geschenke, um seinen Start auf AppGallery zu feiern. Spieler können jetzt Geschenkpakete einlösen, die 500 Münzen und 50 Energieeinheiten enthalten, sowie Coupons, die einen 70%igen Rabatt1 auf das Playrix Basic Pack gewähren.

Neue Spieler können ein intensives Playrix-Erlebnis erleben, indem sie die verfügbaren Angebote nutzen, indem sie Münzen verwenden, um voranzukommen, und Energieeinheiten, um zusätzliche Such-Szenen auszuführen, ohne darauf warten zu müssen, dass sie wieder aufgefüllt werden.

In Europa können Spieler, die Level 30 oder höher erreicht haben, zu Beginn jeder thematischen Saison-Herausforderung - über Manor Matters, Gardenscapes und Homescapes - zusätzliche Golden Ticket-Gutscheine erhalten. Über AppGallery können Nutzer das Goldene Ticket für 4,50 EUR erwerben, eine satte Ersparnis von 80 % gegenüber dem Normalpreis von 5,49 EUR.

"Wir sind begeistert, unser beliebtes Spiel Manor Matters durch unsere Partnerschaft mit AppGallery mehr Spielern auf der ganzen Welt anbieten zu können. Nach den erfolgreichen Starts von Gardenscapes und Homescapes sind wir gespannt, wie die Huawei-Spieler auf die neuen Spieloptionen reagieren", sagt Maxim Kirilenko, Chief Business Development Officer bei Playrix.

Nach den bisherigen erfolgreichen Markteinführungen von Playrix, bei denen sowohl Gardenscapes als auch Homescapes vom wachsenden Publikum der AppGallery profitiert haben, können Fans der bekannten Restaurierungsherausforderungen in den kommenden Monaten noch viel mehr erwarten.

Huawei bietet Technologie-Support für Partner

Als einer der am schnellsten wachsenden globalen App-Marktplätze hat Huawei durch die Partnerschaft mit Playrix die betriebliche Unterstützung erhalten, die es für jede Einführung benötigte. Manor Matters ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie ein Spiel den HMS Core von Huawei nutzen kann, indem es mit dem IAP-Kit integriert wird, um ein nahtloses Zahlungserlebnis sowohl für Benutzer als auch für Entwickler zu gewährleisten.

Manor Matters ist jetzt über AppGallery erhältlich.

Informationen zu AppGallery

Unsere Vision ist es, mit AppGallery eine offene, innovative App-Vertriebsplattform zu schaffen, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer streng schützt. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien und ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 540 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar.

1 Ausgenommen Vereinigte Staaten, Kanada und China.

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell