Huawei

SNEC 2021: Huawei Digital Power im Dienste der Kohlenstoffneutralität durch die Konvergenz von Energieerzeugung und Daten

Shanghai (ots/PRNewswire)

Unter dem Motto "Leading power digitalization for a zero-carbon and smart society" (Führend in der Digitalisierung der Stromversorgung für eine kohlenstofffreie und intelligente Gesellschaft) präsentiert Huawei Digital Power seine Null-Kohlenstoff-Lösung für alle Szenarien auf der SNEC 2021, der weltweit größten Solarfachmesse, die vom 3. bis 5. Juni in Shanghai, China, stattfindet. Huawei ist ein Wegbereiter in der globalen Photovoltaik-Branche und leistet seinen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Welt, in der PV zur Hauptenergiequelle wird.

Der Star der diesjährigen Messe ist die Huawei FusionSolar All-Szenario PV & Storage Solution, die am 3. Juni vorgestellt wurde. Sie deckt "4 + 1" Szenarien ab: Smart PV Generator FusionSolar 8.0, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0 und netzunabhängige (nicht kraftstoffgetriebene) Stromversorgungslösungen + Energie-Cloud. Damit will Huawei den Wechsel zur kohlenstofffreien Energieerzeugung beschleunigen und die Energiekluft überbrücken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Zusätzlich zur Messepräsentation veranstaltet Huawei ab dem 3. Juni einen zweitägigen Huawei SNEC 2021 Global Virtual Summit für Kunden und Partner, die nicht persönlich an der Messe teilnehmen können. Der Online-Summit bietet dem Publikum eine wertvolle Gelegenheit, die Einführung neuer Produkte, aufschlussreiche Interviews mit Experten und Highlights vom Messestand mitzuerleben.

1. FusionSolar 8.0: Entwicklung eines zukunftssicheren intelligenten PV-Generators

Huawei durchbricht die bisherige Praxis und bringt mit FusionSolar 8.0 einen zukunftssicheren, intelligenten PV-Generator auf den Markt. Er bietet Kunden zwei Vorteile: Der intelligente PV-Generator bietet erstens eine verbesserte Netzstabilität und zweitens kann das weltweit erste "Gemini"- ±1500-V-Design dazu beitragen, größere Sub-Arrays und höhere Spannungen zu unterstützen, wodurch die Stromerzeugungskosten (LCOE) potentiell um 7 % gesenkt werden können.

2. Green Residential Power 2.0: Ein neues Leben in einem kohlenstofffreien Zuhause

Die aktualisierte Version der Green Residential Power 2.0-Lösung unterstreicht die innovative "1+3+X"-Struktur. Sie hat den Smart Energy Controller als Kernstück und ist mit drei Schlüsselkomponenten ausgestattet - dem Optimierer, dem Smart String ESS und der Green Power Cloud, und baut so ein intelligentes Strom-Ökosystem auf. Die Green Residential Power 2.0-Lösung, die sich auf intelligente Stromerzeugung, Speicherung und intelligenten Stromverbrauch konzentriert und mehrere aktive Sicherheitsfunktionen aufweist, kann Ihre Energierechnung senken und ein Leben ohne Kohlenstoff zur Realität werden lassen.

3. Green C&I Power 1.0: Grüne Energie für alle Branchen

Huawei hat dieses Jahr seine neue C&I-Lösung auf den Markt gebracht, die für verschiedene Anwendungsszenarien geeignet ist: nur Solar, nur Speicher, Solar + Speicher + Laden und netzunabhängig. Durch Einsatz von Optimierern und dem intelligenten String-Energiespeichersystem kann die Lösung den Energieertrag um 30 % und die Energiespeicherleistung um bis zu 15 % verbessern. Huawei-Wechselrichter unterstützen den intelligenten AFCI-Lichtbogenschutz und schalten sich automatisch innerhalb von 0,5s ab, um die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten.

4. Die Digital Power Zero-Carbon-All-Szenario-Lösung von Huawei: Führend in der Digitalisierung der Stromversorgung für eine CO2-freie und intelligente Gesellschaft

Neben der kohlenstofffreien Stromerzeugung präsentiert Huawei auf der SNEC zum ersten Mal die Digital Power Zero-Carbon All-Scenario Solution. Der Geschäftsbereich Digital Power von Huawei nutzt seine Stärken in der digitalen Technologie und Elektronik für die Stromerzeugung und verbindet seine Watt-, Wärme-, Energiespeicher-, Cloud- und KI-Technologie, um die Digitalisierung der Energiebranche zu beschleunigen und zu einer kohlenstofffreien und intelligenten Gesellschaft beizutragen.

Im Zuge der Energiewende werden erneuerbare Energien, wie beispielsweise die PV, unweigerlich zur primären Energiequelle, und der Aufbau eines neuen Energiesystems mit erneuerbaren Energien als Hauptquelle ist der Schlüssel zum Erreichen von Kohlenstoffneutralität. Huawei besitzt eine umfassende Expertise in der Integration von digitaler Technologie und Elektronik für die Stromerzeugung. Gemeinsam mit Kunden und Partnern fördert Huawei die Energiewende und baut eine kohlenstofffreie und intelligente Gesellschaft auf.

Informationen zu Huawei

Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) Infrastruktur und intelligenten Geräten. Wir haben mehr als 197.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu versorgen.

Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jedem Unternehmen die digitale Welt zu bringen - für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt. Zu diesem Zweck werden wir die allgegenwärtige Konnektivität vorantreiben und den gleichberechtigten Zugang zu Netzwerken fördern; Cloud und künstliche Intelligenz in alle vier Ecken der Erde bringen, um überlegene Rechenleistung dort bereitzustellen, wo Sie sie brauchen, wann Sie sie brauchen; digitale Plattformen aufbauen, um allen Branchen und Unternehmen zu helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; die Benutzererfahrung mit KI neu definieren, um sie für Menschen in allen Aspekten ihres Lebens personalisierter zu gestalten, egal ob sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind. Für weitere Informationen besuchen Sie Huawei online auf www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell