Huawei

Führend in der Energiedigitalisierung: Huawei lanciert die Digital Power Club Global Tour

Shenzhen, ChinaShenzhen, China (ots/PRNewswire)

Huawei startet die Digital Power Club Global Tour in Schlüsselregionen, darunter Europa, Asien und die Region Nordafrika. Ziel der Global Tour ist es, die neuesten Technologien im Zusammenhang mit der Energiedigitalisierung vorzustellen, darunter Smart PV, Rechenzentrumseinrichtung, Site Power Facility und Madular Power. Die rasche Entwicklung der Digitalisierung, bei der alles erfasst, verbunden und intelligenter wird, bringt auch Herausforderungen mit sich, zum Beispiel hohe Kosten für Bereitstellung und Wartung, lange Bereitstellungszyklen und hoher Energieverbrauch. Bei Huawei kombiniert der Geschäftsbereich Digital Power Energietechnologien mit digitalen Technologien und bietet einfache, umweltfreundliche, intelligente und zuverlässige digitale Energielösungen an, um den Aufbau einer digitalen Welt zu erleichtern.

Huawei Digital Power Club Global Tour Standort Termine Asien - Japan (Osaka, Fukuoka, Hiroshima, Nagoya, September - November, Online und Offline Fukushima und Tokio) Nordafrika 28. Oktober, Online (https://live.huawei.co m/huaweiconnect/meeting/en/6433.html) Europa 12. November, Online (https://solar.huawei. com/eu/eu-digitalpowerday?utm_source=PR&utm _medium=news_distribution&utm_campaign=Digi tal_Power_Club_Global_Tour) Asien - Thailand (Bangkok) 12. November Online (https://solar.huawei.c om/apac/digitalpowerday-th?utm_source=PR&ut m_medium=news_distribution&utm_campaign=Dig ital_Power_Club_Global_Tour) und Offline Weitere Termine folgen ...

Der weltweite IKT-Energieverbrauch nimmt weiter zu, macht 2 % des weltweiten Gesamtstromverbrauchs aus und wird bis 2030 voraussichtlich 5 % erreichen. Energiesparen hat oberste Priorität. Die intelligente PV-Lösung von Huawei spielt eine wichtige Rolle bei der Energieerzeugung. Bis jetzt hat die gesamte mit der intelligenten PV-Lösung von Huawei erzeugte Solarenergie 296,5 Milliarden kWh erreicht. Die intelligente PV-Lösung von Huawei integriert digitale Informationstechnologien und PV-Technologien und ermöglicht 3 bis 5 % mehr Erträge, um unsere Vision zu verwirklichen und die Solarenergie zur Hauptenergiequelle der Zukunft werden zu lassen. In der chinesischen Provinz Ningxia, wo sich die weltgrößte 640 MWp Agrivoltaik-Anlage befindet, hat die intelligente PV-Lösung von Huawei dazu beigetragen, die Vegetationsbedeckung um 85 % zu erhöhen und mehr als 3,8 Milliarden kWh Strom zu erzeugen. Kürzlich trug die intelligente PV-Lösung von Huawei auch zur erfolgreichen Netzanbindung der 2,2 GW PV-Anlage in der chinesischen Provinz Qinghai bei. Es handelt sich dabei um die weltweit größte PV-Anlage an einem einzigen Standort und auch um die erste Ultrahochspannungsleitung der Welt, die 100 % erneuerbare Energie über große Entfernungen liefert. Huawei liefert 1,6 GW Wechselrichter für dieses Projekt und ist der größte Wechselrichterlieferant für dieses Projekt.

Mehr als 800 Millionen Menschen - 11 % der Weltbevölkerung - leben immer noch ohne zuverlässige Elektrizität. Huawei investiert weiterhin in die Energiedigitalisierung und ermöglicht mit digitalen Technologien eine umweltfreundlichere Energieerzeugung und Energieeinsparung.

Über Huawei FusionSolar

Huawei bietet führende Smart-PV-Lösungen an, in die mehr als 30 Jahre Erfahrung in der digitalen Informationstechnologie einfließen.

Durch die Integration von KI und Cloud integriert Huawei viele der neuesten IKT-Technologien mit PV, um eine optimale Stromerzeugung zu realisieren. Mit intelligenten O&M- und netzunterstützenden Fähigkeiten wird das Solarkraftwerk hocheffizient, sicher und zuverlässig und bildet die Grundlage dafür, dass die Solarenergie zur Hauptenergiequelle wird.

Für Solarenergienutzer brachte Huawei eine fortschrittliche Lösung für C&I- und Privatkunden auf den Markt, die auf dem Konzept "Optimale Stromkosten und aktive Sicherheit" basiert. Durch die verbesserte Nutzung der Solarenergie hat Huawei dazu beigetragen, Millionen von Einwohnern und Hunderte von Industrien weltweit mit Strom zu versorgen.

Huawei wird auch weiterhin innovativ sein und erneuerbare Energien nutzen, um jeden Einzelnen, jedes Haus und jede Organisation zu stärken.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online unterhttps://solar.huawei.com/ oder folgen Sie uns auf Linkedin, YouTube, Facebook und Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1327354/Huawei_Digital.jpg

Pressekontakt:

Helen Zhang

Gobal Media and Communications Manager

Smart PV

helen.zhangshuo@huawei.com

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell