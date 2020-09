Huawei

AppGallery arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um das Ökosystem zu stärken und das Leben vieler Menschen zu bereichern

Songshan Lake, China (ots/PRNewswire)

- AppGallery unterstützt globale Marken und lokal bekannte Marken wie TomTom, Bolt, Emirates, Sberbank und Kumu bei ihrem Geschäftserfolg

- Zu den weiteren Initiativen für eine engere Zusammenarbeit mit Partnern gehört der Bau von drei neuen Labors für die globale Ökosystem-Kooperation und fünf neuen globalen Dienstleistungszentren für Entwickler

Huawei teilte heute auf der Huawei Developer Conference 2020 (Together) wichtige neue Informationen zu AppGallery mit. In seiner Grundsatzrede hob Wang Yanmin, Präsident von Global Partnerships and Eco-Development bei der Huawei Consumer Business Group, die Leistungen der AppGallery in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 hervor, skizzierte die umfassende Unterstützung, die Huawei seinen globalen Partnern bietet, und die gemeinsamen Erfolgsgeschichten, die Entwickler inspirieren sollen.

"Trotz zunehmender Herausforderungen haben AppGallery und das Huawei Mobile Services (HMS)-Ökosystem auch in diesem Jahr Fortschritte gemacht, und das alles ist unseren globalen Partnern zu verdanken. Mit dieser starken Unterstützung und Anerkennung werden wir weiterhin in das Ökosystem investieren, wenn wir eine der drei weltweit führenden Distributionsplattformen für Apps aufbauen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Partnern mit unserer weiteren engen Zusammenarbeit dabei helfen können, ihr Wachstum voranzutreiben und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Dies gilt insbesondere für die lokal bekannten Namen, die in andere globale Märkte expandieren wollen", erklärte Wang Yanmin.

AppGallery und das HMS-Ökosystem gedeihen auch im Jahr 2020

AppGallery widmet sich nun den vielfältigen Bedürfnissen von 490 Millionen monatlich aktiven Nutzern (MAUs) in über 170 Ländern/Regionen. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 erreichten die Downloads von Benutzer-Apps 261 Milliarden, was die wachsende Beliebtheit dieses App-Marktplatzes bei den Benutzern unterstreicht.

Derzeit haben sich weltweit 1,8 Millionen Entwickler dem Huawei Mobile Services-Ökosystem angeschlossen, und mehr als 96.000 Anwendungen haben sich weltweit in HMS Core integriert, um den Benutzern noch mehr einzigartige Erfahrungen zu bieten.

Deckung des Benutzerbedarfs durch diversifizierte lokale Anwendungen

Eine grundlegende Priorität für AppGallery ist es, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer in verschiedenen Regionen einzugehen und ihnen relevante und qualitativ hochwertige App-Services anzubieten. Die 'Global + Lokal-Strategie' von AppGallery ist ein innovativer Ansatz für das Auflisten von Apps, der den Konsumenten ein verbessertes Erlebnis bietet, indem er sich auf beliebte lokale Apps konzentriert.

Einige weltweit beliebte Apps und Dienste werden für Verbraucher auf der ganzen Welt immer die bevorzugte Wahl sein. Mit der Unterstützung einflussreicher globaler Partner wächst das Ökosystem von Huawei weiter. Partner wie Bolt, Deezer, Foodpanda, TomTom Go Navigation, LINE, Qwant und Telegram sind der AppGallery beigetreten, um das Leben für die Benutzer komfortabler zu gestalten.

Lokale Entwickler erkennen schnell die weitreichenden Vorteile eines Listings bei AppGallery, da auch die Verbraucher oft ihre eigenen lokalen Apps und Dienste bevorzugen. Im Nahen Osten und in Afrika sind die beliebte lokale Messaging-App Imo und die bekannte Online-Shopping-Plattform noon shopping auf AppGallery verfügbar. In Europa sind BBVA, eines der größten Finanzinstitute der Welt, und Allegro, eine beliebte Online-Shopping-App, in die AppGallery-Plattform aufgenommen worden. In Lateinamerika (LATAM) hat AppGallery Bancolombia, eine der größten Banken in LATAM, und Linio, den führenden E-Commerce-Marktplatz, an Bord genommen. Im asiatisch-pazifischen Raum sind die beliebte Reisebuchungs-App Agoda und Lazada, eine der führenden E-Commerce-Sites, in AppGallery aufgeführt.

Die Entwickler sind das Herzstück von Huawei's Innovation

Die Partner schließen sich der AppGallery an, um die innovative Technologie und den HMS Core von Huawei zu nutzen und so traditionellen Sektoren eine schnelle digitale Transformation zu ermöglichen. Der vollständig offene HMS Core von Huawei trägt dazu bei, die Innovation von Anwendungen zu beschleunigen und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Mit diesen Fähigkeiten und Diensten werden die Benutzer in der Lage sein, eine differenzierte Erfahrung mit Anwendungen zu machen und so auch für zusätzliche Entwickler mehr Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.

Die Sberbank, die größte Bank Russlands mit mehr als 67 Millionen aktiven Kunden vor Ort, ging eine Partnerschaft mit AppGallery ein, um ihre eigene kontaktlose NFC-Zahlung (Near field communication) einzuführen, die von HMS unterstützt wird. Innerhalb von 11 Tagen haben über 21 Millionen Nutzer die App mit 3,2 Millionen Installationen heruntergeladen.

Unabhängig davon ist Grabjobs, eine führende Rekrutierungsplattform in Asien, in Caas Kit integriert, das es der App ermöglicht, In-App-Rekrutierung und Interviews durchzuführen. In der Zwischenzeit macht die Zahlung per 3D-Gesichtserkennung über PayBy, die vom Security-Kit unterstützt wird, die Zahlung sicherer. Sweet Selfie schaffte es auch, nach der Integration mit dem Kamera-Kit den Supernacht-Modus und Anti-Verwacklungsschutz in die Liste seiner Funktionen aufzunehmen.

AppGallery gesamtes Spektrum unterstützt die Partner bei ihrem Geschäftserfolg

AppGallery bietet Entwicklern auf der ganzen Welt umfassende operative Unterstützung und hilft ihnen dabei, neue Möglichkeiten zu erschließen, wie z.B. regionenübergreifendes Arbeiten und globale Präsenz. Bis heute haben mehrere Partner aus verschiedenen Regionen von AppGallery profitiert.

Tom Tom, eine der weltweit führenden Navigationsmarken, hat seine beiden beliebten Navigationsanwendungen TomTom Go Navigation und TomTom AmiGO in der AppGallery gelistet. Durch gemeinsame Marketingbemühungen mit Huawei konnte TomTom AmiGO die Downloadrate um das 22-fache steigern; Bolt, eine Ride-Hailing-Anwendung, verzeichnete eine 136-fache Steigerung der Downloads in Europa und Afrika von der ersten bis zur dreizehnten Woche; Kumu, eine TV-Livestream-App von den Philippinen, arbeitete mit AppGallery zusammen, um eine Muttertagskampagne zu starten. In den ersten 15 Tagen verzeichnete Kumu einen Anstieg von 220 % Anstieg bei den Premium-Benutzern und seine Einnahmen stiegen um mehr als das 40fache.

Huawei unterstützt Entwickler bei der Erkundung von Geschäftschancen in China und anderen globalen Märkten durch entsprechende Beratung, Lokalisierung und Integration, Marketing und Kampagnendienste. Das sagte ein Sprecher des neuen gemeinsamen Partners Emirates: "Es ist uns eine Freude, mit Huawei zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Die ansprechenden Tools, die auf AppGallery zur Verfügung stehen, können uns helfen, engere Bindungen und Erfahrungen mit mehr Kunden zu schaffen, insbesondere in China, das für uns ein wichtiger Markt ist. Die nächste Phase unserer Zusammenarbeit wird in Kürze anlaufen und soll den Passagieren bei jedem Schritt ihrer Reise zugutekommen, von der Reiseplanung bis zur Ankunft am Zielort

Seit dem letzten Jahr hat Huawei über 700 Partnern beim Eintritt in den chinesischen Markt geholfen.

Huawei verspricht, enger mit Entwicklern und Partnern zusammenzuarbeiten

Auch in Zukunft wird Huawei seine Dienstleistungen für Entwickler weiter ausbauen. Huawei baut drei Laboratorien für globale Ökosystem-Kooperation in Russland, Polen und Deutschland auf, um globale Entwickler zu unterstützen und Enablement-, Test- und Zertifizierungsdienste anzubieten. Darüber hinaus werden fünf globale Servicezentren für Entwickler in Rumänien, Malaysia, Ägypten, Mexiko und Russland eingerichtet, die lokale Dienstleistungen und Plattformen anbieten, um Entwicklern zu Wachstum und Innovation zu verhelfen.

Huawei hat schon immer und wird auch weiterhin globale Entwickler willkommen heißen, die sich dem HMS-Ökosystem anschließen möchten. Wir glauben, dass wir durch eine enge Zusammenarbeit den Verbrauchern weltweit ein besseres, intelligenteres App-Erlebnis bieten können. Denn wenn winzige Sterne zusammenkommen, bilden sie eine hellere Konstellation.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Huawei Developer Website unter https://developer.huawei.com/consumer/en/ oder das Huawei-Entwicklerforum unter https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

