Huawei Partner IGG und Lilith Games enthüllen weltweit boomende Handyspiele in der AppGallery

Lords Mobile, Rise of Kingdoms und AFK Arena können jetzt auf Huawei-Handys gespielt werden

AppGallery hat in diesem Sommer drei weltweit trendige Handygame-Apps veröffentlicht, das vielfach ausgezeichnete Lords Mobile, das von dem in Singapur ansässigen führenden internationalen Spieleentwickler IGG entwickelt wurde, und zwei der Top 5 der weltweit meistverkauften Handyspiele, Rise of Kingdoms und AFK Arena von Lilith Games, Chinas drittgrößtem Spieleentwickler, die den Huawei-Handyspielern einzigartige Erlebnisse und noch mehr Auswahl bieten.

"Angesichts der Nutzerzahlen und der wachsenden Popularität von AppGallery ist diese Partnerschaft absolut sinnvoll, da wir darauf hinarbeiten, einer der weltweit besten Mobile-Game-Publisher zu werden. Diese Partnerschaft eröffnet nicht nur Zugang zu exklusiven Angeboten für Handyspieler, die auch Huawei-Nutzer sind, sondern lässt uns unsere Leidenschaft für das Spielen und Gestalten von Spielen mit noch mehr Menschen teilen", so Choy Wai Cheong, VP of Global Operations, Head of Business Development, IGG.

Lords Mobile

Lords Mobile vereint Rollenspiel und Echtzeit-Strategie in einem Spiel. In fünf verschiedenen Spielmodi - die meisten davon mit PVP-Elementen - geht es darum, Königreiche zu errichten, Truppen zu bilden, Allianzen zu schmieden und andere Online-Spieler anzugreifen, um ihre Stützpunkte zu zerstören und ihre Anführer gefangen zu nehmen, und das alles mit Grafiken in feinstem HD.

Rise of Kingdoms

Rise of Kingdoms, ein historisch inspiriertes mobiles MMO-Echtzeit-Strategiespiel, lässt die Spieler eines von 11 historischen Königreichen von einem einsamen Clan zu einer Großmacht aufsteigen. Die Spieler können Armeen für Schlachten ausbilden, Zivilisationen in einer übersichtlichen Weltkarte entwickeln und sich in hochkarätigen Gefechten engagieren, um Königreiche zu erobern und Allianzen zu bilden, und einer der mächtigsten Befehlshaber im Spiel zu werden.

AFK Arena

Als aufregendes Helden-Rollenspiel lässt AFK Arena die Spieler in eine Welt voller Schönheit und Fantasie eintauchen. Sie können Helden aus fünf verschiedenen Kategorien und sieben verschiedenen Fraktionen erwerben, um ein persönliches Team für den Kampf gegen Feinde zusammenzustellen. Das Spiel bietet außerdem einen Kampagnenmodus, ein einzigartiges System für automatisches Farmen, mit dem Ressourcen gewonnen werden können, während man auf einer Ebene festsitzt, und eine neue "Abyssal Expedition", bei der Abenteurer zusammenkommen, um Relikte und Boni zu sammeln.

Huawei-Nutzer weltweit1, die ihr Konto bis zum 31. Dezember 20202 für diese Spiele aktivieren, können die speziellen Geschenkpakete über das Geschenke-Center in der AppGallery einlösen, so dass Spieler auf Geschenke wie In-App-Währung, Level-Ups und vieles mehr zugreifen können. Diese einmaligen Sonderangebote werden den Benutzern von AppGallery nur über diese exklusiven Partnerschaften zur Verfügung gestellt.

Alle Anwendungen, die in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelt wurden, sind zusammen mit anderen hochwertigen Apps über die offene und sichere App-Vertriebsplattform von Huawei, AppGallery, verfügbar. AppGallery, einer der drei weltweit führenden App-Marktplätze, ist in mehr als 170 Ländern verfügbar und verbindet 650 Millionen Benutzer mit dem Ökosystem von Huawei.

https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

Hinweise:

1. Das Angebot ist in allen globalen Märkten mit Ausnahme von Nordamerika und Festlandchina erhältlich.

2. Jedes Benutzerkonto kann NUR ein Geschenkpaket aktivieren. Es werden maximal 100.000 Geschenkpakete, in der Reihenfolge der eingehenden Aktivierungen bereitgestellt. Alle Aktivierungscodes müssen vor dem 31. Dezember 2020 aktiviert werden. Die Mitgliedschaft kann von Benutzern nicht regionenübergreifend aktiviert werden.

