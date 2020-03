Huawei

Songmics auf Amazon digitalisiert sein Warenlager mit AirEngine WLAN 6 von Huawei

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Songmics, einer von Deutschlands größten Verkäufern auf Amazon, hat sich für Huawei entschieden, um sein Warenlager zu digitalisieren.

Songmics wurde 2012 in Deutschland gegründet und gestaltet für Kunden auf der ganzen Welt erschwingliche und funktionelle Möbelprodukte. Wichtige Kunden befinden sich in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan. Songmics hat ein neues digitalisiertes Warenlager in Deutschland mit insgesamt 20.000 Quadratmetern Grundfläche und 900 Quadratmetern Bürofläche geplant, um Bedarf und Nachfrage seiner Kunden besser nachzukommen. Es wird damit gerechnet, dass die gesamte Einrichtung 2020 in Betrieb geht.

Songmics' suchte nach einer E2E-WLAN-Lösung, die Abdeckung und Roaming hoher Qualität mit standortbasierten Diensten (Location-Based Service - LBS) hoher Qualität und Präzision bereitstellt, um eine Reihe kommender Dienste wie Asset Management und Automated Guided Vehicles (AGV) besser nutzen zu können. Songmics entschied sich nach mehreren Runden der Besprechung der Technik für die Huawei AirEngine WLAN 6 Network Solution.

Diese Lösung verfügt über "WLAN 6 AP7060DN"-Produkte von Huawei, PoE++ Multigigabit-Switches sowie agile Switches, die mit Access Controller (AC) Funktionen integriert sind, was eine Reihe von Vorzügen bietet.

Das in der Branche führende AirEngine WLAN 6 bietet eine Bandbreite von bis zu 5,95 Gbit/s und stellt damit im Vergleich mit WLAN 5 die vierfache Bandbreite zur Verfügung und unterstützt die vierfache Zahl gleichzeitiger Nutzer.

Innen optimiert "Smart Antenna"-Technologie automatisch die Signalqualität um bis zu 100 % und reduziert die Interferenz um bis zu 15 dB. Damit ist gewährleistet, dass mobile Terminals in jedem Bereich des Warenlagers optimal arbeiten.

Derweil liefert AirEngines "Dynamic Turbo"-Technologie intelligente Beschleunigung von Anwendungen und reduziert die Latenz auf nur 10 ms. Dies ist die Hälfte der Latenz, die für Standard WLAN 6 festgelegt wird und gewährleistet die reibungslose Abwicklung des Betriebs im Warenlager.

Technologie für verlustfreies Roaming sorgt für stabiles Roaming ohne Paketverluste. Diese ist für den effektiven Einsatz von AGVs im Warenlager eine entscheidende Anforderung.

Zudem nutzt Huawei AirEngine WLAN 6: RFID, Bluetooth, ZigBee sowie weitere Technik, um Anwendungen des Internets der Dinge (IoT) problemlos ausdehnen zu können und LBS wie Asset Management weiter auszubauen.

Zuletzt bieten agile Switches von Huawei eingebaute, drahtlose AC-Funktionen, was die Verwaltung vereinfacht und Kosten spart. Um dem Bedarf für Ultra-Breitband in einem vollständig drahtlosen Areal zu begegnen verfügen Huaweis Multigigabit-Switches über auto-adaptive Schnittstellen der Kategorien GE/2.5 GE/5 GE/10 GE und ermöglichen POE++ bis zu 200 Meter.

Mit Huaweis AirEngine WLAN 6 zieht Songmics aus Signalabdeckung hoher Qualität Nutzen. "Smart Antenna"-Technologie stellt Produktion ohne Unterbrechung sicher, speziell wenn die Scanner bewegt werden.

Gemeinsam sorgen verlustfreies Roaming und geringe Latenz für ein konsistentes Nutzerumfeld und eine glatte und stabile Übertragung der Produktionsdaten. Damit fällt der Anteil der Paketverluste von Ausrüstungen wie Scanner auf Null.

Des weiteren ist die Infrastruktur für die Zukunft gerüstet und weitere Innovationen sind möglich. Dies hält die Investitionskosten niedrig und eröffnet weitere Optionen für das Asset Management. Songmics spart mehr als 10 % Kosten schlicht dadurch, dass nicht jährlich neue Geräte gekauft werden müssen.

AirEngine WLAN 6 wurde speziell für AGVs gemacht und ist die intelligente Lösung zur Digitalisierung von Warenlagern. Dies führt letztlich zu mehr Effizienz der Lieferkette und unterstützt das geschäftliche Wachstum.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/songmics-digitalizes-the-warehouse

