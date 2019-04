Huawei

Huawei baut keine Autos. Aber: Mit dem Fokus auf IKT will Huawei OEM-Autohersteller in die Lage versetzen, bessere Fahrzeuge zu bauen

Auf dem International Auto Key Tech Forum 2019 hielt der turnusmäßig wechselnde Vorstandsvorsitzende von Huawei, Eric Xu, eine Keynote-Rede: Der richtige Umgang mit der Konvergenz von Automobil- und IKT-Industrie.

Die Automobilindustrie wendet sich zunehmend der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) als eine der neuen Schlüsseltechnologien zu. Xu bemerkte dazu: "Zusammen mit der tief greifenden Konvergenz von Automobil- und IKT-Industrie kommt die intelligente Vernetzung von Elektroautos als ein neuer revolutionärer Antrieb für die Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft auf, wobei deren Einfluss weit über die beiden Branchen selbst hinaus geht."

Angesichts der beständigen Weiterentwicklung hat Huawei eine strategische Entscheidung getroffen. "Huawei baut keine Autos", sagte Xu. "Aber mit seinem Fokus auf IKT will Huawei OEM-Hersteller in die Lage versetzen, bessere Fahrzeuge zu bauen." Er betonte: "Auf der Grundlage von IKT will Huawei ein am digitalen Auto ausgerichteter Anbieter mit neu hinzugefügten Fahrzeugelementen werden."

Mit mehr als 30 Jahren an Erfahrung in der IKT und einem Schwerpunkt, der auch weiterhin hier liegen wird, möchte Huawei den Originalausrüstern (Original Equipment Manufacturers, OEMs) von Autos die folgenden Angebote zur Verfügung stellen:

- Die MDC (Mobile Data Center) Rechen-Plattform an Bord und eine intelligente Lösung für ein Fahr-Subsystem - Octopus: Der auf der Huawei Cloud aufbauende Cloud-Dienst für autonomes Fahren (Training, Simulation, Tests) - 4G/5G-Modul für die Bordkommunikation/T-Box, Netzwerklösungen - HUAWEI HiCar "Mensch-Auto-Haus"-Vernetzungslösung für sämtliche Szenarien

