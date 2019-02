Huawei

Huawei veröffentlicht Wi-Fi 6 Forecast Whitepaper, das neue Standards für qualitativ hochwertiges Enterprise-Wi-Fi definiert

Huawei veröffentlichte das Whitepaper Unleashing the Power of Wi-Fi, Enterprise-Grade Wi-Fi 6 Forecast 2019-2023 während des Mobile World Congress (MWC2019) in Barcelona, Spanien. Basierend auf Standards, Chips, Terminals, Geräten und Anwendungen bietet dieser Bericht ein objektives Urteil über die groß angelegte kommerzielle Nutzung von Wi-Fi 6. Der Bericht fasst außerdem die Meinungen von Industriestandardorganisationen und Branchenanalysten zusammen und kommt zu dem Schluss, dass 2019 das Jahr des Wi-Fi 6 wird und dass Wi-Fi 6 bis 2023 von 90 % der Unternehmen eingesetzt werden wird. Kurzum, Wi-Fi wird die grundlegende Netzwerktechnologie sein, die die Digitalisierung von Unternehmensproduktionen und Dienstleistungen unterstützt.

Dem Whitepaper zufolge werden Technologien wie 4K/8K Ultra HD Video, IoT, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Automatic Guided Vehicle (AGV) in den nächsten drei bis fünf Jahren in den Bereichen Bildung, Unternehmen und industrielle Automatisierung weit verbreitet sein. Das Whitepaper zeigt auf, warum Wi-Fi 6 die zukünftigen Entwicklungsanforderungen in Bezug auf Bandbreite, Latenz, Verbindungsqualität, Übertragungseffizienz und Energieverbrauchsmanagement von Endgeräten erfüllen wird. Basierend auf den tatsächlichen Anwendungsszenarien des Kunden analysiert das Whitepaper umfassend die Einsatzbereitschaft der Wi-Fi 6-Industrie. In dem Whitepaper heißt es, dass jedes digitale Unternehmen die Wi-Fi 6-Technologie nutzen muss, um ein qualitativ hochwertiges Netzwerk mit hoher Bandbreite, geringer Latenzzeit und hoher Zuverlässigkeit aufzubauen - und das bei gleichzeitiger Gewährleistung der Wartungsfreiheit.

Wi-Fi Alliance®, die weltweit maßgebliche Organisation der Wi-Fi-Branche, hat im Oktober 2018 die Benennung von Wi-Fi-Standards neu definiert und eine neue Terminologie der Generation sowie den Namen Wi-Fi 6 vorgestellt.

"Die zukünftige Entwicklung der Wi-Fi-Industrie ist spannend. Es ist unsere Pflicht und auch unsere Ehre, die Entwicklung der Wi-Fi-Industrie zusammen mit der Wi-Fi Alliance zu fördern", sagte Steven Zhao, Campus Network Domain President, Huawei Produktlinie Datenkommunikation. "Das Wi-Fi-Netzwerk ist zu einem wichtigen Bestandteil der digitalen Transformation von Unternehmen geworden. Die aktuellen drahtlosen Unternehmensnetzwerke stehen jedoch vor den Herausforderungen schlechter Erfahrung, komplexer Betriebsführung und geringer Sicherheit. Als Mitglied der Wi-Fi-Industrie hofft Huawei, die Entwicklung der Branche durch die Veröffentlichung des Whitepapers Unleashing the Power of Wi-Fi, Enterprise-Grade Wi-Fi 6 Forecast 2019-2023 zu fördern. Auf diese Weise können mehr Unternehmen Wi-Fi 6 nutzen, um so schnell wie möglich qualitativ hochwertige drahtlose Netzwerke aufzubauen und Unternehmen bei der Bereitstellung von mehr digitalen und intelligenten Diensten zu unterstützen."

"Nach 20 Jahren Wi-Fi freuen wir uns über die breite Einführung von Wi-Fi 6, was die Wi-Fi-Nutzererfahrung durch eine Verbesserung der Leistung, Kapazität und Abdeckung verbessern wird", sagte Edgar Figueroa, President und CEO der Wi-Fi Alliance. "Wi-Fi Alliance wird Wi-Fi CERTIFIED 6(TM) im dritten Quartal 2019 auf den Markt bringen und gewährleistet, dass die Geräte die branchenüblichen Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen."

Auf der Pressekonferenz berichtete Herr Zhao auch über die Geschäftspraxis von Huawei im Bereich Wi-Fi 6. Im Jahr 2014 beteiligte sich Huawei an der Entwicklung dieses Wi-Fi-Standards der nächsten Generation. Mit seinem Mitarbeiter als Vorsitzenden der IEEE 802.11ax Standard Arbeitsgruppe, arbeitet Huawei gemeinsam mit den Teammitgliedern daran, die Standardformulierung aktiv voranzutreiben. Um die neue Wi-Fi-6-Ära einzuleiten, ist Huawei der erste Anbieter, der Wi-Fi-6-Produkte für den kommerziellen Gebrauch auf den Markt brachte, die von der Tolly Group, einer international anerkannten Testorganisation, verifiziert wurden. Der Tolly-Testbericht belegt, dass die Wi-Fi-APs von Huawei die höchste Leistung unter den von ihm geprüften Wi-Fi-6-Produkten aufweisen.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier: https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan/wifi-6/industry-white-paper

