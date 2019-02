Huawei

Erster Auftritt von Huawei Enterprise beim MWC19, präsentiert Digital Platform als Grundstein für die digitale Welt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Huawei Enterprise Business Group (Huawei Enterprise) hat ihren ersten Auftritt beim MWC19 Barcelona vom 25.-28. Februar 2019 unter dem Motto "Building a Fully Connected, Intelligent World". Huawei Enterprise hat seine Digital Platform vorgestellt, die aus jahrelangen Erkenntnissen und Praktiken im Rahmen der Digitalisierung hervorgegangen ist. Die Digital Platform ist Cloud-gestützt und bietet Organisationen die Vorteile geschäftlicher Synergien und agiler Innovation. Dazu wird die Integration neuer IKT und konvergierter Daten optimiert und der Grundstein für die digitale Welt gelegt. Huawei Digital Platform unterstützt Unternehmen quer durch alle Branchen bei der digitalen Transformation, um sich im Zeitalter intelligenter Systeme zu behaupten.

Bei dem Kongress zeigt Huawei Enterprise seine führenden Lösungen und vier Flagship-Produkte für die Privatwirtschaft in drei Ausstellungsbereichen: Digitale Plattform, Flächendeckende Konnektivität und Durchgängige Intelligenz. Heute veranstaltete Huawei Enterprise den "Digital Transformation of Industries Summit", wo Kunden aus den Bereichen internationale Logistik, Schienenverkehr, Finanzen, Luftfahrt und Smart City bewährte Methoden bei der Digitalisierung diskutierten.

Huawei Enterprise legt mit Digital Platform den Grundstein für die digitale Welt

Der digitale Wandel ist ein Phänomen, das schon vor langer Zeit angestoßen wurde und noch lange nicht abgeschlossen ist. Auf dem Weg der Digitalisierung geht es Unternehmen darum, die Effizienz von Leistungserbringung und Betriebsabläufen im Wandel der Zeit systematisch zu verbessern. Die Hürden bei der Integration von Daten für geschäftliche Synergien und agile Innovation sollen grundsätzlich überwunden und der Weg für neue Geschäftsmodelle und Werteversprechen geebnet werden.

Yan Lida, President der Huawei Enterprise Business Group, kommentierte: "In diesem Zeitalter des digitalen Wandels von Unternehmen, der Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft sind für verschiedene Industrien enorme Chancen und Herausforderungen entstanden. Huawei beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit dem digitalen Wandel und ist überzeugt, dass sich Digitalisierung nur dann erreichen lässt, wenn die digitale und die natürliche Welt voll miteinander verschmelzen. Mit dieser Erkenntnis und Blick auf die Kundenbedürfnisse haben wir die Huawei Digital Platform für Unternehmenskunden entwickelt. Es ist die einzige Plattform, die neue IKT horizontal integrieren kann, einschließlich Cloud, KI, IoT, Big Data, konvergierte Kommunikation, Video und GIS sowie vertikal vernetzte Geräte, Edge, Netzwerk und Cloud. Sie ist integriert, intelligent und vererbbar. Ob Großunternehmen, KMU oder Startup - Huawei Digital Platform kann Unternehmen dabei helfen, erfolgreicher zu wirtschaften und neue Höhen zu erklimmen und sich die Vorteile agiler Innovation zunutze zu machen. Die Huawei Digital Platform legt den Grundstein für die digitale Welt und ein florierendes Ökosystem."

Drei Ausstellungsbereiche und vier Flagship-Produkte veranschaulichen das Potenzial von Plattform, Konnektivität und Intelligenz

Beim MWC19 Barcelona zeigt Huawei Enterprise vier Flagship-Produkte in drei Ausstellungsbereichen - Digitale Plattform, Flächendeckende Konnektivität und Durchgängige Intelligenz. Neben führenden und innovativen Technologien wie KI-Lösungen und -Produkte und seinem bewährten Win-Win-Ökosystem präsentiert Huawei Enterprise KI-Applikationen im Bereich Stadtverkehr und Einzelhandel.

- Digitale Plattform: Hier lernt man die digitalen Technologien wie Cloud, IoT und Voll-Flash-Speicher kennen, die in die Huawei Digital Platform integriert sind. Sie bilden das Rückgrat für Datenschutz, geschäftliche Kollaboration und agile Innovation und treiben so die Digitalisierung des Unternehmens voran. Zu sehen sind unter anderem der schnellste OceanStor Dorado Voll-Flash-Speicher der Welt , einschließlich Voll-Flash-Speicherprodukten des mittleren und gehobenen Segments zur Beschleunigung der Digitalisierung im Finanzwesen, produzierenden Gewerbe und in der Ölbranche, und das neue Einstiegsprodukt OceanStor Dorado3000 V3. Darüber hinaus führt Huawei Enterprise seine digitale Plattform für die Smart City vor. Sie integriert digitale Ressourcen wie IoT, Big Data, geografische Daten, Video und konvergierte Kommunikation, um eine intelligentere Stadtverwaltung, bessere öffentliche Dienste und industrielle Entwicklung zu ermöglichen. - Flächendeckende Konnektivität: CloudEngine16800 - der weltweit erste KI-gestützte Rechenzentrum-Switch - zeigt die Vorteile der flächendeckenden Konnektivität. Die Lösung erhöht die KI-Rechenleistung von 50 % auf 100 % und steigert die IOPS (Input/Output Operations Per Second) um 30 %. Sie liefert eine Switching-Kapazität, die fünf Mal höher liegt als der Branchendurchschnitt. Ein weiteres Highlight in diesem Bereich ist die neue WLAN Wi-Fi 6-Lösung, die 2019 für alle Szenarien modernisiert wurde. Die schnellste Wi-Fi-Lösung der Industrie umfasst den weltweit ersten kommerziellen Wi-Fi 6 AP und das umfangreichste Wi-Fi 6-Produktsortiment, einschließlich AP7650 (intelligente Antenne) für Büros, AP7060DN (IoT-Karte) für den Einzelhandel und AP8660 (dreifache Funkfrequenz) für den Bildungsbereich. Sie ist im Shanghai Pudong Education Bureau und am Wireless Smart Campus der Universität Fudan in China bereits in Betrieb. - Durchgängige Intelligenz: In diesem Bereich zeigt Huawei, wie seine Kameras der Serie X - die weltweit ersten softwaredefinierten Kameras - mit Unterstützung für spontane Szenariendefinition, Selbstwahrnehmung und szenarienadaptives Lernen von durchgängiger Intelligenz geprägt sind. Hier führt Huawei auch seine Gesamtstrategie für künstliche Intelligenz und die KI-Leistungsmerkmale jedes Produkts vor, beispielsweise KI-Computing, KI-Prozessoren der Serie Huawei Ascend und gängige heterogene Computing-Komponenten. Die Leistungskompetenz von Huawei im Bereich KI zeigt sich in den vielfältigen Anwendungen quer durch verschiedene Industrien und die breite Abdeckung von Geschäftsszenarien.

Kollaboration mit Wegbereitern des digitalen Wandels

Huawei Enterprise hat Kunden und Partner aus verschiedenen Branchen eingeladen, ihre Best Practices bei der Digitalisierung zu teilen. Huawei Enterprise will seine Kunden mit einem breiten Spektrum an Perspektiven und Szenarien dabei unterstützen, ein agiles und intelligentes Grundgerüst zu errichten, um von der Digitalisierung der Wirtschaft zu profitieren und neue industrielle Applikationen auf den Weg zu bringen.

- Logistik: DHL und Huawei haben gemeinsam die innovative, szenarienübergreifende Smart Logistics Solution auf Basis von Huaweis IoT-Technologien entwickelt. Sie macht Logistikabläufe effizienter und unterstützt die Neustrukturierung des gesamten Logistikprozesses. - Schiene: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verstärken die Zusammenarbeit mit Huawei mit dem Ziel, das Leistungsangebot kontinuierlich zu verbessern und effizienter zu machen. Dazu kommen Huaweis Konnektivitätstechnologien zum Einsatz, die bei der Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa eine große Rolle spielen. - Finanzen: Huawei und DBS Bank beschleunigen die Digitalisierung des Finanzsektors mit Intelligenz- und Datenmechanismen. - Luftfahrt: Huawei und Turkish Airlines nutzen Konnektivität, um den Luftverkehr intelligenter zu machen. - Smart City: Huawei und die italienische Insel Sardinien treiben mit der Digital Platform die Entwicklung zur Smart City voran.

Huawei Enterprise ist bestrebt, jede Organisation beim digitalen Wandel zu unterstützen, um eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu errichten. Dies erstreckt sich auf den öffentlichen Sektor, Finanzdienstleistungen, Energie, Transport, Fertigung und weitere Sektoren. Bislang haben sich 211 der Fortune Global 500-Unternehmen (darunter 48 der Top 100 und mehr als 700 Städte in aller Welt) für Huawei Enterprise als Partner bei der Digitalisierung entschieden.

Den Stand von Huawei Enterprise findet man in C21 und C31 in Halle 7 der Fira Gran Via. Weitere Informationen zum digitalen Wandel in der Wirtschaft finden Sie unter http://carrier.huawei.com/en/events/mwc2019/huawei-digital-transformation-of-industries-summit

