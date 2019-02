Huawei

Huawei Enterprise präsentiert vier Top-Produkte auf dem MWC19 in Barcelona

Bild-Infos

Download

London (ots)

Erstmalige Vorstellung von vier Top-Produkten und einer digitalen Plattform, um die flächendeckende Konnektivität und tiefgreifende Intelligenz von Unternehmen zu fördern

Huawei gab gestern bekannt, dass seine Enterprise Business Group (Huawei Enterprise) erstmals auf der weltgrößten Messe im Mobilfunkbereich MWC19 in Barcelona vertreten sein wird. Unter dem Motto "Building a Fully Connected, Intelligent World" wird Huawei Enterprise einen "Digital Transformation of Industries"-Summit veranstalten, vier seiner Top-Produkte vorstellen und seine digitale Plattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation vorstellen.

Qiu Heng, President of Global Marketing, Huawei Enterprise Business Group, sagte: "Huawei Enterprise verzeichnet ein robustes Geschäftswachstum mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Der MWC19 Barcelona stellt unsere erste Teilnahme an der Veranstaltung dar, und wir freuen uns, unsere Erkenntnisse über die digitale Transformation mit unseren Kollegen dort zu teilen. Wir freuen uns darauf, die transformative Kraft der umfassenden Konnektivität und der durchdringenden Intelligenz für den Enterprise-Markt durch vier unserer weltweit führenden Flaggschiffprodukte zu demonstrieren, darunter das weltweit erste kommerzielle Wi-Fi 6 AP, den weltweit ersten KI-basierten Rechenzentrumsswitch, den weltweit schnellsten intelligenten OceanStor Dorado All-Flash-Speicher und die weltweit erste softwaredefinierte KI-Kamera, die X-Serie. Außerdem werden wir unsere digitale Plattform einführen. Wir glauben, dass die Implementierung einer digitalen Plattform, die in neue IKT integriert ist, der Schlüssel zur Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation ist."

Drei Ausstellungsbereiche und vier Top-Produkte, um die umfassende Stärke von Huawei Enterprise im Bereich Intelligenz und Konnektivität zu demonstrieren.

Während dem MWC19 wird Huawei Enterprise vier Vorzeigeprodukte für den Enterprise-Markt vorstellen und zeigen, wie Regierungen und Unternehmen in einer vernetzten Welt umfassende Konnektivität und allgegenwärtige Intelligenz benötigen, um die Bedürfnisse von Bürgern und Kunden zu erfüllen:

- Das weltweit erste kommerzielle Wi-Fi 6 AP: 802.11ax ist die neueste Generation der Wi-Fi-Technologie und wird in der Branche als Wi-Fi 6 bezeichnet. Dieses Produkt stellt dahingehend eine Neuheit dar, dass die Industrie die 8x8 MU-MIMO-Technologie, die OFDMA-Raummultiplex-Technologie und die 1024QAM-Modulations- und Demodulationstechnologie in Wi-Fi implementiert hat. Dadurch kann die Gesamtzugriffsrate eines einzelnen drahtlosen Access Points (AP) erstmals über 10 Gbit/s liegen und die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer um das Vierfache erhöht werden. Wi-Fi 6 bietet nicht nur eine höhere Geschwindigkeit, sondern reduziert auch die Netzwerklatenz von 30 ms auf 10 ms und erfüllt damit die Anforderungen von VR- und Unternehmensnetzwerken mit niedriger Latenz. Huaweis Wi-Fi 6 AP wurde bereits eingesetzt und mit Huaweis Smart Antennentechnologie der dritten Generation und der SmartRadio Luftschnittstellentechnologie wird der Abdeckungsradius von Wi-Fi 6 Signalen um 40% erhöht. - CloudEngine16800, der weltweit erste KI-basierte Rechenzentrumsswitch: Das Produkt ist in Huaweis KI-Chipsätze integriert. Der einzigartige intelligente verlustfreie Schaltalgorithmus iLossless löst perfekt das Paketverlustproblem herkömmlicher Ethernet-Netzwerke, indem er die KI-Rechenleistung von 50% auf 100% und den Datenspeicher IOPS (Input/Output Operations Per Second) um 30% verbessert. Darüber hinaus bietet das Produkt die branchenweit dichteste 48-Port 400GE Line-Card pro Slot und seine Switching-Kapazität übersteigt den Branchendurchschnitt um das Fünffache. Ein voll ausgestatteter Einzelrahmen spart 320.000 Kilowattstunden pro Jahr.

- OceanStor Dorado, der schnellste intelligente All-Flash-Speicher der Welt: Diese High-End-Speicherprodukte sind auf den Enterprise Markt zugeschnitten. Sie steigern die weltweit schnellste Leistung (7.000.565 SPC-1[TM] IOPS) und hohe Zuverlässigkeit (0,5ms stabile Latenzzeit). Bis heute hat OceanStor Dorado eine groß angelegte kommerzielle Nutzung bei sieben der 20 größten Banken der Welt erreicht.

- Die weltweit ersten softwaredefinierten KI-Kameras: Die Kameras der X-Serie von Huawei, die mit Huawei KI-Chipsätzen ausgestattet sind, können bei Bedarf Szenarien definieren, mehrschichtige Intelligenz implementieren, ihren eigenen Status erfassen, sich an Szenarien anpassen und einen kontinuierlichen Service gewährleisten. Mit einer One-to-Many-Verbindungsfunktion können die softwaredefinierten KI-Kameras ihre KI-Rechenleistung auch an traditionelle Kameras "verleihen" und so effektiv zu KI-Kameras aufrüsten.

Huaweis "Digital Transformation of Industries"-Summit, eine Plattform zur Diskussion neuer Möglichkeiten Huawei Enterprise hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Unternehmen digitale Lösungen für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt anzubieten. Um zu erforschen, wie Kunden auf die sich stetig verändernden Marktbedürfnisse in einer neuen mobilen Ära reagieren und Erfolge bei der digitalen Transformation erzielen können, veranstaltet Huawei Enterprise am 25. Februar 2019 um 14:00 Uhr den "Digital Transformation of Industries"-Summit im Theater B, Halle 8, Fira Gran Via. Gemeinsam mit globalen Kunden und Partnern wird Huawei Enterprise dem Publikum zeigen, was digitale Transformation ermöglicht, und seine Strategie für digitale Plattformen vorstellen.

Huawei Enterprise hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Unternehmen eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu bieten, einschließlich des Verwaltungs- und des öffentlichen Sektors, dem Finanzdienstleistungssektor, der Energiewirtschaft, dem Verkehrswesen, der Produktion und anderen Sektoren. Derzeit haben 211 der Fortune Global 500, darunter 48 der Top 100, und insgesamt mehr als 700 Städte auf der ganzen Welt Huawei als Partner für die digitale Transformation ausgewählt.

Der Messestand von Huawei Enterprise befindet sich in den Hallen C21 und C31 in Halle 7 der Fira Gran Via. Weitere Informationen über die digitale Transformation finden Sie unter: http://ots.de/RAXzd0

Pressekontakt:

HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH

Patrick Berger

Tel.: +49 (0) 30 3974 796 101

E-Mail: Patrick.Berger@huawei.com



Alexander Weiß

Senior Account Director

bcw | burson cohn & wolfe

Eschersheimer Landstraße 6

60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 2 38 09-61

Fax: +49 (0) 69 2 38 09-71

E-Mail: Alexander.Weiss@bcw-global.com

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell