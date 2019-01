Huawei stellt die leistungsstärkste ARM-basierte CPU der Branche vor

William Xu, Director of the Board und Chief Strategy Marketing Officer von Huawei stellt die leistungsstärkste ARM-basierte CPU der Branche namens Kunpeng 920 vor. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/100745 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Shenzhen, China (ots) - Huawei hat kürzlich die leistungsstärkste Advanced RISC Machine (ARM)-basierte CPU der Branche vorgestellt. Der neue Kunpeng 920 wurde konzipiert, um die Entwicklung von Rechenleistung in Big Data, dezentralen Speichersystemen und ARM-nativen Anwendungsszenarien zu verbessern. Huawei wird mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um den ARM-Sektor voranzubringen und ein offenes und partnerschaftliches Win-Win-Ökosystem auszubauen, das die Rechenleistung auf ein neues Niveau bringt.

"Huawei hat kontinuierlich Innovationen im Computing-Bereich vorangetrieben, um Mehrwert für Kunden zu schaffen. Wir glauben, dass der Computing-Markt im Zeitalter der intelligenten Gesellschaft in Zukunft kontinuierlich wachsen wird. Die Vielfalt der Anwendungen und Daten führt derzeit zu heterogenen Rechenanforderungen. Huawei arbeitet seit langem mit Intel zusammen, um große Erfolge zu erzielen. Zusammen haben wir zur Entwicklung der IKT-Industrie beigetragen. Huawei und Intel werden die langfristigen, strategischen Partnerschaften und gemeinsamen Innovationen fortsetzen", sagte William Xu, Director of the Board und Chief Strategy Marketing Officer von Huawei.

"Gleichzeitig eröffnet der ARM-Sektor eine neue Entwicklungsmöglichkeit. Die von Huawei neu vorgestellten Kunpeng 920 CPU- und TaiShan Server werden hauptsächlich in Big Data, dezentralen Speichersystemen und ARM-nativen Anwendungen eingesetzt. Wir werden mit globalen Partnern im Sinne der Offenheit, Kooperation und des gemeinsamen Erfolgs zusammenarbeiten, um die Entwicklung des ARM-Ökosystems voranzutreiben, die Rechenleistungskapazität zu erweitern und ein vielfältiges Computing-Zeitalter einzuleiten", ergänzte William Xu.

Die leistungsstärkste ARM-basierte CPU der Branche

Kunpeng 920 ist die leistungsstärkste ARM-basierte Server-CPU der Branche. Mit dem hochmodernen 7nm-Prozess wurde die CPU auf Basis einer ARMv8-Architekturlizenz von Huawei eigenständig entwickelt. Diese verbessert die Prozessorleistung erheblich, indem sie Zweig-Vorhersagealgorithmen optimiert, die Anzahl der OP-Einheiten erhöht und die Speicher-Subsystemarchitektur verbessert. Bei typischer Frequenz erreicht die Kunpeng 920 CPU im SPECint Benchmarks Test über 930 Punkte, was 25 Prozent höher ist als der Branchenstandard. Gleichzeitig ist die Energieeffizienz um 30 Prozent besser als bei vergleichbaren Produkten auf dem Markt. Kunpeng 920 bietet eine deutlich höhere Rechenleistung für Rechenzentren und senkt gleichzeitig den Stromverbrauch.

Kunpeng 920 integriert 64 Kerne bei einer Frequenz von 2,6 GHz. Dieser Chipsatz integriert 8-Kanal-DDR4 und übersteigt die Speicherbandbreite bisheriger Angebote damit um 46 Prozent. Die Systemintegration wird auch durch die beiden 100G RoCE-Ports deutlich erhöht. Kunpeng 920 unterstützt PCIe 4.0 und CCIX-Schnittstellen und bietet eine Gesamtbandbreite von 640 Gbit/s. Darüber hinaus ist die Single Slot-Geschwindigkeit doppelt so hoch wie die des etablierten Angebots, wodurch die Leistung von Speichern und verschiedenen Beschleunigern effektiv verbessert wird.

Huawei TaiShan, ARM-basierter Server mit der branchenweit besten Leistung

Huawei hat zeitgleich auch seine Server der TaiShan-Serie auf Basis von Kunpeng 920 vorgestellt, darunter die folgenden drei Modelle: eines mit Fokus auf Storage, ein weiteres auf High-Density und ein drittes auf die Balance beider Anforderungen. Die TaiShan Server sind für große Datenmengen, verteilten Speichersysteme und ARM-native Anwendungsszenarien ausgelegt. Die ARM-Architektur eignet sich am besten für diese Szenarien mit Vorteilen in Bezug auf viele Prozessorkerne und die Leistung pro Watt.

TaiShan wird Computing-Plattformen mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch für Unternehmen ermöglichen. Beispielsweise werden die TaiShan Server in Big Data-Szenarien auf eine optimale, parallele und ressourcenschonende Planung mit vielen Kernen abgestimmt, um eine 20-prozentige Steigerung der Rechenleistung zu erzielen. Basierend auf den TaiShan Servern bietet Huawei Cloud auch flexible Cloud Services, Bare Metal Services und Cloud Telephone Services an.

Der Aufbau eines offenen und kollaborativen ARM-Ökosystems basiert auf gemeinsamen Erfolgen

Huawei fördert kontinuierlich die Zusammenarbeit der Industrie in Bezug auf Hardware, Basissoftware und Anwendungen. Huawei arbeitet mit Organisationen wie dem Green Computing Consortium (GCC), Linaro und der Open Edge and HPC Initiative (OEHI) zusammen, um ein offenes, kooperatives Industrie-Ökosystem aufzubauen, zusammen mit Partnern wie Hortonworks, Microsoft, Oracle, SAP, SUSE, Ubuntu und China Standard Software.

"Heute treten wir mit Kunpeng 920 in ein Zeitalter des diversifizierten Computings ein, dass durch multiple Kerne und Heterogenität gekennzeichnet ist. Huawei hat geduldig und intensiv in Computerinnovationen investiert, um kontinuierlich Durchbrüche zu erzielen. Wir werden mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine vollständig vernetzte, intelligente Welt aufzubauen", so William Xu. Angesichts der Branchentrends und Anwendungsanforderungen beginnt daher eine neue Ära des diversifizierten Computings. Mehrere Datentypen und Szenarien treiben die Optimierung der Computerarchitektur voran. Die Kombination mehrerer Computerarchitekturen für eine optimale Leistung ist somit unentbehrlich.

Über Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit über 180.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.huawei.com.

Pressekontakt:

HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH

Patrick Berger

Tel.: +49 (0) 30 3974 796 101

E-Mail: Patrick.Berger@huawei.com



Alexander Weiß

Senior Manager

bcw | burson cohn & wolfe

Eschersheimer Landstraße 6

60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 2 38 09-61

Fax: +49 (0) 69 2 38 09-71

E-Mail: Alexander.Weiss@bm.com

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell