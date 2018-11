Huawei definiert den Campus neu und schafft so neuen unternehmerischen Nutzen

Shanghai, China (ots) - Huawei hat auf der HUAWEI CONNECT 2018 die Smart Campus Solution veröffentlicht und den Campus im Hinblick auf vier Bereiche neu definiert: intelligenter Modus, Betriebsmodus, Campusgröße und unternehmerischer Nutzen. Das Ziel von Huawei ist es, sichere, bequeme, effiziente, umweltfreundliche und intelligente Campus zu errichten.

Yu Dong, President des Industry Marketing & Solution Department bei der Huawei Enterprise BG, erklärt: "Ein Campus spielt eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation. Durch das Errichten intelligenter Campus können Unternehmen Kundenanforderungen besser verstehen und dann umfassende, individuell angepasste und effiziente Services bieten. Wir sind der Ansicht, dass jede Branche eine eigene Plattform errichten sollte. Daher ist Huawei bestrebt, eine Plattform für Plattformen zu entwickeln. Gemäß unserer Strategie "Plattform + Ökosystem" errichtet Huawei eine "Smart Campus Digitalization Platform", um Kunden in verschiedenen Branchen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und zukunftsfähige, intelligente Campus zu schaffen."

Das Errichten von intelligenten Campus ist eine der besten Möglichkeiten zur digitalen Transformation von Unternehmen und der Schlüssel zur Lösung traditioneller Probleme. Unternehmen können Systemsilos auflösen, geschäftliche Innovationen meistern und vorantreiben, Betriebseinnahmen erhöhen, Geschäftsideen aktualisieren und Geschäftsfelder verändern. Dies ist der Kerngedanke von Huawei zum Thema Campus. Die Smart Campus Digitalization Platform von Huawei zeigt folgende vier Merkmale:

- Führende Technologien: Eine erfolgreiche Plattform integriert wichtige IKT-Fähigkeiten wie Video, Big Data, IoT und Cloud-Computing, die ihr volles Potenzial entfalten können. - Umfassende Verfahren: Huawei testete seine Lösung zunächst auf dem eigenen Campus. Durch die Verknüpfung mehrerer Systeme und präzise Befehle und Zuweisungen werden Sicherheitskräfte effizienter eingesetzt. Darüber hinaus hat Huawei innovative Services entwickelt, wie etwa eine intelligente Anwesenheitskontrolle per Gesichtserkennung, Self-Service-Besucherzugang und intelligente Konferenzräume, die einen reibungslos funktionierenden Campus ohne Wartezeit ermöglichen. Darüber hinaus integriert und visualisiert Huawei Big Data, um den Betriebszustand des Campus intuitiv anzuzeigen, einheitliche Befehle und Zuweisungen für administrative Ressourcen auszuführen sowie Vorfälle effizient abzuwickeln. - Ökosystem-Partnerschaft: Die Plattform von Huawei bleibt offen. Auf der Grundlage der Plattform arbeitet Huawei gemeinsam mit Kunden an Top-Level-Design und der Implementierung von Projekten. Huawei integriert verschiedene Branchenpartner, insbesondere leistungsstarke Partner in wichtigen Städten, um ein umfassendes Ökosystem mit Partnern aus verschiedenen Branchensegmenten aufzubauen. - Vielversprechende Zukunft: Huawei ist der Ansicht, dass eine plattformbasierte Zusammenarbeit zukunftsfähig ist. Huawei hat beispielsweise gemeinsame Innovationen mit Vanke auf den Weg gebracht. Beide Parteien haben Forschung betrieben und gemeinsam an neuen Szenarien und Modellen gearbeitet, um neue Bereiche für die Entwicklung von intelligenten Campus zu erschließen.

