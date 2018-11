Huawei erneuert branchen- und zweckorientierte Netzwerklösung

Shanghai, China (ots) - Auf der HUAWEI CONNECT 2018 hat Huawei die branchen- und zweckorientierte Netzwerklösung erneuert, die auf Basis der digitalen Welt und physischer Netzwerke ein komplettes Netzwerksystem errichtet. Branchenkunden können so flexible, intelligente und auf das Benutzererlebnis ausgelegte Netzwerke für verschiedene Geschäftsszenarien knüpfen, wodurch die digitale Transformation in der Branche unterstützt und der unternehmerische Nutzen maximiert werden.

Die digitale Transformation in den Branchen weltweit nimmt immer mehr an Fahrt auf. Laut einer Gartner-Umfrage werden 83 Prozent aller Unternehmen die digitale Transformation im Jahr 2019 abgeschlossen haben. In den vergangenen zehn Jahren wurde die IKT-Infrastruktur von Unternehmen um innovative Technologien wie Cloud-Computing, Big Data, Künstliche Intelligenz (KI) und IoT erweitert.

Auf Grundlage der erfolgreichen Arbeit im Bereich digitaler Transformation in führenden Branchen erweitern wegweisende Unternehmen ihre eigenen Netzwerke um Automatisierung, Digitale Zwillinge, KI und Big Data und wenden eine Reihe innovativer Verfahren an, um die Transformation von Unternehmensnetzwerken voranzutreiben. Eines dieser Verfahren besteht darin, dass Unternehmenskunden über die innovative zweckorientierte Netzwerklösung (IDN) von Huawei dabei unterstützt werden, intelligente und auf das Benutzererlebnis ausgelegte Netzwerke aufzubauen.

"Die auf das Gerät konzentrierten Netzwerkkonstrukte der Vergangenheit eignen sich kaum für die Anforderungen der digitalen Transformation in diversen Branchen, weshalb die gesamte Unternehmensnetzwerkstruktur umgestaltet werden muss", so Kevin Hu, President der Huawei Network Product Line. "Die Netzwerkarchitektur mit geschlossenem Regelkreis von Huawei basiert auf der digitalen Welt und physischen Netzwerken und bietet Kunden eine integrierte Lösung, die Netzwerkarchitektur-Design und Netzwerkbereitstellung abdeckt. Die Lösung erfüllt die Anforderungen, die Branchenkunden an die digitale Transformation stellen."

Die zweckorientierte Netzwerklösung (IDN) von Huawei ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen digitaler Welt und physischen Netzwerken, um Netzwerk- und Unternehmenswerte für Branchenkunden zu maximieren. Die Network Cloud Engine (NCE) steht im Zentrum der digitalen Welt. Sie besteht aus vier Modulen: Zweck, Automatisierung, Analyse und Informationen. Sie implementiert programmierbare Automatisierung, erstellt einen digitalen Zwilling und ermöglicht intelligente Netzwerke. Physische Netzwerke decken Campus, Rechenzentren, Router und optische Netzwerke ab. Basierend auf dem Mooreschen Gesetz verbessert die Lösung kontinuierlich die Netzwerkleistung, baut ein nicht blockierendes Netzwerk auf und schafft Netzwerkflexibilität und -skalierbarkeit auf der Grundlage von Fabric.

Derzeit schafft Huawei Innovationen durch den kollaborativen Innovationsmechanismus von NetCity- und DevOps-Modi. Huawei hat mit Vorreiterunternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Transport, Einzelhandel und Internet (OTT) zusammengearbeitet, um zweckorientierte Netzwerkinnovationen für Unternehmen zu implementieren, die effizientere Geschäftsprozesse und höheren unternehmerischen Nutzen zur Folge haben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://e.huawei.com/de/news/networking/201810111041

