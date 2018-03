Huawei als führend für Rechenzentrum-Hardwareplattformen für SDN ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Heute gab Huawei bekannt, dass sie im neuen Bericht "The Forrester Wave(TM): Hardware Platforms for Software-Defined Networking, Q1 2018", herausgegeben von Forrester Research, einem Top-Unternehmen für Forschung und Beratung in der Technologiebranche, als ein führendes Unternehmen positioniert wurden. Forrester Research hat erstmalig Rechenzentrum-Hardwareplattformen für Software-Defined Networking (SDN) beurteilt und neun Anbieter in der Branche untersucht. Laut Bericht erzielten die Switches der CloudEngine-Serie, Hauptkomponenten in der CloudFabric Solution von Huawei, die höchste Punktzahl in der Kategorie für Produktstrategie und die dritthöchste Punktzahl in den Kategorien aktuelle Angebote und Marktpräsenz. Unserer Ansicht nach belegt dies, dass Huawei auf dem besten Wege ist, ein weltweit führender Anbieter für Rechenzentrumsnetzwerke zu werden.

Infrastruktur- und Betriebsspezialisten einer wachsenden Anzahl an Firmen nutzen Rechenzentrum-Hardwareplattformen für SDN, um die Kundenerfahrung und Serviceeffizienz zu verbessern. Die Hardwareplattformen sollen die Unternehmensanforderungen für verschiedene Phasen in der Evolution von traditionellen Rechenzentren hin zu privaten und Hybrid-Clouds erfüllen. Daher müssen die Hardwareplattformen offen und flexibel sein und sich über die nächsten 5 bis 7 Jahre weiterentwickeln können.

Switches der CloudEngine-Serie von Huawei liefern der Branche eine sehr breite Produktpalette sowie eine einheitliche, offene und programmierbare Architektur, um eine reibungslose Evolution von traditionellen Rechenzentrumsnetzwerken hin zu SDN und Multicloud zu ermöglichen. Außerdem bieten sie Standard-APIs für die Zusammenarbeit mit Computerplattformen von Drittanbietern, Controllern und automatisierten Managementtools, um die flexiblen Anforderungen von Kunden zu erfüllen und ausgeklügelte integrierte Bereitstellungsfunktionen zu liefern.

Forrester Research hat die Marktposition von Huawei in dem Bericht umfassend gewürdigt: "Huawei, der am schnellsten wachsende Netzwerkanbieter in unserer Bewertung, ... hat eines der umfassendsten Produktangebote für Datennetzwerke, hält den größten Marktanteil für Netzwerke in China und ist auch in Afrika, Asien, Europa und Südamerika stark vertreten."

Zhong Kaisheng, Präsident von Huawei Switch & Enterprise Gateway Product Line, dazu: "Wir sind stolz darauf, dass Forrester Research Huawei als führend im Bereich Rechenzentrum-Hardwareplattformen für SDN eingeordnet hat. Die Switches der Huawei CloudEngine-Serie wurden bereits vom Markt für ihre branchenführenden Switching-Fähigkeiten und hervorragende Offenheit und Skalierbarkeit anerkannt. In Zukunft wird Huawei Unternehmen dabei unterstützen, zielorientierte Netzwerke mit mehr Automation und intelligenten Fähigkeiten aufzubauen, um geschäftliche Erfolge zu ermöglichen."

Seit der Einführung 2012 verzeichnen Huawei CloudFabric Solution und die Switches der CloudEngine-Serie ein gleichmäßig starkes Wachstum und haben viele Handelspraktiken mit führenden Netzwerkplattformen der nächsten Generation in Branchen wie Cloud-Serviceprovider, Finanzen, Medien & Unterhaltung und Telekomanbieter entwickelt. Huawei CloudFabric wird von über 2.800 Unternehmen in mehr als 120 Ländern eingesetzt.

Weitere Informationen zu Huawei CloudFabric Solution finden Sie unter http://e.huawei.com/go/cloudfabric.

